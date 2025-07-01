"Война" власти в Киеве обостряется: Кличко пытаются вывести "на чистую воду"

Противостояние военной и государственной администрации в Киеве продолжается. Начальник КМГА Тимур Ткаченко подверг критике решение Кличко, точнее сопротивление внедрению изменений.

Ткаченко против Кличко. Фото портал "Комментарии"

"У нас 11 лет продолжается российская агрессия, почти три с половиной года большая война. Но у Виталия Кличко свой фронт. Другой. В мэрии продолжают считать, что они крепость, которая подвергается атакам со всех сторон. На этот раз у них обострение на бумажно-бюрократическом направлении", — отметил Ткаченко.

Начальник КГВА рассказал, что подписал поручение по предоставлению документов на подпись через систему электронного документооборота. Он пояснил, что таким образом все имеющиеся у них проекты — должны быть в доступе и он может их подписывать оперативно — без кип на столах, без сокрытия.

По словам Ткаченко, такие изменения больно бьют по чиновникам, ведь, как отметил он, "придержать" документ было самым легким способом побуждать обычных людей дать взятки, а чиновников — к послушанию.

"Но я посмел потребовать вывести все в цифру. Так станет видно, кто где клал. Но Кличко не хочет, чтобы эффективные решения заработали. Сегодня я начал подпись распоряжений электронно. По процедуре полностью без бумаг. Но мэрия стойко держит свой фронт. Аппарат Кличко подписанный документ просто не зарегистрировал”, – рассказал ситуацию Ткаченко.

Начальник КМВА отметил, что столичным властям нет дела до безопасности киевлян и до строительства модульных укрытий.

"Они боятся победы открытости. На их позиции наступает здравый смысл", — отметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение требуют от Кличко столичные депутаты.



