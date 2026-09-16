Нищівні удари по Одесі: де людям ховатися у місті та на пляжах

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Недилько Ксения
Муніципальні служби Одеси реалізують масштабний комплекс заходів, спрямованих на збільшення кількості та покращення стану об'єктів фонду цивільного захисту в умовах повномасштабної війни. Детальна інформація про фінансування, будівництво нових споруд та модернізацію наявного фонду міської інфраструктури з 24 лютого 2022 року стала відома завдяки офіційній відповіді відомства на журналістський запит.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Згідно з офіційними даними, загальний фонд захисних об'єктів міста наразі налічує сотні капітальних споруд різного типу.
Окрему увагу профільне відомство приділяє захисту підростаючого покоління. У закладах освіти комунальної власності на обліку стоїть 214 об'єктів (6 захисних споруд та 208 найпростіших укриттів). Наразі в Одесі триває зведення ще 3 нових захисних споруд на території медичних та освітніх установ.
З огляду на щільність населення та специфіку міста, мерія активно впроваджує практику встановлення швидковідведених первинних (мобільних) укриттів у місцях масового скупчення людей — на зупинках, у парках та на пляжах. Наразі в місті вже змонтовано 11 таких об'єктів, зокрема в районах пляжів "Ланжерон", "Відрада", "Аркадія" та на станціях Великого Фонтану, а до кінця 2026 року планується ввести в експлуатацію ще 18 аналогічних споруд.
Масштабне будівництво та утримання безпекової мережі потребує значних капіталовкладень з місцевого бюджету, динаміка яких чітко розписана по роках.
Відповідно до звітної таблиці, пік виділення коштів припав на 2023 та 2024 роки (понад 480 млн грн щорічно), тоді як за дев'ять місяців 2026 року на безпекові потреби з передбачених 462,9 млн грн уже фактично спрямовано 187,7 млн грн. Робота з розширення безпечного простору в Одесі триває в безперервному режимі.