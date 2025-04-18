Последняя ошибка Кличко: мэр Киева может попрощаться с политической карьерой, а, возможно, и оказаться в СИЗО

Поставленное в свое время "на паузу" противостояние мэра Киева, избранного киевлянами — Виталия Кличко, и Офиса президента Украины, похоже вновь переходит в "горячую фазу". Есть ли шансы у столичного градоначальника удержаться в своем кресле, и за что он может оказаться в СИЗО, разбирался портал "Комментарии".

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

За 3 дня – обыски у двух замов Кличко

Утром четверга, 17 апреля, в информационном пространстве начала распространяться информация об обыске у заместителя мэра Киева Виталия Кличко. Причем эти данные появились во множестве Telegram-каналов синхронно, с фотографиями и ссылками на собственные источники, и указанием фамилии заммэра – Владимира Прокопива. При этом официальная информация об этом появилась позднее, и, естественно, без ссылки на фамилию фигуранта, что говорит об организованном "сливе" подобной информации. Да и инкриминируемое заммэру Виталия Кличко – создание схемы по вывозу "уклонистов" за границу, выглядит в масштабах возможностей, которые дает эта должность, просто смешно.

Но куда интереснее информация, которая распространялась в среду, 16 апреля, и прошла в основном незамеченной. Речь идет об обыске у первого заместителя Виталия Кличко – Николая Поворозника, который якобы случился 15 апреля. Вероятной причиной тому – расследование НАБУ возможных хищений при ремонте госпиталя ветеранов в Киеве на сумму в 1,1 млрд грн, когда по данным "Наші гроші", цены на стройматериалы могли быть завышены в среднем в 2,4 раза.

Как утверждают некоторые источники, собственник главного подрядчика ремонта ООО "Абсолют-климат" (вид деятельности — монтаж водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования, уставной фонд – 51 500 грн) Вячеслав Березовский, якобы является близким человеком для Николая Поворозника. Сам же первый заммэра Виталия Кличко может проходить в открытом уголовном производстве как главный фигурант расследования, которому грозит тюремное заключение.

Заметим, что дополнительной остроты ситуации с Николаем Поворозником добавляет его открытый конфликт с главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко. Так, согласно постановлению Конституционного суда, посты председателя КГГА (назначается президентом) и городского головы (избирается киевлянами), занимает один и тот же человек.

Однако с декабря 2024 года главой КГВА был назначен Тимур Ткаченко, который 10 апреля уволил с поста первого заместителя КГВА Николая Поворозника, поскольку тот игнорировал его распоряжения. Правда у Виталия Кличко сообщили, что увольнение Поворозника с поста первого замглавы КГВА не касается его должности первого замглавы КГГА, добавив тем самым путаницы.

Сам Николай Поворозник подверг критике кадровые изменения в составе руководства районов в Киеве, назвав это созданием отдельных княжеств в Киеве для укрепления президентской вертикали в столице.

За дело или по вопросам политики – почему взялись за мэрию

Николай Поворозник недвусмысленно связал свое увольнение с продвижением президентской политики в Киеве. Еще более явно на политическую подоплеку обыска у себя указал сам Владимир Прокопив, на своей странице в соцсетях заявив, что "дело против него чисто политическое, в рамках преследования оппозиции и зачистки местного самоуправления в столице". Но так ли это на самом деле?

"Комментарии" не раз писали о масштабных коррупционных скандалах в столице, когда у фигурантов расследований при обысках изымали миллионы долларов и евро, что вынудило мэра даже заявить об увольнениях фигурантов. Правда последнее может оказаться очень большой ошибкой, к чему, впрочем, градоначальнику не привыкать.

Так, следствие НАБУ, в котором главным фигурантом может выступать Николай Поворозник вокруг ремонта госпиталя ветеранов в столице, началось не без участия самого Виталия Кличко. Еще в апреле 2024 года мэр сам передал результаты внутреннего аудита вокруг госпиталя в НАБУ, с просьбой принять соответствующие меры, о чем было сообщено на сайте горсовета.

Словом, причин для подозрений столичной власти в коррупции давно уже хватает, пожалуй, даже с избытком, вопрос лишь в том, как минимум знал ли, или даже участвовал ли во всех этих действиях, которые следствие трактует как коррупцию, сам Виталий Кличко.

"Лично я не верю, что мэр столицы не знал о, как минимум, сомнительных действиях своих подчиненных и в ходе следствия — это вполне может всплыть", — прокомментировал порталу "Комментарии" бывший сотрудник СБУ, военный аналитик Иван Ступак.

По его словам это особенно заметно в случае с тем самым Николаем Поворозником, который еще в апреле 2020 года подозревался в получении взятки в 125 тыс. долл. от одной из компаний-застройщиков Киева. Сам он правда эту информацию опровергал, был отстранен от исполнения должности, но спустя год вернулся в свое кресло.

С другой стороны, как подчеркивает Иван Ступак, дело Николая Поворозника прекрасно показывает, как в Украине происходит расследование коррупционных дел. Они могут тянуться часто годами, и заканчиваться ничем, после того как инициатор открытия дела получает то, что хочет. Как правило, это информация или деньги.

По словам политического эксперта Олега Постернака, Киев со времен еще Александра Омельченко и Леонида Черновецкого был лакомым куском для чиновников и политиков, использующих свой статус для коррупционных преступлений. Это земельные аферы, дерибан городских средств, распил бюджетов, откаты на ремонтах — классика жанра для любой городской власти.

