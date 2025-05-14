Кто в «смотрящие» за Киевом крайний? Почему столицу не оставят без него, и кто претендует на эту «должность»

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Недилько Ксения
В первой части цикла, посвященной институту "смотрящих" за Киевом, "Комментарии" рассказали о том, как все начиналось, и тех, кто занимал этот без всякой иронии важный пост, в прежние годы. Но февраль начал новый этап в истории киевских смотрящих – период безвременья, поскольку прежний теневой хозяин столицы Денис Комарницкий покинул Украину после 10 февраля. Причиной этому стало расследование НАБУ, по результатам которого в столице раскрыли преступную организацию, сумевшую "увести" у города земли на 11,6 млн грн. и еще на 83,7 млн грн. не смогли, так как помешали правоохранители.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Но все-таки, почему в Киеве просто обязан появиться новый "смотрящий"? О неминуемости этого порталу "Комментарии" сообщили эксперты.
По словам директора Украинского института политики Руслана Бортника, институт "смотрящего" давно существует не только в столице, но и в других больших украинских городах и крупных государственных структурах.
"Такой себе теневой коррупционный омбудсмен, преимущественно люди с обширными личными родственными и деловыми связями и в бизнесе, и во власти. Они помогают решать какие-то вопросы бизнеса с властью, часто незаконно, передают некую информацию, позволяющую бизнесу совершить выгодные действия, разрешают конфликты", — говорит о роли института "смотрящих" эксперт.
Причиной их возникновения Руслан Бортник называет то, что временами механизм государственной власти и органов местного самоуправления попросту не работает по разным причинам.
"В силу этого появляются различные "решалы", "смотрящие", которые берут на себя задачу по координированию интересов бизнеса и функционирования государства на разных уровнях. С одной стороны, они помогают бизнесу, с другой – с их помощью люди у власти зарабатывают деньги. Естественно это явление абсолютно негативное и незаконное", — резюмирует эксперт.
Бывший сотрудник СБУ, военный аналитик Иван Ступак пояснил журналистам портала "Комментарии", что институт "смотрящих" в Украине очень удобен и выполняет сразу несколько функций – простейшие бухгалтерские, своего рода "охранные" для патрона, и наконец, управленческие.
"Предположим, в какой-то отрасли или экономики сошлись интересы нескольких групп влияния, и нет возможности у государства поставить своего человека на данный пост. В таком случае группы интересов ставят своих "смотрящих" или контролеров, чья задача – заходить в нужный кабинет, говорить от кого он и изучать финансовую документацию. На основе этого рассчитывается "доля" лиц, которых он представляет, идет их передача и контроль получения. По сути – это простейший бухгалтер", — говорит эксперт о первой и самой простой функции "смотрящих".
Затем идет задача посложнее – посредническая, или своего рода "охрана" лица, которого представляет "смотрящий".
"От лица человека, решающего тот или нужный для бизнесмена вопрос, договаривается и получает средства такой "смотрящий" или посредник, не имеющий никакого отношения к решению вопроса, не являющийся госслужащим. Если все пройдет нормально, бизнесмен получает нужное ему решение, в случае же задержания "смотрящего" он прикрывает собой того, кто реально решает этот вопрос, а сам отделывается статьей за мошенничество с легким наказанием, а не тяжелым за взяточничество", — рассказывает о второй функции собеседник портала "Комментарии".
Наконец, "смотрящий" может сам взять на себя управленческую и деловую функции, создать собственный "теневой офис", искать "клиентов", создавать теневые денежные потоки и "зарабатывать" на этом деньги, отдавая долю.
"Для этого нужны определенные черты характера, но прежде всего очень большая крыша, в идеале – родственники во власти. Также такому "смотрящему" не обойтись без коммуникабельности, обширных связей, коммерческой жилки", — подчеркивает эксперт.
Вместе с тем, как поясняет Иван Ступак, временами происходит смена "смотрящих", что чаще всего происходит по двум причинам:
- покровитель узнает о финансовой нечистоплотности своего протеже и меняет его;
- на предприятие или в сферу интересов решает зайти третья сторона, которая через компромат правоохранителям или иногда, СМИ, "сливает" действующего "смотрящего", чтобы поставить на это место своего человека.
Как сообщают источники портала "Комментарии", в столице после бегства Дениса Комарницкого наступило состояние хаоса, которое один из наших собеседников охарактеризовал как "нокдаун".
"Все стараются сидеть тихо, так как в мэрии происходят постоянные проверки СБУ, ГБР, НАБУ и других структур. Важные вопросы не решаются, прежде всего, земельные, что не идет на пользу бизнесу и развитию города", — резюмируют наши источники.
