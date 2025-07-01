"Война" власти в Киеве обостряется: Кличко пытаются вывести "на чистую воду"

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Кречмаровская Наталия
Противостояние военной и государственной администрации в Киеве продолжается. Начальник КМГА Тимур Ткаченко подверг критике решение Кличко, точнее сопротивление внедрению изменений.
Ткаченко против Кличко. Фото портал "Комментарии"
Начальник КГВА рассказал, что подписал поручение по предоставлению документов на подпись через систему электронного документооборота. Он пояснил, что таким образом все имеющиеся у них проекты — должны быть в доступе и он может их подписывать оперативно — без кип на столах, без сокрытия.
По словам Ткаченко, такие изменения больно бьют по чиновникам, ведь, как отметил он, "придержать" документ было самым легким способом побуждать обычных людей дать взятки, а чиновников — к послушанию.
Начальник КМВА отметил, что столичным властям нет дела до безопасности киевлян и до строительства модульных укрытий.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение требуют от Кличко столичные депутаты.