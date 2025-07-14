Кольцо вокруг Виталия Кличко сжимается – 1500 уголовных производств против мэрии и шантаж ближнего круга может привести к реальному сроку за решеткой

Деятельность мэра столицы Виталия Кличко вызывает последнее время все больше нареканий, которые активизируются после очередных налетов российских "шахедов", когда выясняется, что после 3,5 лет войны Киеву не хватает укрытий. И это на фоне того, что столица является главной ежедневной целью врага, а миллиарды гривен буквально вкатываются в мосты и дороги. И похоже, что на фоне плохой подготовки мэрии к обороне города, у центральной власти есть все шансы сменить администрацию Виталия Кличко.

Виталий Кличко. Фото: коллаж портала "Комментарии"

Охота на столичных чиновников – вне игры или под следствием 4 топ-чиновника мэрии

Как писали "Комментарии", "охота" на столичных чиновников, приближенных к мэру Виталию Кличко, началась в апреле – тогда 16 и 17 апреля прошла информация об обысках у двух его замов. Так, Владимир Прокопив подозревался в создании схемы по вывозу "уклонистов" за границу, а первый зам Николай Поворозник стал фигурантом расследования НАБУ возможных хищений при ремонте госпиталя ветеранов в Киеве на сумму в 1,1 млрд грн.

Вслед за этим на столичную власть обрушилась критика со стороны председателя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, что привело к настоящему хаосу и двоевластию в столице. Стороны пытались "перетянуть" на себя власть, что только привело к "разбазариванию" бюджетных средств. Но были в этом для Виталия Кличко и плюсы – интерес правоохранителей на май-июнь можно сказать замер.

Однако, если в июне столичных чиновников не трогали правоохранители, то самого Виталия Кличко активно атаковали депутаты Киевгорсовета, требовавшие увольнения первого заместителя мэра Николая Поворозника. Поводом избранников киевлян было празднование чиновником своего дня рождения 25 апреля на берегу Киевского моря. В конце концов городской голова отстранил Николая Поворозника от исполнения обязанностей первого заместителя городского головы Киева пока не будет проведено расследование данного инцидента.

Уже 10 июля правоохранители нанесли по мэрии "двойной" удар – в этот день в Офисе Генерального прокурора Украины сообщили о подозрении сразу двум лицам из ближнего круга Виталия Кличко. Так, директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора заподозрили в служебной халатности, которая привела к разрушению туннеля в метро. Речь идет о подтоплении 12 декабря 2023 года перегонного туннеля между станциями метро "Демеевская" — "Лыбидская" КП "Киевский метрополитен", что привело к закрытию движения по синей линии метро. При этом бюджет потерял 164 млн грн. в виде прямого ущерба.

Надо сказать, что еще в июле 2024 года пресс-служба КГГА опубликовала экспертное исследование, которое утверждало, что причинами возникновения аварийной ситуации на перегоне между станциями метро "Демеевская" – "Лыбидская", были некачественные проектные решения и некачественные строительные работы при сооружении этого участка тоннеля в 2008-2010 годах.

Руслан Кандибора в своем комментарии СМИ 10 июля также сослался на это экспертное исследование и заявил, что действовал в момент аварии максимально оперативно, а также готов к сотрудничеству со следствием. Также он подчеркнул, что на момент строительства в КГГА он не работал и влиять на работы никак не мог (действительно, чиновник стал директором Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в июле 2021-го).

Впрочем, Киевская городская прокуратура еще в 2024-м году отвергла позицию, озвученную КГГА.

Второе подозрение Офис Генерального прокурора Украины 10 июля вручил бывшему секретарю и заместителю Виталия Кличко – Владимиру Бондаренко. Последний добровольно ушел в отставку еще в апреле как фигурант расследования вокруг "смотрящего" за Киевом Дениса Комарницкого, с которого, собственно, у Виталия Кличко и начались неприятности. Прокуратура подозревает Владимира Бондаренко в выплате 700 тысяч гривен работнику аппарата Киевгорсовета, который фиктивно числился на воинской службе.

