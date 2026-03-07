Мэрия vs КГВА: кто победит в схватке полномочий, Кличко или Ткаченко

"Комментарии" неоднократно сообщали о настоящей "битве за Киев", которая в отличие от весны 2022-го продолжается не с российскими оккупантами, а внутри власти, между ее отдельными ветвями. По сути, линия противостояния пролегла между центральной и региональной властью, пусть даже этот "регион" — столица Киев.

Противостояние власти в Киеве

Спор из-за подписи под планом стойкости

В пылу противостояния мэр столицы Виталий Кличко и глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко постоянно обмениваются обвинениями в том, кто и что из них должен делать. Последним таким примером стало принятие комплексного плана стойкости города Киев, который в СНБО не был утвержден. Как результат, столица не получит поддержки государства, хотя все требования были выполнены, а документы поданы вовремя.

Мэр столицы Виталий Кличко явно намекнул на некую дискриминацию Киева, так как, по его словам, "нам дали понять, что Киеву пока не будут помогать, потому что в общий бюджет помощи страны городам в реализации планов устойчивости правительство Киев не включило". При этом, планы, представленные другими городами, были подписаны главами военных администраций. Но План Киева, где также есть глава военной администрации, заставляют подписать мэра. А перед этим его должен утвердить городской совет. То есть к Киеву, по мнению мэра Кличко – "особое" отношение.

Тимур Ткаченко, начальник военной администрации Киева, не остался в стороне, заявив, что "красивые слова не управляют городом".

"Все заместители, директора департаментов, руководители КП назначены вами (ред. – Кличко). Большинство в Киевсовете сформировано вокруг вас. Бюджет, программы, распределение средств, выговоры, премии – это ваша вертикаль. Когда меня назначил Президент Украины, вы лично сказали: "В хозяйственные вопросы не лезь, это моя работа". Теперь, когда речь идет о защите критической инфраструктуры и рисках предстоящего отопительного сезона, вдруг ответственность вы пытаетесь переложить на меня", — напомнил глава КГВА.

Тимур Ткаченко подчеркнул, что вся реальная власть в столице находится в руках Виталия Кличко, и он не должен отвечать за работу чужих подчиненных. А также призвал мэра прекратить перекладывать ответственность и тратить деньги на пиар-компании против него.

Подобные перепалки для обеих столичных властей давно стали обыденностью, и касаются даже таких в целом обычных вещей как гололед. На деле же все гораздо глубже. Борьба идет за распределение полномочий и властных возможностей, которые каждая из сторон пытается трактовать по-своему, но судя по признанию Тимура Ткаченко, пока в этом направлении преимущество за мэром.

По решению президента для обороны и организации рынков – основания и полномочия военных администраций

Правовой режим работы военных администраций в Украине регулируется Законом Украины "О правовом режиме военного времени", принятым 12 мая 2015 года. И наиболее интересными в этом довольно небольшом документе являются статьи 4 и 15, которые регулирую вопросы собственно создания военных администраций и их полномочий.

Итак, согласно части 1 статьи 4 Закона Украины "О правовом режиме военного времени" назначение создания военных администраций выглядит понятно:

- на территориях, на которых введено военное положение, для обеспечения действия Конституции и законов Украины, обеспечения вместе с военным командованием введения и осуществления мер правового режима военного положения, обороны, гражданской защиты, общественной безопасности и порядка, защиты критической инфраструктуры, охраны прав, свобод и законных интересов граждан могут образовываться временные государственные органы – военные администрации.

А вот основания для их создания вызывают куда больше вопросов. Так часть 3я той же статьи гласит:

- военные администрации населенных пунктов образуются в пределах территорий территориальных общин, в которых сельские, поселковые, городские советы и/или их исполнительные органы, и/или сельские, поселковые, городские головы не осуществляют возложенные на них Конституцией и законами Украины полномочия, а также в других случаях, предусмотренных настоящим Законом.

Но какие именно эти "другие случаи", совершенно непонятно, так же как непонятно, что подразумевается под невыполнением главами населенных пунктов своих полномочий. Означает ли это допустим их физическое отсутствие на работе, или что-то другое?

Судя по формулировке в той же статье 4, что "начальником военной администрации населенного пункта (населенных пунктов) может быть назначен соответствующий сельский, поселковый, городской голова". Но даже если голова находится на месте и выполняет свои полномочия, параллельно может быть создана военная администрация.

Собственно, часть 2 той же статьи 4 гласит, что "решение об образовании военных администраций принимается Президентом Украины по представлению областных государственных администраций или военного командования".

Иными словами, по большому счету достаточно просто представлений от ОГА и военного командования, чтобы президент принял решение о создании военной администрации. Заметим, что главы облгосадминистраций и военное командование напрямую зависит от президента, как главы государства и Верховного главнокомандующего.

