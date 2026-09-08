Мільярди на безпеку та нуль підземних шкіл: КМДА звітувала про плачевний стан укриттів у Києві

Департамент муніципальної безпеки КМДА надав офіційну відповідь на інформаційний запит інтернет-порталу "Коментарі" щодо стану та фінансування об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (ЗСЦЗ) у столиці. Згідно з оприлюдненим документом, з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році до загального фонду захисних споруд міста було включено лише чотири новозбудовані об'єкти.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Зокрема, йдеться про два найпростіші укриття (ПРУ) в Дарницькому районі на території освітніх закладів, а також дві споруди подвійного призначення (СПП) в Оболонському районі комунальної та приватної форм власності. Ще шість уже зведених укриттів наразі проходять процедуру документального оформлення та взяття на офіційний облік.





Окремо у відомстві прокоментували питання щодо зведення спеціалізованих безпекових просторів для дітей.

"У місті Києві проєкти щодо будівництва підземних шкіл та дитячих садків не реалізовувалися та не були передбачені відповідними планами", — йдеться у тексті офіційної відповіді за підписом директора Департаменту Романа Ткачука.

Окрім капітальних споруд, у столиці впроваджують практику встановлення первинних (мобільних) укриттів — П(М)У. Це технічні вироби, зокрема блок-модульного типу, які монтуються у місцях масового скупчення людей (на зупинках, у парках тощо) і здатні захистити населення від уламків та звичайних засобів ураження протягом 4 годин. Станом на 7 вересня 2026 року в Києві офіційно встановлено лише дві такі конструкції: одна комунальної форми власності у Деснянському районі та одна приватна — в Оболонському.

У документі також наведено детальний звіт Департаменту економіки та інвестицій КМДА щодо фінансування робіт із будівництва, реконструкції та капітального ремонту фонду захисних споруд за останні роки. Суми видатків з міського бюджету розподілилися так:

2022 рік — 202 740,300 тис. грн;

— 202 740,300 тис. грн; 2023 рік — 1 414 343,433 тис. грн;

— 1 414 343,433 тис. грн; 2024 рік — 1 794 037,891 тис. грн;

— 1 794 037,891 тис. грн; 2025 рік — 2 751 713,611 тис. грн;

— 2 751 713,611 тис. грн; 2026 рік (за січень – червень) — 226 425,035 тис. грн.

При цьому у КМДА наголосили на розмежуванні зон відповідальності щодо розпоряджання цими коштами.

"Департамент протягом 2022–2025 років не був головним розпорядником бюджетних коштів, — зауважує керівництво відомства, — передбачених на проведення капітальних і поточних ремонтів та будівництво об'єктів фонду ЗСЦЗ".

Наразі фінансування здійснюється відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва, а самі роботи з приведення захисних споруд до належного стану перебувають під пріоритетним контролем очільників міста.