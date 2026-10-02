Головне завдання провалено: чому мер Києва Віталій Кличко може втратити свою посаду

В останній день літа столичний градоначальник Віталій Кличко наполягав на зміні чинних правил безпеки, що мало зробити функціонування міста зручнішим. Насправді ж нарощування ракетно-дронового терору з боку окупантів зробило життя жителів столиці більш небезпечним та складним. І в цьому можна сказати їм "допоміг" мер, причому робив це протягом усієї війни, не переймаючись безпекою киян.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Йдеться про повністю провалену командою Віталія Кличка роботу із забезпечення жителів столиці хоча б елементарними заходами безпеки у вигляді укриттів. Чому це може коштувати реальній владі у столиці меру, і хто виграє від цієї ситуації, окрім окупантів, розбирався портал "Коментарі".

Понад 4 тисячі укриттів, але є нюанси

На будь-які питання щодо кількості бомбосховищ та укриттів у столиці, КМДА гордо та бадьоро відповідає, що таких у місті налічується 4368, а також відсилають до відповідної картки їх розміщення. Насправді ж у цих діях прихована маса лукавства.

Так, стверджується, що даний укриттів вистачить на 2 млн 182 тис. осіб, тоді як кількість офіційно зареєстрованих у столиці осіб становить близько 2,95 млн осіб. Тих, хто реально проживає в місті, може бути близько 3,7 млн, судячи з працюючих SIM-карт. Тобто укриттів не вистачить навіть на всіх киян, які офіційно живуть у столиці.

Наступне – говорячи про 4368 укриття, у КМДА пояснюють, що йдеться про об'єкти цивільного захисту, які можуть використовуватися як укриття населення, але за фактом такими не є. Так, укриття – це герметична захисна споруда, яка повинна захищати людей не лише від уламків чи вибухової хвилі, а й від іонізуючого випромінювання. І таких у столиці налічується лише 512 і поміститися в них можуть лише 219 тисяч осіб, тобто менш як 10% мешканців Києва.

Як повідомлялося в розслідуванні "Слідство.Інфо", майже всі захисні споруди та об'єкти були приватними чи відомчими, а загальнодоступними були лише 77, у які могли поміститися максимум 2% киян.

Зазначимо, що проблему нестачі укриттів у столиці мають намір вирішувати за рахунок закупівлі мобільних укриттів. Так, ще 2023 року мер Віталій Кличко заявляв про наявність планів купівлі 250 таких укриттів, 2025-го їх кількість зросла до 500, на що було виділено 500 мільйонів гривень.

Іронія ситуації полягала в тому, що сотні мільйонів гривень на ці цілі було перенаправлено з тих, які не були використані для будівництва стаціонарних укриттів. Дуже вже анекдотичною ситуація стала виглядати, коли з'ясувалося, що й за ці сотні мільйонів не можуть купити мобільних укриттів.

Нарешті, 17 вересня мер заявив, що перші 40-50 куплених мобільних укриттів почали встановлювати на зупинках громадського транспорту, щоправда, розраховані вони всього на 30-40 осіб кожне. Тобто, навіть закупівля 500 одиниць забезпечить тимчасовим захистом максимум 20 тисяч киян. Таку інформацію можна знайти в Інтернеті.

1,5 мільярда на одне збудоване укриття — що відбувається з грошима на безпеку киян

Але ще більш кричущою ситуація виглядає, якщо торкнутися фінансових сторін питання з укриттями в столиці, на які за даними відповіді на запит порталу "Коментарі" з 2022 по 1-е півріччя 2026-го виділено 6,4 млрд грн. У тій же відповіді чиновники зізнаються, що з 2022 року в експлуатацію було введено лише 4 нові укриття, тобто кожне з них коштувало 1,6 млрд грн. Звичайно, ці мільярди були виділені на капітальний ремонт та підтримку в порядку понад 4 тисячі об'єктів цивільної, але й тут невдача.

За даними чиновників таких об'єктів влітку було 4356, розрахованих на 2 млн 177 тис. чол., якщо порівнювати з початком осені, захисних споруд стало на 12 більше — 4368, а кількість місць у них зросла на 5 тисяч — до 2 млн 182 тис. За даними ж “Радіо Свобода”, порівняно з 2025 роком, кількість таких об'єктів зросла на 15 одиниць з 4353 і лише за 6 місяців на це було витрачено 226 млн грн.

У той же час у мережі інтернет можна знайти інформацію, що з 2023 року в Києві будують 4 укриття, але будівництво таке "ефективне", що навіть котловани не викопані. Йдеться про такі укриття, як:

пр. Правди, 4 – до кінця року не освоєно 5,2 млн грн;

вул. Мостицька, 20 – не освоєно 24 млн грн;

пр. Правди, 84 укриття для ліцею №3 – не освоєно 8,9 млн грн;

вул. Виговського,10 укриття для ліцею №63 — не освоєно 27 млн ​​грн.

