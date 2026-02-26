Даже под стенами столичной мэрии гололедица становится причиной травм. Руководитель Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко сообщил, что стал жертвой неубранного льда прямо у здания горсовета.

«Повезло, что только ушиб»: Тимур Ткаченко поскользнулся у мэрии, но Кличко объяснил это физикой

По словам чиновника, он поскользнулся на участке, который коммунальщики обошли вниманием, и упал. Как отметил сам Ткаченко, последствия могли быть хуже: "Повезло, что обошлось только ушибом руки".

Инцидент побудил руководителя КГГА обратиться непосредственно к городскому голове Виталию Кличко. Ткаченко указал главе города на то, что лед не убран даже под входом в мэрию. Однако ответ мэра проявился в его фирменном стиле.

Как утверждает Ткаченко, на замечания по поводу опасного льда Виталий Кличко ответил философским тезисом: "Лед появляется тогда, когда вода замерзает".

Курьезный случай и реакция мэра уже попали на видео, зафиксированное журналистами Bihus.Info. Пока неизвестно, повлияло ли падение высокопоставленного чиновника на качество уборки прилегающей к мэрии территории.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в КГГА призывают жителей быть максимально внимательными: "Во избежание травматизма просим водителей и пешеходов быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения".

Советы пешеходам: ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и слегка согните в коленях, ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах, а размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше держать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить.