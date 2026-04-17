"Столичні схеми": що можуть інкримінувати Віталію Кличку у боротьбі за Київ



















Портал "Коментарі" продовжують дізнаватися, які "схеми" може пригадати влада мерам найбільших українських міст у разі, якщо вибори відбудуться у 2026 році. І в цьому сенсі столиця без сумніву займає особливе значення – як через свій статус, через що можливостей для таких “схем” кратно більше, так і тим, що мера Києва намагаються прибрати вже не один рік, у тому числі за допомогою військової адміністрації.

Активи мера значно "усохли"

Хоча згідно з різними рейтингами Віталій Кличко за свою спортивну кар'єру заробив десятки мільйонів – від 70 до 90 млн дол., судячи з його останньої опублікованої декларації за 2024 рік, його офіційні грошові активи вичерпуються.

Так, замість мільйонів доларів за 1 бій, тепер мер заробляє за рік лише 2,7 млн грн, з яких 1,2 млн грн – зарплата, а решта – роялті від розробника комп'ютерних ігор, а також продає накопичене раніше майно.

Грошові активи градоначальника “на руках” зовсім не вражають – 200 тис. грн, 32 тис. дол. та 28,3 тис. євро. На банківських рахунках у мера Києва зазначено 513 тис. грн, 66,6 тис. дол. та 1 євро. Найбільші суми – 2,2 млн євро та 150 тис. дол., він позичив рідному брату Володимиру.

Словом, з такими грошовими активами важко утриматися від того, щоб не "причаститися" до столичних грошових потоків, принаймні, за словами самого мера проти працівників мерії, відкрито 1500 кримінальних справ, які він вважає сфабрикованими.

Земля та нерухомість – золоті жили для накопичення капіталу

Безперечно, головною “золотою житловою” для всіляких темних махінацій можновладців є земля та отримання дозволів на будівництво. Як результат, навколо цих сфер життя Києва завжди гримлять корупційні пристрасті з багатьма нулями. Так, за даними столичних ЗМІ та реальних кримінальних справ, ціна виділення 1 га землі в столиці може становити 1 млн дол. Але бізнес не залишається в накладі, адже на цьому гектарі можна побудувати 2, а то й 3 житлові будинки, що при продажі квартир у них принесе десятки мільйонів доларів.

Як наслідок, у столиці розквітнув інститут “сморящих”, які здійснювали комунікацію між владою та бізнесом. Причому як писав портал "Коментарі", бізнес виступає часто лише "за" існування такого інституту, оскільки він дозволяє "вирішувати питання" оперативно та позитивно, що в законних умовах можливо не завжди.

"Куратори" цих схем у столиці змінювалися, спочатку таким став нардеп від "Євросолідарності" та забудовник Вадим Столар. Вони з мером були такі близькі, що навіть літали на відпочинок в одному приватному літаку. Природно, що за чартер було сплачено окремо. Однак у 2019 році після зміни президента все змінилося і прозвучало прізвище нового “смотрящего” – Дениса Комарницького, у якого у жовтні 2019 року СБУ провели обшук. Документи з цього обшуку, ймовірно, "спливли" влітку 2020-го в розслідуванні Bihus, в якому йшлося про флешку з 38 фірмами під контролем Дениса Комарницького. Ці фірми за останні чотири роки нібито отримали від київських комунальників підрядів майже 13 млрд гривень. Причому лише компанія "Еко-Буд-Трейд" у 2017 році виграла тендер на понад 6 млрд грн на добудову Подільсько-Воскресенського мосту. Усього за даними ЗМІ у документах йшлося приблизно про 17 млрд грн

“Економічна правда” повідомляла, що Денис Комарницький забезпечував юридичний та "понятійний" супровід бюрократичних процесів, пов'язаних з виділенням земельних ділянок під забудову, передачу комунальних підприємств під забудову, забезпечення необхідної кількості голосів депутатів Київради за прийняття рішень на користь забудовників. За це він отримував гонорар чи частку у проєкті. Наприклад, проєкт із землею музею “Пирогів” коштував 20 млн дол., а Комарницький отримав частку у 6,6%.