Еще интереснее обстоит ситуация с полномочиями военных администраций, которые перечислены в 47 пунктах в статье 15 Закона Украины "О правовом режиме военного времени". Для сравнения, в статье 42 Закона Украины "О местном самоуправлении" полномочия сельского, поселкового и городского головы уместились в 20 пунктов.

В перечне полномочий военных администраций немало пунктов, как вполне понятных, так и вызывающих удивление. Так, они должны:

- обеспечивать на территории соответствующих населенных пунктов ведение персонально-первичного военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, бронирование военнообязанных на период мобилизации и военное время, предоставление отчетности по этим вопросам;

- организовывать и осуществлять мероприятия, связанные с мобилизационной подготовкой, мобилизацией, демобилизацией и гражданской защитой;

- принимать решение в соответствии с законодательством вопросов, связанных с предоставлением воинским частям, учреждениям, учебным заведениям Вооруженных Сил Украины служебных помещений и жилой площади, других объектов, а также коммунально-бытовых услуг; осуществлять контроль за их использованием, предоставлением услуг.

Но также в их компетенции, например, такие как:

- составление и утверждение местного бюджета, внесение изменений в него, обеспечение исполнения соответствующего бюджета;

- установление ставок местных налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом Украины, если решение соответствующего совета по этим вопросам не принято;

- принятие решений о предоставлении в соответствии с законодательством льгот по уплате местных налогов и сборов, если решение соответствующего совета по этим вопросам не принято;

- установление для предприятий, учреждений и организаций, находящихся в коммунальной собственности соответствующих территориальных общин, размера доли прибыли, подлежащей зачислению в местный бюджет;

- организация рынков;

- предоставление в соответствии с законом градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков.

Как соотносятся эти пункты, а аналогичных в статье 15 ЗУ "О правовом режиме военного времени" немало, с обороноспособностью города – непонятно.

Но в то же время те же земельные вопросы являются настоящим "коррупционным Клондайком" для столицы, исправно снабжающим деньгами десятки лет уже не одного киевского "смотрящего", и контроль над этими потоками сулит огромные барыши. Пункт же об утверждении местного бюджета позволяет думать, что военные администрации могут заменять собой и местные советы, чьей прямой обязанностью и является утверждение бюджетов местных общин.

Неудивительно, что из-за двусмысленности норм закона в столице вспыхнул конфликт о том, кто за что отвечает. Собственно, он начался еще в бытность первого главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

В январе 2024 года в ВР Украины инициировали создание Временной следственной комиссии, которая решила разобраться в ситуации в столице и разобраться в границах полномочий КГГА и КГВА, но безуспешно. Собственно, свое поражение признал и президент Владимир Зеленский, в последний день 2024-го назначив нового главу КГВА Тимура Ткаченко, который в свое время трудился в КГГА директором департамента городского благоустройства.

Двоевластие в столице и 1500 уголовных дел – что происходит в Киеве

Новоназначенный глава КГВА Тимур Ткаченко сразу же решил показать, кто собственно по его мнению в Киеве главный, и заявил о замене руководителей райгосадминистраций. Виталий Кличко назвал это политическими интригами, которые приведут к дестабилизации ситуации в городе. И с тех пор взаимные обвинения обоих чиновников, считавших себя главными в столичной власти, стали обыденностью, повторяясь ежемесячно, и часто не по одному разу, с более-менее серьезными обострениями.

Так, в апреле 2025 года Киевгорсовет усилил роль мэра Виталия Кличко, приняв решение, что реализация полномочий исполнительного органа Киевсовета, которым является Киевская городская государственная администрация, будет проходить только за подписью городского головы. Тем самым мэр стал человеком, без подписи которого ни одно решение столичной власти не было бы легитимным.

Тимур Ткаченко ответил тем, что уволил первого заместителя мэра Николая Поворозника. Но в самой мэрии это решение попросту проигнорировали. Хотя за замом Кличко тянется шлейф скандалов и подозрений в коррупции с 2020 года, градоначальник держал его при себе до осени 2025-го, уволив буквально в условиях жесткого ультиматума депутатов горсовета.

В мае Тимур Ткаченко нанес более "мощный Контрудар" — опубликовал новую структуру КГВА на своем Телеграмм-канале. Также он заявил, что невыполнение поручений, выданных для обеспечения функционирования Киева, будут оцениваться как саботаж в условиях правового режима военного положения с его личным обращением к СБУ.

Однако на сайте КГГА в лице главы ее аппарата Дмитрия Загуменного, по сути подняли на смех "структуру" главы военной администрации.