Как сообщил журналист и бывший военнослужащий 241-й бригады территориальной обороны Владимир Бойко, речь шла о депутате и управделами Киевгорсовета Игоре Хацевиче, который фиктивно числился в 206-м батальоне его бригады вместе с еще двумя депутатами горсовета столицы и собственным помощником. Тем самым он повторил путь антикоррупционного активиста Виталия Шабунина, которому 11 июля вручили подозрение за фиктивную службу в теробороне.

Чтобы не появляться в части, утверждает журналист, депутат смог получить от командования лист о переводе всех четверых в распоряжение КГГА. Как результат, с июля 2022 по март 2023 года Игорь Хацевич якобы продолжил получать зарплату как управделами, будучи прикомандированным к Киевгорсовету, что устроил, как утверждает Владимир Бойко, именно Владимир Бондаренко.

Данное преступление попало в поле зрения Государственного бюро расследований еще в марте 2023 года, однако до суда дело пока так и не дошло.

1500 уголовных дел против мэрии столицы – доказано 4: что говорит о ситуации Виталий Кличко

Виталий Кличко не остался в стороне от происходящего и дал развернутый комментарий 11 июля. Мэр заявил, что подозрения его бывшим и настоящим сподвижникам являются "абсурдом и театральщиной".

Так, обвинения Руслану Кандиборе в якобы служебной халатности Кличко назвал "абсолютно манипулятивными", а дело — "сшитое белыми нитками". В качестве аргументов "за" он привел те же результаты экспертизы от 2024 года, согласно которым были допущены ошибки и грубые нарушения при строительстве участка тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" (2008-2010 годы). И Кандибора тогда и в помине не было ни на строительстве метро, ​​ни в столичной администрации.

Также Виталий Кличко подчеркнул, что именно проектная документация содержит некачественные проектные решения, а при строительстве еще и некачественно соорудили конструкцию тоннеля этого участка.

Также все необходимые регламентные работы по содержанию и эксплуатации перегонного тоннеля выполнялись в полном объеме, а когда очередное обследование показало, что техническое состояние тоннеля ухудшается и его эксплуатация – опасна, движение поездов между станциями Теремки – Демеевская сразу остановили. А столичные власти в экстренном порядке, на время ремонтных работ, организовали дублирующее движение наземного транспорта: автобусов и троллейбусов.

"Городские власти настаивали на беспристрастном расследовании. Как видим, бесполезно", — подчеркнул мэр.

Что касается Владимира Бондаренко, Виталий Кличко подтвердил, что речь идет о выплате заработной плате депутату от "Европейской Солидарности" и управляющему делами Киевсовета Игорю Хацевичу. В то же время он полностью отверг обвинение о помощи в уклонении от военной службы.

"Подозрение полностью необоснованно, поскольку получается, что инкриминируют Бондаренко выполнение непосредственных функциональных обязанностей: подписание распоряжений, писем, сведений, платежных документов. А следствие знает, что Хацевич вернул в бюджет средства, полученные от Киевсовета, и не получал средства по месту несения службы", — заявил Виталий Кличко.

Также мэр подчеркнул, что Владимир Бондаренко и Руслан Кандибор будут доказывать в суде свою правовую позицию.

Но куда интереснее и эмоциональнее оказалось заявление Виталия Кличко с прямым обвинением центральной власти во лжи и давлении на столичную власть. Хотя в самом этом заявлении не было ничего сенсационного, градоначальник привел цифры, говорящие о масштабах наездов правоохранителей на КГГА с 2019-го по конец весны 2025 года:

- открыты более 1500 уголовных производств в отношении сотрудников КГГА и структурных подразделений, в том числе почти 80 в 2025-м;

- в администрации провели более 1200 обысков и продолжают это делать во многих подразделениях по кругу, изъяли тонны документов;

- вручили более 300 подозрений.

При этом, как акцентирует внимание столичный градоначальник, в законную силу вступили всего 4 приговора, что кажется мизерным на фоне обысков, освещения в СМИ, громких обвинений без решения суда. При этом в следственных действиях задействованы все силовые структуры Украины и эта деятельность превратилась в репрессивную.

