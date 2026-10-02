Главная задача провалена: почему мэр Киева Виталий Кличко может лишиться своего поста

В последний день лета столичный градоначальник Виталий Кличко настаивал на изменении действующих правил безопасности, что должно было сделать функционирование города более удобным. На деле же наращивание ракетно-дронового террора со стороны оккупантов сделало жизнь жителей столицы более опасной и сложной. И в этом можно сказать им "помог" мэр, причем делал это на протяжении всей войны, не заботясь о безопасности киевлян.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Речь идет о полностью проваленной командой Виталия Кличко работы по обеспечению жителей столицы хотя бы элементарными мерами безопасности в виде укрытий. Почему это может стоить реальной власти в столице мэру, и кто выигрывает от этой ситуации, кроме оккупантов, разбирался портал "Комментарии".

Более 4 тысяч укрытий, но есть нюансы

На любые вопросы о количестве бомбоубежищ и укрытий в столице, КГГА гордо и бодро отвечает, что таковых в городе насчитывается 4368, а также отсылают к соответствующей карте их размещения. На деле же в этих действиях скрыта масса лукавства.

Так, утверждается, что данный укрытий хватит на 2 млн 182 тыс. человек, тогда как количество официально зарегистрированных в столице лиц составляет около 2,95 млн чел. Тех, кто реально проживает в городе, может быть около 3,7 млн судя по работающим SIM-картам. То есть укрытий не хватит даже на всех официально живущих в столице киевлян.

Следующее – говоря о 4368 укрытиях, в КГГА поясняют, что речь идет об объектах гражданской защиты, которые могут использоваться как укрытия населения, но по факту таковыми не являются. Так, укрытия – это герметичное защитное сооружение, которое должно защищать людей не только от обломков или взрывной волны, но и от ионизирующего излучения. И таковых в столице насчитывается всего 512 и поместиться в них могут всего 219 тысяч человек, то есть менее 10% жителей Киева.

Как сообщалось в расследовании "Слідство.Інфо", почти все защитные сооружения и объекты были частными или ведомственными, а общедоступными были только 77 в которые могли поместиться максимум 2% киевлян.

Отметим, что проблему нехватки укрытий в столице собираются решать за счет закупки мобильных укрытий. Так, еще в 2023 году мэр Виталий Кличко заявлял о наличии планов покупки 250 таких укрытий, в 2025-м их количество выросло до 500, на что были выделены 500 миллионов гривен.

Ирония ситуации заключалась в том, что сотни миллионов гривен на эти цели были перенаправлены из числа тех, которые не были использованы для строительства стационарных укрытий. Совсем уж анекдотичной ситуация стала выглядеть, когда выяснилось, что и за эти сотни миллионов не могут купить мобильных укрытий.

Наконец, 17 сентября мэр заявил, что первые 40-50 купленных мобильных укрытий начали устанавливать на остановках общественного транспорта, правда рассчитаны они всего на 30-40 человек каждое. То есть даже закупка 500 единиц обеспечит временной защитой максимум 20 тысяч киевлян. Такую информацию можно найти в сети интернет.

1,5 миллиарда на одно построенное укрытие – что происходит с деньгами на безопасность киевлян

Но еще более вопиющей ситуация выглядит если коснуться финансовых сторон вопроса с убежищами в столице, на которые по данным ответа на запрос портала "Комментарии" с 2022 по 1-е полугодие 2026-го выделены 6,4 млрд грн. В том же ответе чиновники признаются, что с 2022 года в эксплуатацию были введены всего 4 новых укрытия, то есть каждое из них обошлось в 1,6 млрд грн. Конечно, данные миллиарды были выделены на капитальный ремонт и поддержание в порядке более 4 тысяч объектов гражданской, но и тут незадача.

По данным чиновников таковых объектов летом было 4356, рассчитанных на 2 млн 177 тыс. чел., если сравнивать с началом осени, защитных сооружений стало на 12 больше — 4368, а число мест в них выросло на 5 тысяч – до 2 млн 182 тыс. По данным же “Радио Свобода”, в сравнении с 2025 годом число таких объектов выросло на 15 единиц с 4353 и только за 6 месяцев на это были израсходованы 226 млн грн.

В то же время в сети интернет можно найти информацию, что с 2023 года в Киеве строят 4 укрытия, но строительство такое "эффективное", что даже котлованы не вырыты. Речь идет о таких укрытиях, как:

пр. Правды, 4 — до конца года не освоено 5,2 млн грн;

ул. Мостицкая, 20 — не освоено 24 млн грн;

пр. Правды, 84 укрытия для лицея №3 – не освоено 8,9 млн грн;

ул. Выговского,10 укрытие для лицея №63 — не освоено 27 млн ​​грн.

