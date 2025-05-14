Кто в «смотрящие» за Киевом крайний? Почему столицу не оставят без него, и кто претендует на эту «должность»



















В первой части цикла, посвященной институту "смотрящих" за Киевом, "Комментарии" рассказали о том, как все начиналось, и тех, кто занимал этот без всякой иронии важный пост, в прежние годы. Но февраль начал новый этап в истории киевских смотрящих – период безвременья, поскольку прежний теневой хозяин столицы Денис Комарницкий покинул Украину после 10 февраля. Причиной этому стало расследование НАБУ, по результатам которого в столице раскрыли преступную организацию, сумевшую "увести" у города земли на 11,6 млн грн. и еще на 83,7 млн грн. не смогли, так как помешали правоохранители.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Но все-таки, почему в Киеве просто обязан появиться новый "смотрящий"? О неминуемости этого порталу "Комментарии" сообщили эксперты.

Коррупционный бизнес-омбудсмен, бухгалтер и громоотвод – для чего нужен "смотрящий"

По словам директора Украинского института политики Руслана Бортника, институт "смотрящего" давно существует не только в столице, но и в других больших украинских городах и крупных государственных структурах.

"Такой себе теневой коррупционный омбудсмен, преимущественно люди с обширными личными родственными и деловыми связями и в бизнесе, и во власти. Они помогают решать какие-то вопросы бизнеса с властью, часто незаконно, передают некую информацию, позволяющую бизнесу совершить выгодные действия, разрешают конфликты", — говорит о роли института "смотрящих" эксперт.

Причиной их возникновения Руслан Бортник называет то, что временами механизм государственной власти и органов местного самоуправления попросту не работает по разным причинам.

"В силу этого появляются различные "решалы", "смотрящие", которые берут на себя задачу по координированию интересов бизнеса и функционирования государства на разных уровнях. С одной стороны, они помогают бизнесу, с другой – с их помощью люди у власти зарабатывают деньги. Естественно это явление абсолютно негативное и незаконное", — резюмирует эксперт.

Бывший сотрудник СБУ, военный аналитик Иван Ступак пояснил журналистам портала "Комментарии", что институт "смотрящих" в Украине очень удобен и выполняет сразу несколько функций – простейшие бухгалтерские, своего рода "охранные" для патрона, и наконец, управленческие.

"Предположим, в какой-то отрасли или экономики сошлись интересы нескольких групп влияния, и нет возможности у государства поставить своего человека на данный пост. В таком случае группы интересов ставят своих "смотрящих" или контролеров, чья задача – заходить в нужный кабинет, говорить от кого он и изучать финансовую документацию. На основе этого рассчитывается "доля" лиц, которых он представляет, идет их передача и контроль получения. По сути – это простейший бухгалтер", — говорит эксперт о первой и самой простой функции "смотрящих".

Затем идет задача посложнее – посредническая, или своего рода "охрана" лица, которого представляет "смотрящий".

"От лица человека, решающего тот или нужный для бизнесмена вопрос, договаривается и получает средства такой "смотрящий" или посредник, не имеющий никакого отношения к решению вопроса, не являющийся госслужащим. Если все пройдет нормально, бизнесмен получает нужное ему решение, в случае же задержания "смотрящего" он прикрывает собой того, кто реально решает этот вопрос, а сам отделывается статьей за мошенничество с легким наказанием, а не тяжелым за взяточничество", — рассказывает о второй функции собеседник портала "Комментарии".

Наконец, "смотрящий" может сам взять на себя управленческую и деловую функции, создать собственный "теневой офис", искать "клиентов", создавать теневые денежные потоки и "зарабатывать" на этом деньги, отдавая долю.

"Для этого нужны определенные черты характера, но прежде всего очень большая крыша, в идеале – родственники во власти. Также такому "смотрящему" не обойтись без коммуникабельности, обширных связей, коммерческой жилки", — подчеркивает эксперт.

Вместе с тем, как поясняет Иван Ступак, временами происходит смена "смотрящих", что чаще всего происходит по двум причинам:

- покровитель узнает о финансовой нечистоплотности своего протеже и меняет его;

- на предприятие или в сферу интересов решает зайти третья сторона, которая через компромат правоохранителям или иногда, СМИ, "сливает" действующего "смотрящего", чтобы поставить на это место своего человека.

Николай Поворозник как смотрящий – а почему бы нет?

Как сообщают источники портала "Комментарии", в столице после бегства Дениса Комарницкого наступило состояние хаоса, которое один из наших собеседников охарактеризовал как "нокдаун".

"Все стараются сидеть тихо, так как в мэрии происходят постоянные проверки СБУ, ГБР, НАБУ и других структур. Важные вопросы не решаются, прежде всего, земельные, что не идет на пользу бизнесу и развитию города", — резюмируют наши источники.