"К сожалению, свои решения военная администрация обнародует исключительно на Telegram-каналах. Эта структура и "соответствующее штатное расписание" официально не направлялись исполнительному органу Киевсовета. Было только сопроводительное письмо Генерального штаба ВСУ на начальника КМВА с информацией о таких изменениях. Но без самих документов и приложений к ним (на 11 листах), то есть без утвержденной структуры и штатного расписания", – отметил Дмитрий Загуменный, обнародовав на своей странице в Facebook письмо Генштаба.

Тон сообщения и сам факт его появления на сайте КГГА, наглядно продемонстрировал уровень влияния Тимура Ткаченко на работников городской исполнительной власти, которую он должен был возглавлять.

Летом глава КГВА вновь делал попытки даже не "ударить", а скорее уколоть градоначальника столицы, но снова потерпел фиаско. Впрочем, как раз в этот период резко активизировались расследования правоохранителей в отношении чиновников столичной мэрии, так что сам Виталий Кличко насчитал 1500 уголовных дел, открытых в отношении сотрудников КГГА и структурных подразделений, правда ни во что большее они так и не переросли.

Однако уже в сентябре Виталий Кличко стал испытывать кадровый голод, лишившись сперва сопредседателя собственной фракции "УДАР" в Киевгорсовете Дмитрия Белоцерковца, а затем и Николая Поворознюка. Более того, тогда же возникли первые признаки того, что под мэром может закачаться кресло.

Однако в целом осень стала для Кличко относительно спокойной. Не последнюю роль в проигрыше Ткаченко сыграла отставка с поста главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, чьей креатурой и являлся начальник военной администрации.

Кличко победил Ткаченко, но есть и другие

Последние публичные перепалки Виталия Кличко и Тимура Ткаченко касались совсем уж мелких проблем – гололедицы или ежедневной остановки движения на Крещатике в 9:00 в честь погибших, что показывает мелочность споров двух руководителей. Масштаб перепалки, и сам факт заявления Тимура Ткаченко по поводу комплексного плана стойкости Киева, в котором он признал, что столицей управляет Виталий Кличко, отчетливо говорят о том, что именно мэр победил в противостоянии с начальником военной администрации.

В немалой степени на победу мэра повлияли и внешние факторы, например, снижение активности Тимура Ткаченко по времени совпала с о скандалом и отставкой Андрея Ермака, Более того, после этого активно заговорили о возможности отставки Тимура Ткаченко и назначении нового главы КВГА.

Еще в феврале в анонимных Телеграмм-каналах активно "юзали" фамилию бывшего министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, как возможного преемника Тимура Ткаченко. Правда за месяц, прошедшей с момента появления данного слуха, не было никаких подтверждений, но сам факт необходимости кадровых изменений и назначения нового главы КГВА вполне логичен.

В любом случае будущий глава КГВА будет вынужден прибегнуть к поиску союзников внутри столичной власти, и весьма вероятно, что это будут депутаты Киевгорсовета. В 2025-м году депутаты как минимум дважды серьезно повлияли на противостояние власти и показали, что без их поддержки сторонам не обойтись:

1) апрель, когда Киевгорсовет принял решение о реализации полномочий КГГА исключительно за подписью городского головы, тем самым явно став на сторону Виталия Кличко;

2) июнь, когда депутаты 70 голосами "за" поддержали отставку Николая Поворозника, показали Виталию Кличко, что с их мнением он должен считаться.

Как подсчитали ранее "Комментарии", своего рода "золотой акцией" в Киевгорсовете обладает "Европейская солидарность", которая имеет 30 депутатов из 120 депутатов (еще один голос у мэра Виталия Кличко). Еще 29 контролирует "УДАР" Виталия Кличко, что вместе с его голосом и "ЕС" дает 60 голосов, использование которых монолитно, вместе с договоренностями еще хотя бы с 1 фракцией, позволяет проталкивать нужные решения и отбивать попытки, к примеру КГВА, объявить недоверие мэру.

Разбить эту оборону можно, например, перетянув ту же "Европейскую солидарность". Правда в условиях занятой жесткой оппозиционной позиции Петра Порошенко и его партии к Владимиру Зеленскому, такое предательство по отношению к давнему союзнику Виталию Кличко и потеря Киева, кажется верхом глупости, на которую такой опытный игрок, как пятый президент Украины, вряд ли пойдет.

Но никогда не стоит забывать и о более грубом способе избавиться от главы КГГА и мэра Виталия Кличко – тех самых 1500 уголовных дел, по одному из которых градоначальник может пойти как соучастник. О возможности такого исхода "Комментарии" писали ранее, и хотя данный сценарий также ненадежен и имеет массу минусов, полностью сбрасывать его со счетов все же не стоит.