Загалом за даними порталу "Коментарі", з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році до загального фонду захисних споруд міста було включено лише чотири з нуля збудованих об'єкти. Зокрема, йдеться про два найпростіші укриття (ПРУ) у Дарницькому районі на території освітніх установ, а також дві споруди подвійного призначення (СДН) в Оболонському районі комунальної та приватної форм власності. Ще шість уже зведених укриттів проходять процедуру документального оформлення та взяття на офіційний облік.

Справа не в грошах, просто місце прокляте — як з безпекою справи в інших містах

"Коментарі" докладно розбиралися в ситуації із забезпеченням укриттями мешканців інших великих міст і виявилося, що такі плачевні результати чомусь властиві саме столиці.

Так, Департамент освіти Харківської міської ради повідомив, що місто ще у 2023 році запустило всесвітньо відомий бренд "метрошколи", а логічним продовженням стало будівництво першої у світі повноцінної підземної школи (протирадіаційного укриття) у 2024 році. Завдяки цьому у 2025 та 2026 роках у безпечних підземних просторах Харкова змогли здобувати освіту вже понад 28 тисяч учнів. На ці цілі з 2022 року місто виділило понад 1,129 млрд гривень, з яких понад мільярд уже успішно освоєно.

В Одесі на осінь 2026 року на обліку перебувають 353 захисні споруди цивільного захисту, а також додатково облаштовано 943 об'єкти як найпростіші укриття. Загалом у місті діє понад 5000 найпростіших укриттів.

Також для оперативного захисту на вулицях міста вже змонтували 11 первинних (мобільних) бетонних укриттів, а до кінця 2026 планується встановити ще 18 таких мобільних блоків. На фінансування цих заходів Одеса виділила 1,82 млрд грн., з яких уже профінансовано понад 1,3 млрд грн.

За інформацією ж Львівської міської ради, у місті діє понад 5100 найпростіших укриттів, з яких 252 були капітально відремонтовані у навчальних закладах за кошти міського бюджету. Починаючи з 2022 року, структурні підрозділи та комунальні підприємства Львова направили на ремонт та облаштування сховищ понад 350,5 млн грн. Також у місті запущено масштабну програму співфінансування ремонту підвалів у житлових багатоповерхівках, де місто покриває від 70% до 80% усіх витрат, стимулюючи городян створювати безпечні простори у власних будинках.

Укриття немає, а чиновники багатіють, хоча могли б купувати їх за свої зарплати

Мабуть, найбільше ситуацію із укриттями у столиці характеризує цифра у 800 млн грн, яка пролунала під час засідання постійної комісії Київської міської ради з питань освіти та науки. Директор департаменту освіти та науки КМДА Олена Фіданян заявила, що минулого року до бюджету повернули понад 800 млн грн невикористаних коштів.

Дивна річ – місту потрібні укриття, яких не вистачає навіть на 10% населення столиці, на це виділяють мільярди гривень, але сотні з них повертаються до бюджету щороку. "Коментарі" вирішили придивитися до тих, хто вирішує, на що власне підуть ці гроші і з'ясувалися цікаві речі.

Так, безпосередньо відповідальний за стан укриттів столиці Департамент муніципальної безпеки КМДА, який до жовтня 2025 року очолював Роман Ткачук, поки не був усунений з посади рішенням суду за 6-ю (!!!) підозрою, висунутий йому.

Але розглянемо доходи та фінансові активи членів команди Кличка, яких у нього залишається дедалі менше через скандали з корупцією та конфлікти з депутатами.

Близько 2,2 млн грн – таку зарплату за 2025 рік отримав права рука мера Петро Пантелєєв, що фактично втричі більше ніж його зарплата в довоєнному 2021 році, всього ж вінзаробив минулого року з дружиною близько 4,6 млн грн.

Також в активах чиновника значаться близько 25 тис. дол., 12 000 євро та понад 330 тис. грн, 6 об'єктів нерухомості та куплений під час війни на ім'я дружини AUDI за 2,1 млн грн, тобто трирічну зарплату Петра Пантелєєва до початку вторгнення РФ. Тобто добробут чиновника явно виріс, проте займатися своїми обов'язками на кшталт забезпечення захисту киян він ймовірно не поспішає.

185 тис. дол., 21 000 євро та близько 1,7 млн ​​грн – стільки на двох із дружиною накопичив інший заступник мера Володимир Прокопів.

Найбільшими активами володіє мер Віталій Кличко – близько 16,8 млн грн доходів, з яких на зарплату мера припало 1 млн 445 тис. (640 тис. 2021-го), а також близько 300 тисяч доларів, близько 2,35 млн євро та 1,3 млн грн.

З урахуванням того, що за даними КМДА вартість 1 мобільного укриття становить близько 3,5 млн грн, деякі члени команди мера могли б за свій рахунок подарувати ці укриття місту:

- так, доходів і статків Петра Пантелєєва вистачило б майже на 2 таких укриття;

- Володимир Прокопів міг би придбати 3 укриття;

- майже 5 укриттів тільки за рахунок свого річного доходу міг би забезпечити сам мер і ще 4 якби вирішив відмовитися від "доларової" заначки, а якби повернув свої євро, які в нього офіційно зайняв брат Володимир, то кияни змогли б отримати одразу не менше 30 таких укриттів.

