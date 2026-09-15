Таємниці підземного Харкова: міськрада засекретила дані про сховища та підземні школи, але назвала мільярдні витрати

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Недилько Ксения
Виконавчий комітет Харківської міської ради надав офіційну відповідь на інформаційний запит інтернет-порталу "Коментарі" щодо розвитку інфраструктури цивільного захисту в місті з 24 лютого 2022 року. Департамент надзвичайних ситуацій спільно з іншими відомствами ухвалив рішення обмежити доступ до частини запитуваних відомостей, аргументуючи це вимогами національної безпеки.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
У мерії підкреслили, що згідно з чинним Переліком відомостей, які становлять службову інформацію, оприлюднення узагальнених показників про кількість, місткість чи загальну площу сховищ може зашкодити обороноздатності країни.
Попри засекреченість точних характеристик об'єктів, Департамент освіти поділився унікальними досягненнями у сфері захисту дітей. У відповіді наголошується, що за роки повномасштабного вторгнення місто здобуло успішний досвід. Зокрема, у 2023 році стартував проєкт метрошколи, що стала вірусним брендом, а у 2024 році — зведення першої у світі підземної школи.
При цьому укриття модульного типу в закладах освіти не монтували, натомість наразі опрацьовується питання купівлі пересувних (мобільних) споруд для безпечного підвезення учнів. Натомість підземні заклади мистецької освіти у 2022–2026 роках взагалі не будувалися.
Окремим відкритим блоком відповіді став детальний фінансовий звіт Департаменту бюджету і фінансів. Загалом на облаштування та будівництво протирадіаційних укриттів у комунальних закладах освіти, медицини та адмінбудівлях за період 2022–2025 років було виділено 1 129,3 млн гривень, з яких фактично освоєно 1 045,5 млн гривень.
Розподіл фінансування за роками виглядає так:
Додатково у бюджеті Харківської міської територіальної громади на поточний 2026 рік на зазначені цілі передбачили ще 832,7 млн гривень, з яких станом на 1 липня 2026 року освоїли 70,8 млн гривень.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як забезпечують безпеку мешканців у Києві.