Таємниці підземного Харкова: міськрада засекретила дані про сховища та підземні школи, але назвала мільярдні витрати

Виконавчий комітет Харківської міської ради надав офіційну відповідь на інформаційний запит інтернет-порталу "Коментарі" щодо розвитку інфраструктури цивільного захисту в місті з 24 лютого 2022 року. Департамент надзвичайних ситуацій спільно з іншими відомствами ухвалив рішення обмежити доступ до частини запитуваних відомостей, аргументуючи це вимогами національної безпеки.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Відповідно до ст. 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна інформація, таємна інформація, службова інформація", — йдеться в офіційному документі за підписом заступниці міського голови Тетяни Чечетової-Терашвілі.

У мерії підкреслили, що згідно з чинним Переліком відомостей, які становлять службову інформацію, оприлюднення узагальнених показників про кількість, місткість чи загальну площу сховищ може зашкодити обороноздатності країни.

"Ураховуючи викладене, — резюмували у міськраді, — станом на тепер запитувані відомості щодо кількості, типів, місткості капітальних споруд цивільного захисту... є інформацією з обмеженим доступом".

Попри засекреченість точних характеристик об'єктів, Департамент освіти поділився унікальними досягненнями у сфері захисту дітей. У відповіді наголошується, що за роки повномасштабного вторгнення місто здобуло успішний досвід. Зокрема, у 2023 році стартував проєкт метрошколи, що стала вірусним брендом, а у 2024 році — зведення першої у світі підземної школи.

"У 2025 та 2026 роках робота щодо створення безпечних освітніх просторів була продовжена, — звітують освітяни, — У цих просторах здобувають освіту понад 28 тисяч школярів".

При цьому укриття модульного типу в закладах освіти не монтували, натомість наразі опрацьовується питання купівлі пересувних (мобільних) споруд для безпечного підвезення учнів. Натомість підземні заклади мистецької освіти у 2022–2026 роках взагалі не будувалися.

Окремим відкритим блоком відповіді став детальний фінансовий звіт Департаменту бюджету і фінансів. Загалом на облаштування та будівництво протирадіаційних укриттів у комунальних закладах освіти, медицини та адмінбудівлях за період 2022–2025 років було виділено 1 129,3 млн гривень, з яких фактично освоєно 1 045,5 млн гривень.

Розподіл фінансування за роками виглядає так:

2022 рік: виділено 17,5 млн грн (використано 8,9 млн грн);

виділено 17,5 млн грн (використано 8,9 млн грн); 2023 рік: виділено 46,5 млн грн (використано 46,5 млн грн);

виділено 46,5 млн грн (використано 46,5 млн грн); 2024 рік: виділено 196,2 млн грн (використано 178,8 млн грн);

виділено 196,2 млн грн (використано 178,8 млн грн); 2025 рік: виділено 869,1 млн грн (використано 810,3 млн грн).

Додатково у бюджеті Харківської міської територіальної громади на поточний 2026 рік на зазначені цілі передбачили ще 832,7 млн гривень, з яких станом на 1 липня 2026 року освоїли 70,8 млн гривень.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як забезпечують безпеку мешканців у Києві.