В целом по данным портала "Комментарии", с начала полномасштабного вторжения в 2022 году в общий фонд защитных сооружений города были включены только четыре с нуля построенных объекта. В частности, речь идет о двух простейших укрытиях (ПРУ) в Дарницком районе на территории образовательных учреждений, а также двух сооружениях двойного назначения (СДН) в Оболонском районе коммунальной и частной форм собственности. Еще шесть уже возведенных укрытий проходят процедуру документального оформления и взятия на официальный учет.

Дело не в деньгах, просто место проклятое – как с безопасностью обстоит дело в других городах

"Комментарии" подробно разбирались в ситуации с обеспечением укрытиями жителей других крупных городов и оказалось, что столь плачевные результаты почему-то свойственны именно столице.





Так, Департамент образования Харьковского городского совета сообщил, что город еще в 2023 году запустил всемирно известный бренд "метрошколы", а логическим продолжением стало строительство первой в мире полноценной подземной школы (противорадиационного укрытия) в 2024 году. Благодаря этому в 2025 и 2026 годах в безопасных подземных пространствах Харькова смогли получать образование уже более 28 тысяч учащихся. На эти цели с 2022 года город выделил более 1,129 млрд гривен, из которых более миллиарда уже успешно освоены.

В Одессе на осень 2026 года на учете состоит 353 защитных сооружения гражданской защиты, а также дополнительно обустроено 943 объекта как простейшие укрытия. Всего в городе действует более 5000 простейших точек убежища.

Также для оперативной защиты на улицах города уже смонтировали 11 первичных (мобильных) бетонных укрытий, а до конца 2026 года планируется установить еще 18 таких мобильных блоков. На финансирование этих мероприятий Одесса выделила 1,82 млрд грн, из которых уже профинансировано более 1,3 млрд грн.

По информации же Львовского городского совета, в городе действует более 5100 простейших укрытий, из которых 252 были капитально отремонтированы сугубо в учебных заведениях за средства городского бюджета. Начиная с 2022 года, структурные подразделения и коммунальные предприятия Львова направили на ремонт и обустройство хранилищ более 350,5 млн грн. Также в городе запущена масштабная Программа софинансирования ремонта подвалов в жилых многоэтажках, где город покрывает от 70% до 80% всех расходов, стимулируя горожан создавать безопасные просторы в собственных домах.

Укрытий нет, а чиновники богатеют, хотя могли бы покупать их за свои зарплаты

Пожалуй, больше всего ситуацию с укрытиями в столице характеризует цифра в 800 млн грн, прозвучавшая во время заседания постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам образования и науки. Директор департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян заявила, что в прошлом году в бюджет вернули более 800 млн грн неиспользованных средств.

Удивительное дело – городу необходимы укрытия, которых не хватает даже на 10% населения столицы, на это выделяют миллиарды гривен, но сотни из них возвращаются в бюджет каждый год. "Комментарии" решили присмотреться к тем, кто решает на что собственно пойдут эти деньги и выяснились интересные вещи.

Так, непосредственно ответственен за состояние укрытий столицы Департамент муниципальной безопасности КГГА, который до октября 2025 года возглавлял Роман Ткачук, пока не был отстранен от своей должности решением суда по 6-у (!!!) подозрению, выдвинутому ему.

Но рассмотрим доходы и финансовые активы членов команды Кличко, которых у него остается все меньше из-за скандалов с коррупцией и конфликтов с депутатами.

Порядка 2,2 млн грн – такую зарплату за 2025-й год получил правая рука мэра Петр Пантелеев, что фактически втрое больше чем его зарплата в довоенном 2021 году, всего же он заработал в минувшем году с супругой порядка 4,6 млн грн.

Также в активах чиновника значатся около 25 тыс. долл., 12 000 евро и более 330 тыс. грн, 6 объектов недвижимости и купленный во время войны на имя жены AUDI за 2,1 млн грн, то есть трехгодовую зарплату Петра Пантелеева до начала вторжения РФ. То есть благосостояние чиновника явно выросло, однако заниматься своими обязанностями вроде обеспечения защиты киевлян, он вероятно не спешит.

185 тыс. долл., 21 000 евро и около 1,7 млн грн – столько на двоих с супругой скопил другой заммэра Владимир Прокопив.

Самыми крупными активами обладает мэр Виталий Кличко – порядка 16,8 млн грн доходов, из которых на зарплату мэра пришлись 1 млн 445 тыс. (640 тыс. в 2021-м), а также около 300 тысяч долларов, порядка 2,35 млн евро и 1,3 млн грн.

С учетом того, что по данным КГГА стоимость 1 мобильного укрытия составляет около 3,5 млн грн, некоторые члены команды мэра могли бы за свой счет подарить эти укрытия городу:

- так, доходов и состояния Петра Пантелеева хватило бы почти на 2 таких укрытия;

- Владимир Прокопив мог бы приобрести 3 укрытия;

- почти 5 укрытий только за счет своего годового дохода мог бы обеспечить сам мэр и еще 4 если бы решил отказаться от "долларовой" заначки, а если бы вернул свои евро, которые у него официально занял брат Владимир, то киевляне смогли бы получить сразу не6 менее 30 таких укрытий.