"И такая ситуация не только в Киеве. Просто о столице трубят, потому как кость в горле и в руки никак прибрать не могут! И все это происходит во время войны! Потому что у некоторых цель – не защита и сохранение страны, а "победа" в Киеве. У меня еще вопрос: если такой караул в столице, как это пытаются лживо представить, как Киев жил и развивался с 2014 года до "эры Слуг народа" (до 2019-го)?", — назвал "заказчиков" давления на столицу градоначальник, пообещав дать "ответку" за все незаконные действия и исполнителям, и режиссерам.

Дни мэра сочтены – его сдадут подчиненные

Достаточно эмоциональная реакция Виталия Кличко на новые подозрения в его команде говорит о той опасности, которую все более серьезно чувствует для себя мэр столицы.

Так, как писали "Комментарии", в мае столичные власти и бизнес оказались на распутье после операции "Чистый город", повлекшей за собой падение тогдашнего "смотрящего" Дениса Комарницкого. Наши источники утверждали, что из-за работы правоохранителей все сидели тихо, и решение большинства вопросов, в том числе и земельных, было поставлено на паузу.

Ситуацию под контроль попытался взять первый заммэра Киева Николай Поворозник, но как уже сообщалось, 30 июня он был отстранен от своих обязанностей, что лишило его формальных рычагов влияния, оставив неформальные.

"Если он (Виталий Кличко – ред.) потеряет еще и Поворозника, первого своего заместителя, деловые круги Киева могут просто перестать ориентироваться на мэра, чьи позиции столь явно слабеют", — пояснил наш источник растерянность, воцарившуюся в команде мэра еще в мае. Такая ситуация заставляет Виталия Кличко занять более жесткую позицию для сохранения власти в столице.

Как пояснял ранее "Комментарии" бывший сотрудник СБУ, военный аналитик Иван Ступак, расследование потенциально коррупционных дел в Украине может вестись с целью "решить" некоторый политический вопрос через уголовное дело на окружение политика.

"Можно арестовать фигуранта и посадить его в СИЗО, где его каждый день будут допрашивать и предлагать заключить сделку, поделиться информацией или еще чем-то. В случае, если задача – деньги, рано или поздно стороны находят общий язык, после чего дело передается в другой правоохранительный орган и закрывается. Если же цель – получить информацию на кого-то наверху, многое зависит не только от молчания фигуранта, но и того, что делают для его освобождения, насколько его считают нужным и важным. От этого зависят сроки следствия, да и вообще его успех", — говорит об алгоритме следствия по коррупционным делам собеседник портал "Комментарии".

С учетом этого, чем большее количество уголовных производств будет открыто (уже 1500) и чем больше лиц из окружения Кличко окажутся под угрозой осуждения, тем больше шансов, что кто-то даст нужную правоохранителям информацию.

Выход – поход в президенты или парламент

Как отмечал политолог Олег Постернак, расследование коррупции в Киеве совпало с политическими планами Кличко выйти на всеукраинский уровень (ребрендинг своего партийного проекта, статьи в иностранных изданиях с критикой центральной власти, встречи с иностранными политиками, пиар вокруг помощи ВСУ и т.д.).

"Если заместители мэра начнут говорить, появляется шанс отстранить Виталия Кличко от власти, это возможно в соответствии с законодательством о местном самоуправлении. Но учитывая нынешний расклад в Киевсовете в пользу мэра, сделать это будет сложно. Остается громкий шум вокруг фамилии Кличко и формирование устойчивого шлейфа, который могут транслировать на всеукраинский уровень", — говорит о возможном отстранении с поста мэра Кличко собеседник портала "Комментарии".

Как утверждают ряд собеседников "Комментарии", наивысший политический рейтинг у Виталия Кличко был в 2014-м году, и с тех пор его реальные политические возможности сильно уменьшились. В то же время его громкие заявления говорят о высоких политических амбициях – от президентского поста до своей фракции в парламенте. Такой вариант может стать для Виталия Кличко невольным "спасением", если ему придется покинуть пост мэра столицы.