“Столичные схемы”: что могут инкриминировать Виталию Кличко в борьбе за Киев



















Портал “Комментарии” продолжают узнавать, какие “схемы” может припомнить власть мэрам крупнейших украинских городов в случае, если выборы пройдут в 2026 году. И в этом смысле без сомнения столица занимает особое значение – как в силу своего статуса, из-за чего возможностей для таких “схем” кратно больше, так и тем, что мэра Киева пытаются убрать уже не один год, в том числе с помощью военной администрации.

Активы мэра значительно “усохли”

Хотя согласно различным рейтингам Виталий Кличко за свою спортивную карьеру заработал десятки миллионов – от 70 до 90 млн долл., судя по его последней опубликованной декларации за 2024 год, его официальные денежные активы иссякают.

Так, вместо миллионов долларов за 1 бой, теперь мэр зарабатывает в год всего 2,7 млн грн, из которых 1,2 млн грн – зарплата, а остальное – роялти от разработчика компьютерных игр, а также продает накопленное ранее имущество.

Денежные активы градоначальника “на руках”, совсем не впечатляют — 200 тыс. грн, 32 тыс. долл. и 28,3 тыс. евро. На банковских счетах у мэра Киева отмечено 513 тыс. грн, 66,6 тыс. долл. и 1 евро. Самые крупные суммы – 2,2 млн евро и 150 тыс. долл., он отдал в долг родному брату Владимиру.

Словом, с такими денежными активами тяжело удержаться от того, чтобы не “причаститься” к столичным денежным потокам, во всяком случае по словам самого мэра против работников мэрии открыты 1500 уголовных дел, которые он считает сфабрикованными.

Земля и недвижимость – золотые жилы для накопления капитала

Несомненно, главной “золотой жилой” для всевозможных темных махинаций власть имущих в столице являются земля и получение разрешений на строительство. Как результат, вокруг данных сфер жизни Киева всегда гремят коррупционные страсти со многими нулями. Так, по данным столичных СМИ и реальных уголовных дел, цена выделения 1 га земли в столице может составлять 1 млн долл. Но бизнес не остается внакладе, ведь на этом гектаре можно построить 2, а то и 3 жилых дома что при продаже квартир в них принесет десятки миллионов долларов.

Как результат, в столице расцвел институт “смотрящих”, осуществлявших коммуникацию между властью и бизнесом. Причем как писал портал “Комментарии”, бизнес выступает часто только “за” существование такого института, поскольку он позволяет “решать вопросы” оперативно и положительно, что в законных условиях возможно не всегда.

“Кураторы” данных схем в столице менялись, сперва таковым стал нардеп от “Евросолидарности” и застройщик Вадим Столар. Они с мэром были так близки, что даже летали на отдых в одном частном самолете. Естественно, что за чартер был оплачен отдельно. Однако в 2019 году после смены президента все изменилось и прозвучала фамилия нового “смотрящего” — Дениса Комарницкого, у которого в октябре 2019 года СБУ провели обыск. Документы с этого обыска вероятно “всплыли” летом 2020-го в расследовании Bihus, в котором говорилось о флешке с 38 фирмами под контролем Дениса Комарницкого. Эти фирмы за последние 4 года якобы получили от киевских коммунальщиков подрядов почти 13 млрд гривен. Причем только компания "Эко-Строй-Трейд" в 2017 году выиграла тендер на более 6 млрд грн на достройку Подольско-Воскресенского моста. Всего по данным СМИ в документах шла речь примерно о 17 млрд грн

“Экономическая правда” же сообщала, что Денис Комарницкий обеспечивал юридическое и "понятийное" сопровождение бюрократических процессов, связанных с выделением земельных участков под застройку, передачу коммунальных предприятий под застройку, обеспечение необходимого количества голосов депутатов Киевсовета за принятие решений в пользу застройщиков. За это он получал гонорар или долю в проекте. К примеру, проект с землей музея “Пирогов” обошелся в 20 млн долл. а Комарницкий получил долю в 6,6%.

Поскольку решение о выделении земли принимают депутаты Киевгорсовета, то сложно представить, что в этих “темах” не участвовали крупнейшие фракции вроде “Евросолидарности” и “Удара”, имевшие 60 голосов из 120. Впрочем, предъявить что-то конкретное по этим схемам самому мэру ничего не смогли.

