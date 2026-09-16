Нищівні удари по Одесі: де людям ховатися у місті та на пляжах

Муніципальні служби Одеси реалізують масштабний комплекс заходів, спрямованих на збільшення кількості та покращення стану об'єктів фонду цивільного захисту в умовах повномасштабної війни. Детальна інформація про фінансування, будівництво нових споруд та модернізацію наявного фонду міської інфраструктури з 24 лютого 2022 року стала відома завдяки офіційній відповіді відомства на журналістський запит.

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Згідно з офіційними даними, загальний фонд захисних об'єктів міста наразі налічує сотні капітальних споруд різного типу.

"Відповідно до даних наявного обліку, на території міста Одеси на обліку перебуває 353 захисні споруди цивільного захисту, з них 219 сховищ та 134 протирадіаційні укриття, — звітують у Департаменті муніципальної безпеки Одеської міської ради. Окреслюючи балансове підпорядкування цих об'єктів, посадовці додають: — Із загальної кількості зазначених об'єктів 112 захисних споруд перебувають у комунальній власності територіальної громади. Крім того, з 2022 року в місті додатково облаштовано та включено до фонду як найпростіші укриття 943 об'єкти підземного простору".

Окрему увагу профільне відомство приділяє захисту підростаючого покоління. У закладах освіти комунальної власності на обліку стоїть 214 об'єктів (6 захисних споруд та 208 найпростіших укриттів). Наразі в Одесі триває зведення ще 3 нових захисних споруд на території медичних та освітніх установ.

З огляду на щільність населення та специфіку міста, мерія активно впроваджує практику встановлення швидковідведених первинних (мобільних) укриттів у місцях масового скупчення людей — на зупинках, у парках та на пляжах. Наразі в місті вже змонтовано 11 таких об'єктів, зокрема в районах пляжів "Ланжерон", "Відрада", "Аркадія" та на станціях Великого Фонтану, а до кінця 2026 року планується ввести в експлуатацію ще 18 аналогічних споруд.

Масштабне будівництво та утримання безпекової мережі потребує значних капіталовкладень з місцевого бюджету, динаміка яких чітко розписана по роках.

"Загальна сума коштів, яка передбачена головним розпорядником у бюджеті Одеської міської територіальної громади за період 2022–2026 років для приведення захисних споруд до стану придатності, складає 1 820 985,33 тис. грн, — зазначає у документі виконувач обов'язків директора департаменту Олександр Полохач. Підбиваючи підсумки реального використання виділеного ресурсу, керівник відомства резюмує: — Профінансовано видатки за період з 2022 року по 01 вересня 2026 року на загальну суму 1 309 941,94 тис. грн".

Відповідно до звітної таблиці, пік виділення коштів припав на 2023 та 2024 роки (понад 480 млн грн щорічно), тоді як за дев'ять місяців 2026 року на безпекові потреби з передбачених 462,9 млн грн уже фактично спрямовано 187,7 млн грн. Робота з розширення безпечного простору в Одесі триває в безперервному режимі.