По данным портала "Комментарии" наиболее вероятным кандидатом на роль "смотрящего" в Киеве пока является первый заместитель мэра столицы Виталия Кличко – Николай Поворозник. Это объясняется богатым опытом работы на данном посту – с декабря 2017 года, правда с 11-месячным перерывом. За это время первый заммэра оброс знакомствами, связями и фактически "замкнул" на себя многие вопросы в столичной экономике, причем в этом вопросе он остался фактически вне конкуренции, так как другие сильные фигуры оказались отстранены:
- 7 февраля в рамках расследования НАБУ "дела Комарницкого" был арестован заместитель Виталия Кличко – Петр Оленич, который правда 21 числа вышел под залог в 15 млн грн., но явно находится "вне игры";
- 8 апреля в отставку ушел заместитель Виталия Кличко и секретарь Киевгорсовета Владимир Бондаренко;
- под домашний арест до 20 июня попал еще один заммэра столицы Владимир Прокопив, подозреваемый в создании схемы по вывозу "уклонистов" за границу.
По сведениям портала "Комментарии", Николай Поворозник пользуется поддержкой части своих коллег в лице заместителей мэра Петра Пантелеева и Вячеслава Непопа, правда вот поддержкой у своего непосредственного начальства в лице Виталия Кличко, якобы не обладает.
"Ни Киевская городская военная администрация в лице Тимура Ткаченко, ни КГГА Виталия Кличко не поддерживают Николая Поворозника, хотя сам он уже готовит решения о выделении бюджетного финансирования для "своих" предприятий и людей в структурах власти. Вероятно, подобная самоуверенность вызвана поддержкой со стороны Офиса Президента Украины, который он устраивает", — подчеркивает один из наших собеседников.
Действительно, хотя сам Николай Поворозник неоднократно выступал фигурантом различных коррупционных расследований правоохранителей, последнее из которых случилось в середине апреля, он очень удобен. Собственно, именно благодаря коррупционным делам первый заммэра главы Киевгорсовета управляем и может быть очень важен в структуре взаимоотношений в столице, выстраиваемых Офисом президента Украины.
Кроме того, как писали "Комментарии", Николаю Поворознику возможно есть, что предложить Офису президента Украины в обмен не только за свободу, но и за статус нового "смотрящего", например, информацию о теневых раскладах внутри столичной власти.
Другой источник портала "Комментарии" объясняет непотопляемость Николая Поворозника тем фактом, что его уход может окончательно "разрушить" команду мэра Виталия Кличко, и так понесшую потери в лице Владимира Прокопива, Владимира Бондаренко и Петра Оленича.
"Если он потеряет еще и Поворозника, первого своего заместителя, деловые круги Киева могут просто перестать ориентироваться на мэра, чьи позиции столь явно слабеют", — пояснил наш источник.
Любопытно, что по данным СМИ отношения самого Николая Поворозника и теперь уже бывшего "смотрящего" Дениса Комарницкого были далеки от приятных. С одной стороны, Комарницкий якобы "замял дело со взяткой в 125 тысяч долларов, из-за чего первого заммэра в апреле 2020 года на 11 месяцев отстранили от должности, с другой – держал его на своего рода "крючке".
Вместе с тем, "против" кандидатуры Никола Поворозника как нового "смотрящего" за Киевом говорит его официальный статус госслужащего, все-таки в украинских реалиях на таком посту оказываются люди, обычно не находящиеся на госслужбе, максимум депутаты местного самоуправления.
Также по данным портала "Комментарии" новым "смотрящим" может стать Артур Палатный, глава исполнительного комитета партии "УДАР" Виталия Кличко, вероятно, самый близкий к мэру столицы. Последнее означает, что против кандидатуры именно Артура Палатного столичный голова вряд ли будет возражать.
Заметим, что по данным расследования все того же Bihus.Info Артур Палатный якобы активно участвует в теневых процессах, происходящих в КГГА. В частности, именно Палатный принимал решение о расстановке кандидатов в списке "УДАРа" на выборах в Киевраду и решает, кто попадет в совет и какое место займет в списке – в зависимости от вклада. Публично это не признавалось, но депутаты и функционеры партии в кулуарах называли Палатного тем, кто концентрировал не только ресурсы, но и контроль над механикой власти.
При этом в телефонных переговорах Дениса Комарницкого постоянно фигурировал некий "Г" или "Город", который
- получал отчеты о ключевых проектах по землеотводу в столице;
- получал часть прибыли (иногда до 50%) от отдельных схем без финансового участия;
- фигурирует в записях как главное лицо, к которому апеллируют в случае трудностей или необходимости принять окончательное решение;
- упоминается как фигура, вызывающая опасения у участников процессов.
При этом по ряду совокупных признаков, "Г" был идентифицирован Bihus.Info якобы именно как Артур Палатный, чья роль – надзиратель и модератор системы.
"Не "игрок", как Комарницкий, а владелец комнаты, где проходит партия. Его не видно в кадре, но он контролирует и людей, и финансы, и нарратив", – отмечают в Bihus.Info.
Вместе с тем, в последнее время все сильнее заявляет о себе Киевская городская военная администрация во главе с Тимуром Ткаченко, который создал в столице настоящее двоевластие, правда пока кандидатуры, которая бы могла представлять его интересы, в столице не просматривается.
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