По данным портала "Комментарии" наиболее вероятным кандидатом на роль "смотрящего" в Киеве пока является первый заместитель мэра столицы Виталия Кличко – Николай Поворозник. Это объясняется богатым опытом работы на данном посту – с декабря 2017 года, правда с 11-месячным перерывом. За это время первый заммэра оброс знакомствами, связями и фактически "замкнул" на себя многие вопросы в столичной экономике, причем в этом вопросе он остался фактически вне конкуренции, так как другие сильные фигуры оказались отстранены:

- 7 февраля в рамках расследования НАБУ "дела Комарницкого" был арестован заместитель Виталия Кличко – Петр Оленич, который правда 21 числа вышел под залог в 15 млн грн., но явно находится "вне игры";

- 8 апреля в отставку ушел заместитель Виталия Кличко и секретарь Киевгорсовета Владимир Бондаренко;

- под домашний арест до 20 июня попал еще один заммэра столицы Владимир Прокопив, подозреваемый в создании схемы по вывозу "уклонистов" за границу.

По сведениям портала "Комментарии", Николай Поворозник пользуется поддержкой части своих коллег в лице заместителей мэра Петра Пантелеева и Вячеслава Непопа, правда вот поддержкой у своего непосредственного начальства в лице Виталия Кличко, якобы не обладает.

"Ни Киевская городская военная администрация в лице Тимура Ткаченко, ни КГГА Виталия Кличко не поддерживают Николая Поворозника, хотя сам он уже готовит решения о выделении бюджетного финансирования для "своих" предприятий и людей в структурах власти. Вероятно, подобная самоуверенность вызвана поддержкой со стороны Офиса Президента Украины, который он устраивает", — подчеркивает один из наших собеседников.

Действительно, хотя сам Николай Поворозник неоднократно выступал фигурантом различных коррупционных расследований правоохранителей, последнее из которых случилось в середине апреля, он очень удобен. Собственно, именно благодаря коррупционным делам первый заммэра главы Киевгорсовета управляем и может быть очень важен в структуре взаимоотношений в столице, выстраиваемых Офисом президента Украины.

Кроме того, как писали "Комментарии", Николаю Поворознику возможно есть, что предложить Офису президента Украины в обмен не только за свободу, но и за статус нового "смотрящего", например, информацию о теневых раскладах внутри столичной власти.

Другой источник портала "Комментарии" объясняет непотопляемость Николая Поворозника тем фактом, что его уход может окончательно "разрушить" команду мэра Виталия Кличко, и так понесшую потери в лице Владимира Прокопива, Владимира Бондаренко и Петра Оленича.

"Если он потеряет еще и Поворозника, первого своего заместителя, деловые круги Киева могут просто перестать ориентироваться на мэра, чьи позиции столь явно слабеют", — пояснил наш источник.

Любопытно, что по данным СМИ отношения самого Николая Поворозника и теперь уже бывшего "смотрящего" Дениса Комарницкого были далеки от приятных. С одной стороны, Комарницкий якобы "замял дело со взяткой в 125 тысяч долларов, из-за чего первого заммэра в апреле 2020 года на 11 месяцев отстранили от должности, с другой – держал его на своего рода "крючке".

Вместе с тем, "против" кандидатуры Никола Поворозника как нового "смотрящего" за Киевом говорит его официальный статус госслужащего, все-таки в украинских реалиях на таком посту оказываются люди, обычно не находящиеся на госслужбе, максимум депутаты местного самоуправления.

Господин "Г" или Артур Палатный – еще один кандидат в смотрящие

Также по данным портала "Комментарии" новым "смотрящим" может стать Артур Палатный, глава исполнительного комитета партии "УДАР" Виталия Кличко, вероятно, самый близкий к мэру столицы. Последнее означает, что против кандидатуры именно Артура Палатного столичный голова вряд ли будет возражать.

Заметим, что по данным расследования все того же Bihus.Info Артур Палатный якобы активно участвует в теневых процессах, происходящих в КГГА. В частности, именно Палатный принимал решение о расстановке кандидатов в списке "УДАРа" на выборах в Киевраду и решает, кто попадет в совет и какое место займет в списке – в зависимости от вклада. Публично это не признавалось, но депутаты и функционеры партии в кулуарах называли Палатного тем, кто концентрировал не только ресурсы, но и контроль над механикой власти.

При этом в телефонных переговорах Дениса Комарницкого постоянно фигурировал некий "Г" или "Город", который

- получал отчеты о ключевых проектах по землеотводу в столице;

- получал часть прибыли (иногда до 50%) от отдельных схем без финансового участия;

- фигурирует в записях как главное лицо, к которому апеллируют в случае трудностей или необходимости принять окончательное решение;

- упоминается как фигура, вызывающая опасения у участников процессов.

При этом по ряду совокупных признаков, "Г" был идентифицирован Bihus.Info якобы именно как Артур Палатный, чья роль – надзиратель и модератор системы.

"Не "игрок", как Комарницкий, а владелец комнаты, где проходит партия. Его не видно в кадре, но он контролирует и людей, и финансы, и нарратив", – отмечают в Bihus.Info.

Вместе с тем, в последнее время все сильнее заявляет о себе Киевская городская военная администрация во главе с Тимуром Ткаченко, который создал в столице настоящее двоевластие, правда пока кандидатуры, которая бы могла представлять его интересы, в столице не просматривается.