В апреле 2020 года первому заму градоначальника Николаю Поворознику инкриминировали взятку в 125 тыс. долл. от столичного застройщика за принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. Однако уже через год вопросы к чиновнику были сняты, а кресло первого зама он покинул только осенью 2025-го под явным давлением депутатского корпуса.

Но еще ранее – 6 февраля 2025 года НАБУ заявило о разоблачении коррупционной схемы в Киеве, хотя масштабы при этом не впечатляли – вывод земли в центре столицы на 11,6 млн грн с попыткой хищения еще почти на 84 миллиона. При этом в качестве взятки фигурировали 100 тыс. долл. для решения вопроса через одного депутата Киевгорсовета.

Ничего особо нового детективы НАБУ, впрочем, не открыли и речь шла о так называемой “туалетной схеме”, когда строительство на некоем участке обычного сооружения, того же туалета, позволял потом брать земельный участок для его обслуживания. Тем не менее это дело стоило статуса “смотрящего” Денису Комарницкому покинувшего Украину и заявляющего о своей невиновности.

Тем временем ажиотаж вокруг “Чисте місто” спал, а в январе было заявлено об окончании следствия по данному делу.

Транспорт столицы – от метро до парковок

Другим суперприбыльным и болезненным вопросом для столицы остается транспортная сфера, которая представлена парковками для личного транспорта киевлян, общественным пассажирским транспортом и метро.

О том, что в сфере парковок не все в порядке заявлял еще сам мэр Виталий Кличко в 2016 году. По его словам в столице разоблачили коррупционные схемы чиновников КП "Киевтранспарксервис" и парковщиков, которые ежемесячно присваивали по 1,5 млн грн. Но вряд ли это означает наведение порядка на столичных парковках, тем более что в 2025-м году СБУ разоблачила 4 человек из числа руководства КП, которые не “доносили” в городской бюджет часть уплаченных автовладельцами денег за парковку. Итог – 23 млн грн в столичный бюджет не поступили.

Впрочем, это мелочи на фоне других отраслей транспортного и автодорожного хозяйства. В частности, общественный транспорт и метро, причем в обеих этих сферах не обошлось без Дениса Комарницкого.

Как сообщал портал "Комментарии", на протяжении многих лет Комарницкий работал через теперь уже бывших директоров КП "Киевпасстранс" Дмитрия Левченко и КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского, которых часто видели посещающими его офисы — в бизнес-центр IQ. При этом Дмитрий Левченко был замечен на 2х MERCEDES-BENZ S стоимостью более 100 тыс. долл. каждый. Также среди его активов нашли дорогую лодку, дома в селе Старые Петровцы под Киевом и коттеджном городке "Конча-Заспа Озерная". А еще часы марки Rolex и 8 поездок за границу с февраля 2022 по октябрь 2023-го. И это в момент, когда из 1 млрд 82 млн грн дохода “Киевпасстранс” в 2023-м году чистая прибыль составила 200 тысяч.

Основным способом оплачивать все это по данным журналистов были “старые-добрые” тендеры, завышение только по одному из которых составляло 23 млн грн. В случае же возникновения каких-то вопросов он всегда мог обратиться к своему тестю Роману Романюку — старому соратнику Виталия Кличко и человеку, который имеет давние связи во всех правоохранительных органах. Кстати, жена и теща Левченко являются владелицами ВИП-клиники AirDoc – с дорогим ремонтом и оборудованием, что удобно для объяснения высокого уровня жизни чиновника.

Шикарные авто любит и также теперь уже бывший КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, а масштаб средств, которые оборачиваются на предприятии, как и масштаб вопросов к предприятию правоохранителей, куда выше.

Так, в октябре 2024 года мэр Виталия Кличко отчитался о покупке для метро 60 вагонов в Польше, но как обнаружили специалисты Государственной аудиторской службы Украины при их покупке переплатили 160 млн грн – при стоимости в 30 млн они обошлись мэрии в 190 млн или в 6 раз дороже.

