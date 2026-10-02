«Враг разносит Киев»: Виталий Кличко призвал снять розовые очки и озвучил решение Совета обороны

Мэр Киева Виталий Кличко провел экстренное заседание Совета обороны столицы с участием военного командования, представителей СБУ, ГСЧС и правоохранительных органов. Глава города констатировал, что из-за непрерывных целенаправленных ударов российских оккупантов по критической инфраструктуре, логистике и жилищному сектору Киев оказался в крайне сложных условиях. Власти и силовики согласовали первоочередные шаги для жизнеобеспечения мегаполиса, в том числе по восстановлению транспортного сообщения через Днепр.

Виталий Кличко. Фото из открытых источников

Ударные волны вражеских обстрелов вынуждают столичные службы полностью перестроить логику управления городом. Мэр призвал чиновников и силовиков отказаться от громких политических лозунгов в пользу откровенного диалога с обществом о реальном положении дел.

"Сейчас точно не время для популизма, нужно принимать взвешенные решения и информировать людей, честно говорить о нынешних реалиях", — подчеркнул городской голова Виталий Кличко, комментируя итоги заседания.

Он откровенно назвал угрозы, с которыми столкнулся Киев:

"Столица находится в очень драматической ситуации. И сделать вид, что сейчас можно продолжать жить как в мирное время, просто не получится! Агрессор сознательно разрушает город: инфраструктуру, логистические цепочки, жилые кварталы, социальную сферу, а теперь снова пошел уничтожать нашу энергетику".

Глава столицы подчеркнул, что муниципалитет делает все возможное, чтобы удержать ситуацию под контролем. По его словам, приоритеты радикально изменились:

"Мы всеми силами обеспечиваем функционирование города под постоянными разрушительными атаками, когда речь идет уже далеко не о привычном комфорте, а непосредственно о безопасности и выживании".

Отдельное внимание на заседании было уделено преодолению транспортного коллапса, вызванного повреждениями переправ через Днепр. Специалисты разработали комплексные предложения, которые сбалансируют меры безопасности и острую потребность в перемещении пассажиропотока между берегами.

"Совет обороны столицы подробно рассмотрел вопрос о движении транспорта по мостам через реку Днепр", — сообщил мэр Киева.

Виталий Кличко отметил, что к разработке плана привлекли широкий пул экспертов:

"Мы заслушали военных, правоохранителей, представителей ГСЧС и коммунальщиков. Все они предоставили свои предложения по безопасности, учитывая при этом необходимость логистического сообщения между левым и правым берегами. Сейчас эти наработки мы передаем центральным органам власти".

Кроме того, чиновники обсудили возобновление работы подземки, которая накануне испытала ограничения из-за вражеских налетов.

"Мы отдельно обсудили функционирование зеленой ветки метрополитена, – уточнил Кличко. — Метрополитен полностью готов восстановить движение поездов через Южный мост во время желтого уровня тревоги".

Впрочем, мэр добавил, что финальное слово остается за учеными:

"Это произойдет сразу после получения официального экспертного заключения по техническому состоянию сооружения от профильных институтов, к которым уже обратилось Министерство инфраструктуры".

В конце обращения Виталий Кличко выразил уверенность, что столица выдержит этот удар, если общество сможет мобилизовать внутренние силы.

"Киев выстоит! Но только благодаря общим усилиям тех, кто о нем действительно заботится. Нужно по-взрослому одолевать вызовы, а не в розовых очках. Или мы объединимся, как в феврале 2022 года, понимая угрозу существованию всего государства, или другого варианта у нас просто нет", — резюмировал глава города.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Раде призвали власти Киева уйти в отставку.