Тобто градоначальник та члени його команди могли б забезпечити місто тією ж кількістю мобільних укриттів, які, за словами Віталія Кличка, почали ставити з середини вересня. І зовсім страшно уявити, скільки могли б таких укриттів сплатити за рахунок різних фінансових схем, в яких мера регулярно підозрюють.

Як докладно писали навесні "Коментарі", за словами самого мера на працівників мерії відкрито 1500 кримінальних справ, а їх сліди і прямо скажемо сумнівні фінансові операції можна знайти у всіх сферах життя міста. Це земля та нерухомість, транспорт, автодороги та багато іншого. Але головне інше.

Кум мера — "смотрящий" Артур Палатний

Екс-нардеп, голова виконкому партії “Удар” і, як стверджують, кум мера столиці Артур Палатний – найближча до мера людина, чиї статки імовірно навіть вищі, ніж у самого Віталія Кличка, і який також міг би допомогти своєму місту, але використовує його лише для отримання доходів. Тут, як пишуть джерела в мережі інтернет, і похоронний бізнес, і нічний клуб "Тутсі" у якому правоохоронці виявили понад 30 жінок для надання секс-послуг і розташований у будинку, де живе мер.

Також у клубі вели незаконний збір інформації на відвідувачів, а власником найбільшого пакету в 39,53% ПрАТ "Театральне" — яке організувало роботу клубу, виступав Володимир Кличко, рідний брат мера. 19,52% ПрАТ записані на Лідію Палатну та 13,75% на Леоніда Палатного, відповідно, матір та батька Артура Палатного. Тобто сімейний характер володіння та прямі зв'язки Віталія Кличка та Артура Палатного зі скандальним закладом є.

Але все це меркло на тлі будівельно-земельних схем, бенефіціаром яких до весни 2025 року був "екссмтрящий" за столицею Денис Комарницький. Так, як стверджує Bihus.Інфо, Артур Палатний, виходячи з аналізу записів Комарницького, був тим, кого називають "город" або просто "Г" і за результатами розслідування, він нібито:

- отримував звіти про ключові проєкти щодо придбання землі у столиці;

- отримував частину прибутку (іноді до 50%) від окремих схем без фінансової участі;

- фігурує у записах як головна людина, до якої звертаються у разі труднощів чи необхідності ухвалення остаточного рішення;

- згадується як фігура, яка вселяє страх учасникам процесів. Розслідування свідчить про те, що роль Палатного – це нагляд та адміністрування системи.

Крім того, він міг забезпечувати функціонування багатьох схем, оскільки саме Палатний був одним із тих, хто, ймовірно, приймав рішення про розміщення кандидатів у списку "УДАРу" на виборах до Київради і тим самим вирішував, хто потрапить до ради.

Нарешті за даними порталу "Коментарі", Артур Палатний у свій час розглядався як новий "смотрящий" за фінансовими потоками столиці. Але кандидатура не знайшла підтримки через надто явну близькість до мера, що загрожувало дисбалансом у складному механізмі роботи столичної влади та бізнесу з перекосом у бік переваг для Віталія Кличка.

То може краще КМВА?

У липні 2026 року мер Віталій Кличко здобув свою найважливішу особисту перемогу – після 1,5 року "битви за Київ" з головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченком він зміг його "вижити". Втім, як свідчить ситуація з тими ж укриттями, ця перемога над військовою адміністрацією може обійтися занадто дорого.

Як повідомляли "Коментарі", боротьба між КМДА та КМВА розгорілася за не завжди чітко прописані у законодавстві повноваження, зазначені у Законі України "Про правовий режим воєнного часу". Справді, деякі з них виглядали більш ніж дивно, але пункти 18 і 18.1 статті 8 Закону куди краще було б виконувати саме військову адміністрацію, оскільки вони прямо зобов'язували:

- встановлювати порядок використання за призначенням об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту всіх форм власності та відомчої належності, приведення будівель, їх готовність до використання за призначенням, забезпечення цілодобового безперешкодного доступу до них населення, здійснення інформування населення про об'єкти зазначеного фонду;

- організовувати будівництво захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення та виготовлення (монтування) первинних (мобільних) та облаштування найпростіших укриттів, а також (у разі потреби) відновлення пошкоджених (зруйнованих) об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

Безперечно, такі обов'язки були б близькими фахівцям військової адміністрації, повністю їх відповідали вимогам до роботи КМВА. Коли ж співробітники мерії вміють лише збирати 1500 кримінальних справ щодо корупції, їм явно не до створення укриттів для киян, навіть на 5-й рік повномасштабної війни.

Поки ж мер Віталій Кличко закликає "зняти рожеві окуляри" і зайнятися першочерговими кроками для життєзабезпечення мегаполісу, йому слід було б запитати себе – чи не зі свого носа їм час зняти ці окуляри. А також – чи може власник цих окулярів сидіти у кріслі де-факто прифронтового міста, до якого припинилася столиця за підсумками серпня-вересня.