"Поэтому, если Кличко и мог теоретически не знать о деяниях конкретных лиц из его городской администрации и руководителей коммунальных предприятий, что выглядит весьма фантастично, то он точно не мог не знать о том, что подведомственный ему аппарат чиновников априори подвержен коррупциогенным рискам в силу привлекательности контроля над разными городскими предприятиями и учреждениями. Поэтому мэр просто обязан знать о всем происходящем, иначе, какой же он мэр?!", — подчеркнул собеседник портала "Комментарии".

Виталий Кличко и его заместители – не увольнял, значит одобрял

Но как бы то ни было, после скандала с возможным получением взятки Николаем Поворозником, мэр любого европейского города будет держаться подальше от такого подчиненного, более того, скорее всего просто уволит. Таким поступком любой европейский чиновник докажет, что просто не желает иметь ничего общего с даже заподозренным в коррупции человеком, и признает свою ошибку, показав, что возможно оказался плохим руководителем, но точно не коррупционером.

И то, что Виталий Кличко не пошел по пути цивилизованного мэра европейского города, в будущем может оказаться его главной ошибкой, которая будет стоить ему как минимум карьеры, а то и свободы. Впрочем, это далеко не единственная его ошибка.

Но Николай Поворозник лишь один из замов столичного мэра, которого в последние месяцы правоохранители обвиняют в коррупции, в их числе:

- упомянутый выше Владимир Прокопив, подозреваемый в перевозке заграницу 31 "уклониста";

- ушедший 8 апреля в отставку секретарь горсовета и заместитель мэра Владимир Бондаренко, как соучастник преступной группы, созданной "смотрящим" за Киевом Денисом Комарницким, проходящим по расследованию НАБУ;

- уволенный ранее заместитель Петр Оленич, дело против которого о незаконной застройке части парка "Нивки" НАБУ ведет с 2023 года.

Более того, по некоторым данным, недавнее задержание начальника отдела по вопросам предпринимательства, торговли и потребительского рынка Деснянской РГА Василия Биньковского может также вести к одному из замов мэра Киева. Якобы задержанный чиновник являлся частью коррупционной вертикали в Деснянской райгосадминистрации, которая ведет к заместителю главы района Николаю Загуменному, отцу еще одного зама Виталия Кличко – Дмитрия Загуменного.

Зачем мэр сдал своего зама?

Однако ошибкой Виталия Кличко может стать не то, что 4 из 12 его замов за короткое время оказались замешанными, по версии силовиков, в коррупционных махинациях. Сломать карьеру столичного градоначальника может то самое публичное обращение в НАБУ с призывом проверить ремонт Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны.

Как писали "Наші гроші", с 2022 года Николай Поворозник курирует деятельность Департамента здравоохранения КГГА, то есть нарушения, а тем более хищения в нем, прямо бросает тень на первого заммэра столицы. И такое открытое обращение Виталия Кличко к НАБУ выглядело как попытка “прикрыть” себя за счет своего подчиненного.

Как пояснил порталу "Комментарии" Иван Ступак, каждый мэр столицы стремится дружить с правоохранителями, что выражается в разных поступках – выделении авто, земель, зданий на их нужды. Не исключено, что градоначальник пытается подыграть силовикам и другими способами.

"Кличко выгодно отстраниться от тех чиновников, деятельность которых будут "раскапывать" правоохранительные органы. Высока вероятность, что копать будут тщательно и с пристрастием, так как борьба с коррупцией — актуальный кейс для показательной демонстрации международным партнерам и обществу. Ну и сигнал отсутствия договоренности Кличко с центральной властью, что и привело к коррупционной встряске. В случаи, например, появления таких договоренностей очень вероятно, что многие дела будут сведены на нет", — говорит о возможных действиях мэра Киева для собственного прикрытия Олег Постернак.

Виталия Кличко могут убрать благодаря Николаю Поворознику

“Слив” Виталием Кличко может быть истолкован его первым заместителем как предательство, и может сыграть роковую роль в будущей судьбе самого мэра Киева.

Так, Иван Ступак говорит, что в будущем следствии по делу Николая Поворозника многое будет зависеть от цели, стоящей перед следствием, и позиции мэра Киева.

"Можно арестовать фигуранта и посадить его в СИЗО, где его каждый день будут допрашивать и предлагать заключить сделку, поделиться информацией или еще чем-то. В случае если задача – деньги, рано или поздно стороны находят общий язык, после чего дело передается в другой правоохранительный орган и закрывается. Если же цель – получить информацию на кого-то наверху, многое зависит не только от молчания фигуранта, но и того, что делают для его освобождения, насколько его считают нужным и важным. От этого зависят сроки следствия, да и вообще его успех", — говорит об алгоритме следствия по коррупционным делам собеседник портал "Комментарии".

Олег Постернак отмечает, что расследование коррупции в Киеве совпало с политическими планами Кличко выйти на всеукраинский уровень (ребрендинг своего партийного проекта, статьи в иностранных изданиях с критикой центральной власти, встречи с иностранными политиками, пиар вокруг помощи ВСУ и т.д.).

"Если заместители мэра начнут говорить, появляется шанс отстранить Виталия Кличко от власти, это возможно в соответствии с законодательством о местном самоуправлении, но учитывая нынешний расклад в Киевсовете в пользу мэра, сделать это будет сложно. Остается громкий шум вокруг фамилии Кличко и формирование устойчивого шлейфа, который могут транслировать на всеукраинский уровень", — говорит о возможном отстранении с поста мэра Кличко собеседник портала "Комментарии".

Также эксперт подчеркнул, что уголовная ответственность для мэра Киева зависит от наличия состава инкриминируемых преступлений и установлении вины. Процессуальные действия могут затянуться, и адвокаты знают свое дело.

Как писали "Комментарии", в ближайшее время следствием противостояния Виталия Кличко и Тимура Ткаченко, в городе может наступить управленческий хаос.