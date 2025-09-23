Кличко или Поворозник: депутаты горсовета требуют отставки мэра или последнего члена его команды

Прошло чуть более 10 дней после ухода от мэра Виталия Кличко его верного сподвижника Дмитрия Белоцерковца, оставившего его по данным Комментарии.юа "голым", как над головой градоначальника оказался занесен уже настоящий топор, который может привести к его отставке.

Кличко или Поворозник. Коллаж портал "Комментарии"

Так, 23 сентября депутат Киевгорсовета Андрей Витренко от партии "Слуга народа" зарегистрировал проект решения, в котором предложил вынести Виталию Кличко недоверие и отправить его в отставку с поста Киевского городского головы. Надо сказать, что "слуга" Андрей Витренко не раз обвинял Кличко в неумении руководить и даже угрозе безопасности киевлян.

Однако в этот раз, на первый взгляд, популистский документ может иметь шансы быть принятым, правда причиной этого, по данным "Комментарии", может стать первый заместитель городского головы Николай Поворозник.

Все дело в первом заммэре?

Среди причин своего предложения о недоверии Виталию Кличко, депутат Андрей Витренко называет такие как "решения только для "своих" и "кадровая политика для "своих", при которой ключевые должности получают не профессионалы, а лично преданные мэру люди.

Пожалуй, тяжело найти в руководстве городом времен Виталия Кличко человека, который бы более подходил под описание "свой", чем первый заммэра Николай Поворозник. Так, еще в апреле 2020 года чиновника подозревали в получении взятки в 125 тысяч долларов и на 11 месяцев отстраняли от поста, но доказать правоохранителям ничего не удалось и заммэра вернулся в свой кабинет.

В апреле 2025 года была информация об обыске у него, связанном с возможными хищениями при ремонте госпиталя ветеранов в Киеве на сумму в 1,1 млрд грн, на котором цены на стройматериалы завышались в 2,5 раза. Однако больший резонанс вызвала информация о веселом праздновании заммэра своего дня рождения на Киевском море. Тот день был объявлен днем траура в память 9 киевлян, погибших от удара россиян 24 апреля.

Такое неуважение со стороны Николая Поворозника стало поводом для требования депутатов отстранить его от исполнения обязанностей. Последнее было выполнено спустя 2 месяца — 30 июня, решением Виталия Кличко. Правда сам он просто выполнил принятое ранее решение депутатов Киевгорсовета, решивших лишить заммэра его поста, хотя бы временно.

Как результат, градоначальник лишился наиболее опытного члена своей команды, курировавшего весь экономический блок работы мэрии и находящегося в своем кресле с 2017 года. Как писали "Комментарии", Николай Поворозник после бегства из Украины "киевского "смотрящего" Дениса Комарницкого мог рассматриваться в качестве его замены. Это поддерживалось бы частью бизнеса, которая желала оперативно и эффективно "решать" вопросы с землей и разрешениями на строительство, пусть даже и не очень законными способами.

Как поясняют собеседники "Комментарии" в мэрии, в руках Николая Поворозник сосредоточены рычаги влияния по основным финансовым потокам бюджета столицы. Достигается это тем, что он курирует Департаменты финансов и экономики.

"Экономика планирует куда и сколько денег необходимо направлять, а финансы осуществляет финансирование и все остальные службы и департамента мэрии зависят от них", — объясняет механизм влияния первого заммэра Киева на бюджетные потоки собеседник "Комментарии".

Неформальное влияние остается у Николая Поворозника и после его отстранения от исполнения обязанностей — он продолжает курировать деятельность своих структур.

Увольнения Поворозника хотят даже союзники Кличко

Но посмотрим внимательно на решение киевского мэра об отстранении Николая Поворозника от его обязанностей. Дело в том, что хотя сам Виталий Кличко и подчеркнул, что "я подписал решение депутатов относительно первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника", сделал он это "по-своему".

Так, сообщая о своем решении мэр подчеркнул, что все должны действовать по закону, а механизм назначения и увольнения первого заместителя главы КГГА четко урегулирован законом Украины.

"И как бы кто-нибудь меня не подбивал его нарушить, я этого не буду делать. Так же, как и покрывать никого не буду. На время расследования первый заместитель будет отстранен от исполнения обязанностей", — заявил мэр 30 июня.

Действительно, еще 10 июня депутаты Киевгорсовета в ходе своей внеочередной сессии рассмотрели вопрос о вынесении недоверия и отставки Николаю Поворознику, то есть речь шла о его увольнении. Причем как гласят результаты голосования – 70 голосов "за", решение было принято, и депутаты хотели именно увольнения Поворозника, но мэр отстоял самого опытного, а после ухода Дмитрия Белоцерковца, и по сути единственного своего соратника.

Но куда интереснее результаты голосования в плане того, кто дал голоса за отставку заммэра и окажется, что из 70 голосов, целых 24 или 4/5 своего состава, дала "Европейская солидарность". Из этой цифры следует два вывода:

- именно "ЕС" по сути сделала вынесение недоверия Поворознику возможным, ведь без них были бы всего 46 голосов, тогда как для вынесения требовались хотя бы 61 (120 депутатов и городской голова);

- даже союзная в общем-то для Виталия Кличко "ЕС" желала увольнения Николая Поворозника.

Эти выводы кстати очень важны в условиях проекта решения Андрея Витренко об отставке уже самого Виталия Кличко. Очевидно, что при 12 собственных депутатах "Слуги народа" в Киевгорсовете неспособны добиться позитивного решения для себя. Но это вполне возможно с помощью союзников, как это случилось 10 июня. Основными тут будут:

- "Единство" — дали 11 голосов "за" отставку Поворозника из 14;

- "Батькивщина" — 10 июня дали 8 голосов из 12, а в условиях того что имеющая на фракцию особое влияние Владислава Молчанова находится под арестом с залогом в 100 млн грн, депутаты могут быть еще сговорчивее;

- "Голос" — 5 голосов "за" из 8;

- бывшее ОПЗЖ в лице "Платформы за жизнь и мир" — 4 из 5;

- внефракционные – 6 голосов "за" отставку Николая Поворозника из 10.

Впрочем, маловероятно, что все союзники поддержат "Слуг народа" и уж вовсе невероятным это кажется для "Европейской солидарности", формально имеющей больше всего депутатов в Киевгорсовете – 30. Ведь отставка Виталия Кличко по сути будет означать что Владимир Зеленский "берет" Киев – в условиях войны новых выборов не будет, секретаря горсовета после отставки Владимира Бондаренко нет. А значит, управлять городом будет назначенный президентом глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Между тем силы "ЕС" и 29 членов фракции "УДАРа" и самим мэром оппозиционные к "Слугам" (на центральном и властные на городском уровне) силы будут иметь вместе с самим Виталием Кличко 60 голосов "против" отставки мэра. Правда теоретически оставшихся 61 может хватить, но добиться 100-й явки в горсовет и такого же голосования своих сторонников кажется чудом, ведь достаточно будет отсутствия или кнопки "воздержусь" всего 1 человека, и решение будет провалено.

Но что же тогда значит появление этого проекта решения и почему именно сейчас.

Последнее предупреждение для мэра – депутаты сами хотят все решать?

Источники "Комментарии" в Киевгорсовете еще на выходных сообщали о том, что на текущей неделе в сессионном зале может встать кадровый вопрос – об окончательном увольнении Николая Поворозника. Также в будущем мог быть поднятым и вопрос кандидатуры нового секретаря Киевгорсовета, ведь после ухода с него 8 апреля Владимира Бондаренко, подозреваемого в схемах смотрящего Дениса Комарницкого, данное кресло остается пустым.

Подобные кадровые вопросы означают поиск на их место новых кандидатур, прежде всего конечно в кресло Николая Поворозника. И могло так случиться, что на оба поста могли сесть люди уже не Виталия Кличко, а депутатов, например, от "ЕС", показавшей 10 июня что она обладает "золотой акцией" на кадровых голосованиях в Киевгорсовете.

Разумеется, в обоих креслах – первого зама и секретаря, мэр хотел бы видеть "своих" людей или хотя бы не врагов, например, того же Дмитрия Белоцерковца, который уже утверждал, что именно его хотели избрать секретарем вместо Владимира Бондаренко.

Отстранение, но не увольнение с поста первого замглавы Николая Поворозника, ради чего Виталий Кличко пошел на конфликт с депутатами, способными дать 70 голосов "против" власти, говорит об одном – мэр просто не может себе позволить увольнение последнего члена своей команды. Без него, как писали "Комментарии", градоначальник станет буквально "голым" и превратится в марионетку, да и другой кандидатуры на замену у него, похоже, нет.

Как результат, перед мэром оказались несколько вариантов:

1) сдаться, уволить Николая Поворозника и получить утвержденных депутатами первого заммэра и секретаря;

2) попытаться найти общий язык с частью депутатского корпуса, пожертвовав чем-то;

3) настоять на своем и оставить Николая Поворозника.

Каждый из данных вариантов будет иметь последствия, самые негативные из которых – утрата власти если он "сдаст" Николая Поворозника и примет на его место и в кресло секретаря горсовета кандидатуры депутатов.

Мало хорошего также и попытка настоять на своем - в таком случае депутаты могут просто "заморозить" принятие бюджета столицы на 2026 год, этот процесс как раз должен начаться. Последнее же явно негативно повлияет на жизнь киевлян, и еще больше "уронит" рейтинг Виталия Кличко в столице.

Наконец, лучше всего выглядит вариант компромисса с частью депутатского корпуса, например, на кандидатуре секретаря горсовета.

"Одно время ходили разговоры о кандидатуре депутат от "Голоса" Зои Ярош, как грамотной юристки и не замешанной в скандалах. Потом пошли слухи о таком желании Андрея Витренко из "Слуг народа". Также рассматривается кандидатура кого-нибудь из "Европейской солидарности", — рассказал "Комментарии" один из источников в Киевгорсовете.

Заметим, что в подобных условиях появление проекта решения об отставке мэра Виталия Кличко авторства одного из кандидатов в секретари горсовета Андрея Витренко кажется символичным. Так, "слуга народа" может еще раз напомнить о себе в публичном пространстве в нужном ключе, а другие депутаты использовать это предложение как еще один рычаг давления на Виталия Кличко уже для "своего" кандидата.

Пока же очевидно стоит ожидать со стороны депутатов роста критики Виталия Кличко, благо только за 2 последних месяца некоторые из них насчитали 40 миллионов убытков.