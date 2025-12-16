logo

Главная Новости Регионы Киев Чиновники под руководством Кличко блокируют важное решение военной администрации: о чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Чиновники под руководством Кличко блокируют важное решение военной администрации: о чем идет речь

Начальник КГВА Ткаченко: КГГА саботирует важное решение

16 декабря 2025, 14:58
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об установлении общенациональной минуты молчания как официальной комеморативной меры в честь погибших.

Чиновники под руководством Кличко блокируют важное решение военной администрации: о чем идет речь

Ткаченко и Кличко. Фото портал "Комментарии"

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал, что в столице происходит обратное. По его словам, Департамент транспортной инфраструктуры КГГА фактически саботирует его поручение по поводу ежедневной остановки движения на Крещатике в 9:00.

"23 сентября мы инициировали остановку движения в это время. До сих пор осуществляем это не системно, а в ручном режиме. Никакой надлежащей организации и ответственности со стороны профильного департамента", — отметил Ткаченко.

Начальник КГВА подчеркнул, пока парламент формирует государственную политику памяти, отдельные должностные лица в Киеве позволяют себе игнорировать важную инициативу, которая должна объединять общество и напоминать: минута молчания – это не формальность, а проявление уважения к цене, которую ежедневно платит страна.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве продолжается операция "Чистый город" по выявлению коррупционных схем в земельной и бюджетной сфере столицы, в рамках которой было сообщено о новых подозрениях. Портал "Комментарии" из собственных источников узнал, что о подозрении было сообщено бывшему заместителю председателя КГГА Александру Спасибко.

В НАБУ отметили, что о подозрении также уведомлен сообщник экс-заместителя Кличко. Следствие установило, что они пытались присвоить два земельных участка в столице с использованием так называемой "туалетной схемы". Сумма потенциального ущерба территориальному обществу Киева, по подсчетам следователей, составляет более 19,5 млн грн.




Источник: https://t.me/tkachenkotymur/2117
