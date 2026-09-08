Миллиарды на безопасность и ноль подземных школ: КГГА отчиталась о плачевном состоянии укрытий в Киеве

Департамент муниципальной безопасности КГГА предоставил официальный ответ на информационный запрос интернет-портала "Комментарии" по состоянию и финансированию объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты в столице. Согласно обнародованному документу, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году в общий фонд защитных сооружений города были включены только четыре с нуля построенных объекта.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В частности, речь идет о двух простейших укрытиях (ПРУ) в Дарницком районе на территории образовательных учреждений, а также двух сооружениях двойного назначения (СДН) в Оболонском районе коммунальной и частной форм собственности. Еще шесть уже возведенных укрытий проходят процедуру документального оформления и взятия на официальный учет.





Отдельно в ведомстве прокомментировали вопросы по возведению специализированных пространств безопасности для детей.

"В городе Киеве проекты строительства подземных школ и детских садов не реализовывались и не были предусмотрены соответствующими планами", — говорится в тексте официального ответа за подписью директора Департамента Романа Ткачука.

Кроме капитальных сооружений, в столице внедряется практика установки первичных (мобильных) укрытий — П(М)У. Это технические изделия, в частности блок-модульного типа, которые монтируются в местах массового скопления людей (на остановках, в парках и т.п.) и способны оградить население от обломков и обычных средств поражения в течение 4 часов. По состоянию на 7 сентября 2026 года в Киеве официально установлены две такие конструкции: одна коммунальной формы собственности в Деснянском районе и одна частная — в Оболонском.

В документе также представлен детальный отчет Департамента экономики и инвестиций КГГА по финансированию работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту фонда защитных сооружений за последние годы. Суммы расходов из городского бюджета распределились следующим образом:

2022 год — 202 740,300 тыс. грн;

— 202 740,300 тыс. грн; 2023 год — 1 414 343,433 тыс. грн;

— 1 414 343,433 тыс. грн; 2024 год — 1 794 037,891 тыс. грн;

— 1 794 037,891 тыс. грн; 2025 год — 2 751 713,611 тыс. грн;

— 2 751 713,611 тыс. грн; 2026 год (за январь – июнь) – 226 425,035 тыс. грн.

При этом в КГГА отметили разграничение зон ответственности по распоряжению этими средствами.

"Департамент в течение 2022–2025 годов не был главным распорядителем бюджетных средств, — отмечает руководство ведомства, — предусмотренных на проведение капитальных и текущих ремонтов и строительство объектов фонда ОСОЦ".

В настоящее время финансирование осуществляется в соответствии с Программой экономического и социального развития г. Киева, а сами работы по приведению защитных сооружений в надлежащее состояние находятся под приоритетным контролем руководителей города.