Потеряет ли Ткаченко кресло главы КГВА после ухода Ермака: кто может занять его место

После отставки Андрея Ермака с должности главы ОП заговорили о кадровых перестановках и в Киеве. В частности, о возможных перестановках в руководстве столицы в своем Facebook сообщил экснардеп и бывший глава КИУ Александр Черненко. По его словам, отставка Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента повлечет за собой "кадровую чистку" его ставленников. В частности, это коснется и нынешнего главы КМВА Тимура Ткаченко, которого считают протеже бывшего топ-чиновника. Как скоро может произойти "падение" Ткаченко? Кто, кроме Бахматова, может занять его место и почему? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

В Киеве сложилась шизофреническая ситуация

Политический эксперт Светлана Кушнир так прокомментировала ситуацию:

"Новый 2026 год зашел в политикум Украины, как говорится, с ноги. Головокружительные изменения в высшем руководстве спецслужб, в Офисе президента, в Госпогранслужбе, среди руководителей ОВА. Поэтому неудивительно, что кресла под еще двумя десятками чиновников начали шататься".

Говоря о Киеве и замене управляющего Киевской городской военной администрацией, Светлана Кушнир говорит, что у нее амбиваленте впечатления.

"С одной стороны, как бы ни поменяли шило на мыло, если информация о том, что главу Деснянского района прочат на эту должность. А с другой стороны – такой "надстройки", как КГГА/КМВА вообще не должно быть. Опять же, если нормировать законодательство о столице с законом о местном самоуправлении, то "надообразование" превращается в исполнительные органы Киевсовета. Да и эта шизофреническая ситуация относительно глав районов Киева, которых назначает президент, а заместителей – избранный городской голова – ну вот не годится решать срочные нужды киевлян. Поэтому не в персоналиях, близких или далеких от Ермака, а в принципе организации местной власти в столице Украины", – отметила эксперт.

При этом Светлана Кушнир добавляет, что с радостью подарила бы предвыборный лозунг: "Деродянизация в Киеве – отмена двоевластия в столице!".

"Ибо эта КГГА/КМВА – это опасный рудимент коммунистической системы контроля и устрашения местных руководителей. Напомните там Украинскому институту национальной памяти, что у них есть непочатый конец работы по этому поводу. И если они "добьют" этот атавизм времен УССР, то принесу им лично благодарность и цветы. Как и сотни тысяч киевлян, голосуя и выбирая себе мэра, надеются на действенность его в должности, а не на бесконечном наблюдении, как руководители-парашютисты из Банковой в КГГА тормозят развитие общества, вставляют те же палки в колеса местного самоуправления", – констатировала эксперт.

Действующая система организации власти предоставляет множество возможностей для персонального обогащения.

Эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко говорит, что трудно сказать, был ли Ткаченко и является креатурой Ермака, ведь главное это то, выполняет ли чиновник или не выполняет свою работу и работает в пользу граждан и государства, или нет.

"В каких-то громких скандалах Ткаченко не замечен. Каких-то чрезвычайных полномочий или средств, которыми он мог оперировать, но этого не сделал – у него не было и нет, потому что действующая нормативно-правовая база этого не предусматривает. Так что смысл его замены сейчас? Вот что, что? Не понимаю", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Юрий Гаврилечко отмечает, что действующая система организации власти предоставляет множество возможностей для персонального обогащения и минимум возможностей для полезного труда.

"Соответственно, если чиновник не замечен в первом, то даже если он достаточно осмотрительно и спокойно выполняет свои функции, это уже лучше, чем могло быть. Поэтому замена могла бы рассматриваться тогда, когда на его место назначался более упорный и знающий действующие НПА. Вы знаете, кто это может быть? Я – нет", – констатировал эксперт.