Правда эти средства меркнут на фоне миллиардов гривен, израсходованных на строительство метро на Виноградарь. Еще в 2020 году СБУ инкриминировала заинтересованным лицам затягивание строительства и хищение 139 млн грн процентов по депозиту бюджетных средств, выделенных на стройку. Тогда были арестованы 2,4 млн грн, чтобы их не похитили. Любопытно, что почти в такую же сумму – 2,3 млрд грн, в КП “Киевский метрополитен” оценили ущерб от затягивания работ подрядчиком – АО “Метрострой”, а в январе 2026-го КП требовало уже 3,67 млрд грн вот только этих средств нет.

Заметим, что строительные работы АО “Метрострой” вел на протяжении 5 лет – с 2018 по 2023 года, но метро так и не построено, ожидается его запуск в текущем 2026-м или уже следующем году. А убыток КП “Киевский метрополитен” в 2025 году составил 3 млрд грн. При этом мэр надеется купить новые вагоны для метро, если удастся договориться о кредите с Европейским банком реконструкции и развития.

Дороги столицы

Автодорожное хозяйство – еще одна сфера на которой в столице можно, и успешно делаются, состояния благодаря коррупционным схемам.

Так, в Соломенском районном суде слушается дело о хищении 16 млн грн из городского бюджета на закупке асфальтобетонной смеси по завышенным ценам. В рамках ее владелец 2 коммерческих структур договорился с директором одного из КП отвечающего за ремонты о покупке у него той самой дорогой смеси на тендере, с заранее определенным результатом. При этом, сам договор не был утвержден в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, да еще и подписан сотрудником КП, которые не имел на это право. Каким образом все это прошло мимо чиновников мэрии – загадка.

Должностных же лиц коммунальной корпорации “Киевавтодор” подозревают в хищении средств на капительном ремонте путепровода около станции метро "Осокорки" на сумму 655 млн грн. Схема аналогичная – сговор с победителем тендера за счет завышенной цены и выводом получившейся разницы через счета различных субъектов хозяйствования. На сайте же КГГА заявляется об окончании очередных фаз ремонтных работ.

Наконец, 13 марта в “Киевавтодор” снова пришли с обыском и следственные действия касаются возможного присвоения бюджетных средств, выделенных на услуги по нанесению горизонтальной дорожной разметки.

Заметим, что хотя депутат Киевского городского совета от “Слуги народа” Андрей Витренко и обвиняет мэра Виталия Кличко в коррупции, официальных подозрений градоначальнику так и не предъявлено. И тут может быть только две причины. Первая – Виталий Кличко ничего не знает о деятельности своих подчиненных и в их схемах участия не принимает. Но тогда встает вопрос о компетентности мэра, как менеджера и руководителя города. И вторая – Виталий Кличко прекрасно знает о схемах своих подчиненных и за определенный “интерес” закрывает на это глаза. Тогда с учетом тонкостей политической борьбы обвинения от правоохранительных органов мэр столицы получит прямо перед будущими выборами.

Кум и “кошелек” для мэра – Артур Палатный

Впрочем, столичный градоначальник может зарабатывать не только на сферах городского хозяйства, но и на партнерстве с одним из наиболее близких к нему людей, которого даже именуют кумом Кличко – главой исполкома партии “Удар” Артуром Палатным.

Пожалуй, впервые об их совместных “бизнес-проектах” написал в 2021 году журналист Евгений Плинский, отметивший создание в 2021 году компании “Ритуал 911”, которая оказывала ритуальные услуги для киевлян. Как сообщал журналист, владельцем компании стал председатель Киевской городской федерации бокса Александр Негода. По официальным данным доход компании составил 3,2 млн грн по итогам 2025 года, но главное, как писал журналист – теневые доходы.

“Негода, входит в корпоративную цепочку Виталия Кличка и находится в непосредственной близости к самому Артуру Палатному. По данным моих источников, Палатный уже давно контролирует всю темную сторону похоронного бизнеса Киева. Продажа мест на кладбищах (от 5 до 15к$), решение вопросов по Байковому, тема крематория и так далее, все давно под ними. Единственная ниша, которую ребята еще не успели подмять – это обслуживание умерших на дому и столичные больницы с их моргами — под эту “тему” на Негоду и оформили ритуальную компанию”, — утверждал тогда Евгений Плинский.

Заметим, что в 2022 году владелец “Ритуала” сменился. Вероятно причиной тому стал ряд конфликтов вокруг компании, когда неизвестные лица устраивали потасовки с полицией.

Однако, это можно назвать лишь “милыми шалостями” в сравнении с тем, какими делами на самом деле занимается ближайший к мэру человек. Так, 21 января 2025 года Главное управление Национальной полиции в Киевской области сообщило о разоблачении борделя в одном из развлекательных заведений столицы.

“Дельцы под предлогом предложения работы танцовщицами приглашали женщин, а затем под угрозами принуждали их к предоставлению сексуальных услуг клиентам. Под пристальным наблюдением и постоянным давлением злоумышленников в заведении работали более 30 женщин”, — сообщили в Нацполиции.

Как утверждали тогда СМИ, речь шла о ночном клубе “Тутси”, в доме № 30/10А по улице Богдана Хмельницкого, в котором проживает мэр Виталий Кличко. Охраной клуба якобы занимались сотрудники коммунального предприятия "Муниципальная охрана". Они получали зарплату из городского бюджета, хотя фактически работали в частном бизнесе. Владельцем же ночного клуба скорее всего был Артур Палатный.

Действительно, владельцем самого крупного пакета в 39,53% ЧАО “Театральное” — которое и организовало работу клуба, выступает Владимир Кличко, родной брат мэра. 19,52% ЧАО записаны на Лидию Палатную и 13,75% на Леонида Палатного, соответственно, мать и отца Артура Палатного. То есть семейный характер владения и прямые связи Виталия Кличко и Артура Палатного со скандальным заведением налицо.

Отметим, что кроме собственно бизнеса, “Тутси” выполняла еще одну важную функцию – позволяла получать компромат на нужных людей. О том, как именно это происходило дает понимание уголовное производство №22022101110000313 от 29 августа 2022 года, в рамках которого правоохранители расследуют деятельность таких ночных заведений как TOOTSIE CLUB KARAOKE, Scarlette Karaoke Strip Club, Princess Mens Club и ресторан “ЛЕО”. Во всех них по версии следствия осуществлялась незаконная видеосъемка посетителей, вероятно, с целью получения компромата и последующего шантажа.

В рамках расследования этого уголовного дела, в 2023 году начальник охраны Princess Mens Club признал свою вину в покупке 14 средств для незаконного слежения и их установки в помещении клуба. Наказание, которое получил осужденный – штраф в 17 тыс. грн. Сколько же владелец получил от работы “жучков” и куда делся собранный ими компромат – неизвестно.

Любопытно, что именно в рамках расследования уголовного производства №22022101110000313 сотрудники СБУ едва не взяли штурмом офис тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Впрочем, сеть ночных клубов не только не единственный, но вероятно и далеко не самый прибыльный вид бизнеса для Артура Палатного, а через него – возможно и для мэра Виталия Кличко. Куда интереснее те самые строительно-земельные схемы, бенефициаром которых до весны 2025 года был Денис Комарницкий.

Так, как утверждает тот же Bihus.Инфо, Артур Палатный, исходя из анализа записей Комарницкого, был тем, кого называют “город” или просто “Г” и по результатам расследования, он якобы:

- получал отчеты о ключевых проектах по приобретению земли в столице;

- получал часть прибыли (иногда до 50%) от отдельных схем без финансового участия;

- фигурирует в записях как главный человек, к которому обращаются в случае трудностей или необходимости принятия окончательного решения;

- упоминается как фигура, внушающая страх участникам процессов.

Расследование указывает на то, что роль Палатного – это надзор и администрирование системы.

Кроме того он мог обеспечивать функционирование многих схем, так как именно Палатный был одним из тех, кто принимал решение о расстановке кандидатов в списке "УДАРа" на выборах в Киевраду и тем самым решал, кто попадет в совет.

Как сообщал портал “Комментарии”, летом 2025 года кандидатура Артура Палатного обсуждалась в качестве возможного нового “смотрящяго” за столицей после бегства Дениса Комарницкого заграницу.