То есть градоначальник и члены его команды могли бы обеспечить город тем же количеством мобильных укрытий, которые по словам Виталия Кличко начали ставить с середины сентября. И совсем уж страшно представить, сколько могли бы таких укрытий оплатить за счет различных финансовых схем, в которых мэра регулярно подозревают.

Как подробно писали весной "Комментарии", по словам самого мэра на работников мэрии открыты 1500 уголовных дел, а их следы и прямо скажем сомнительных финансовых операций можно найти во всех сферах жизни города. Это земля и недвижимость, транспорт, автодороги и многое другое. Но главное другое.

Кум мэра – смотрящий Артур Палатный

Экс-нардеп, глава исполкома партии “Удар” и, как утверждают, кум мэра столицы Артур Палатный – самый близкий к мэру человек, чье состояние вероятно даже выше чем у самого Виталия Кличко, и который также мог бы помочь своему городу, но использует его только для извлечения доходов. Здесь, как пишут источники в сети интернет, и похоронный бизнес, и ночной клуб Тутси" в котором правоохранители обнаружили более 30 женщин для оказания секс-услуг и расположенный в доме где живет мэр.

Также в клубе вели незаконный сбор информации на посетителей, а владельцем самого крупного пакета в 39,53% ЧАО “Театральное” — которое и организовало работу клуба, выступал Владимир Кличко, родной брат мэра. 19,52% ЧАО записаны на Лидию Палатную и 13,75% на Леонида Палатного, соответственно, мать и отца Артура Палатного. То есть семейный характер владения и прямые связи Виталия Кличко и Артура Палатного со скандальным заведением налицо.

Но все это меркло на фоне строительно-земельных схем, бенефициаром которых до весны 2025 года был экс-смотрящий за столицей Денис Комарницкий. Так, как утверждает Bihus.Инфо, Артур Палатный, исходя из анализа записей Комарницкого, был тем, кого называют “город” или просто “Г” и по результатам расследования, он якобы:

- получал отчеты о ключевых проектах по приобретению земли в столице;

- получал часть прибыли (иногда до 50%) от отдельных схем без финансового участия;

- фигурирует в записях как главный человек, к которому обращаются в случае трудностей или необходимости принятия окончательного решения;

- упоминается как фигура, внушающая страх участникам процессов. Расследование указывает на то, что роль Палатного – это надзор и администрирование системы.

Кроме того, он мог обеспечивать функционирование многих схем, так как именно Палатный был одним из тех, кто, вероятно, принимал решение о расстановке кандидатов в списке "УДАРа" на выборах в Киевраду и тем самым решал, кто попадет в совет.

Наконец по данным портала "Комментарии", Артур Палатный одно время рассматривался как новый "смотрящий" за финансовыми потоками столицы. Но кандидатура не нашла поддержки из-за слишком явной близости к мэру, что грозило дисбалансом в сложном механизме работы столичной власти и бизнеса с перекосом в сторону преимуществ для Виталия Кличко.

Так может лучше КГВА?

В июле 2026 года мэр Виталий Кличко одержал свою наиболее важную личную победу – после продолжавшейся 1,5 года "битвы за Киев" с главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко, он смог его "выжить". Впрочем, как показывает ситуация с теми же укрытиями, эта победа над военной администрацией может обойтись слишком дорого.

Как сообщали "Комментарии", борьба между КГГА и КГВА разгорелась за не всегда четко прописанные в законодательстве полномочия, указанные в Законе Украины "О правовом режиме военного времени". Действительно, некоторые из них выглядели более чем странно, но пункты 18 и 18.1 статьи 8 Закона куда лучше было бы исполнять именно военной администрации, так как они прямо обязывали:

- устанавливать порядок использования по назначению объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты всех форм собственности и ведомственной принадлежности, приведение зданий, их в готовность к использованию по назначению, обеспечение круглосуточного беспрепятственного доступа к ним населения, осуществление информирования населения об объектах указанного фонда;

- организовывать строительство защитных сооружений гражданской защиты, сооружений двойного назначения и изготовления (монтирования) первичных (мобильных) и обустройства простейших укрытий, а также (в случае необходимости) восстановление поврежденных (разрушенных) объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты.

Несомненно, такие обязанности были бы близки специалистам военной администрации, полностью их соответствовали требованиям к работе КГВА. Когда же сотрудники мэрии умеют только собирать 1500 уголовных дел о коррупции, им явно не до создания укрытий для киевлян, даже на 5-й год полномасштабной войны.

Пока же мэр Виталий Кличко призывает "снять розовые очки" и заняться первоочередные шагами для жизнеобеспечения мегаполиса, ему бы следовало спросить себя – не со своего ли носа ем пора снять эти очки. А также – может ли обладатель этих очков сидеть в кресле де-факто прифронтового города, в который прекратилась столица по итогам августа-сентября.