Оскільки рішення про виділення землі ухвалюють депутати Київміськради, то складно уявити, що в цих “темах” не брали участь найбільші фракції на кшталт “Євросолідарності” та “Удару”, які мали 60 голосів зі 120. Втім, пред'явити щось конкретне за цими схемами самому мерові нічого не змогли.

У квітні 2020 року першому заступнику градоначальника Миколі Поворознику інкримінували хабар у 125 тис. дол. від столичного забудовника за ухвалення рішення про погодження містобудівних умов та обмежень. Проте вже через рік питання до чиновника було знято, а крісло першого заступника він залишив лише восени 2025-го під явним тиском депутатського корпусу.

Але ще раніше – 6 лютого 2025 року НАБУ заявило про викриття корупційної схеми у Києві, хоча масштаби при цьому не вражали – виведення землі у центрі столиці на 11,6 млн грн зі спробою розкрадання ще майже на 84 мільйони. При цьому як хабар фігурували 100 тис. дол. для вирішення питання через одного депутата Київміськради.

Нічого особливо нового детективи НАБУ, втім, не відкрили і йшлося про так звану “туалетну схему”, коли будівництво на якійсь ділянці звичайної споруди, того ж туалету, дозволяло потім брати земельну ділянку для її обслуговування. Проте ця справа коштувала статусу, який “дивиться” Денису Комарницькому, який залишив Україну і заявляє про свою невинність.

Тим часом ажіотаж навколо “Чисте місто” спав, а в січні було заявлено про закінчення слідства у цій справі.

Транспорт столиці – від метро до парковок

Іншим суперприбутковим та болючим питанням для столиці залишається транспортна сфера, яка представлена парковками для особистого транспорту киян, громадським пасажирським транспортом та метро.

Про те, що у сфері паркувань не все гаразд заявляв ще сам мер Віталій Кличко у 2016 році. За його словами, у столиці викрили корупційні схеми чиновників КП "Київтранспарксервіс" та паркувальників, які щомісяця привласнювали по 1,5 млн грн. Але навряд чи це означає наведення ладу на столичних парковках, тим більше що у 2025-му році СБУ викрила 4 осіб із числа керівництва КП, які не “доносили” до міського бюджету частину сплачених автовласниками грошей за паркування. Підсумок – 23 млн грн до столичного бюджету не надійшли.

Втім, це дрібниці на тлі інших галузей транспортного та автодорожнього господарства. Зокрема, громадський транспорт та метро, причому у обох цих сферах не обійшлося без Дениса Комарницького.

Як повідомляв портал "Коментарі", протягом багатьох років Комарницький працював через тепер уже колишніх директорів КП "Київпастранс" Дмитра Левченка та КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського, яких часто бачили відвідувачами його офісів — у бізнес-центр IQ. При цьому Дмитра Левченка було помічено на 2х MERCEDES-BENZ S вартістю понад 100 тис. дол. кожен. Також серед його активів знайшли дорогий човен, будинки в селі Старі Петрівці під Києвом та котеджне містечко "Конча-Заспа Озерна". А ще годинник марки Rolex та 8 поїздок за кордон з лютого 2022 по жовтень 2023-го. І це в момент, коли з 1 млрд 82 млн грн доходу “Київпастранс” у 2023 році чистий прибуток склав 200 тисяч.

Основним способом оплачувати все це, за даними журналістів, були “старі-добрі” тендери, завищення лише по одному з яких становило 23 млн грн. У разі виникнення якихось питань він завжди міг звернутися до свого тестя Романа Романюка — старого соратника Віталія Кличка та людини, яка має давні зв'язки у всіх правоохоронних органах. До речі, дружина та теща Левченка є власницями ВІП-клініки AirDoc – з дорогим ремонтом та обладнанням, що зручно пояснити високий рівень життя чиновника.

Шикарні авто любить і також тепер уже колишній КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський, а масштаб коштів, що обертаються на підприємстві, як і масштаб питань до підприємства правоохоронців, набагато вищий.

Так, у жовтні 2024 року мер Віталія Кличка звітував про купівлю для метро 60 вагонів у Польщі, але як виявили фахівці Державної аудиторської служби України при їх купівлі переплатили 160 млн грн – за вартістю 30 млн вони обійшлися мерії у 190 млн або у 6 разів дорожче.

Щоправда, ці кошти тьмяніють на тлі мільярдів гривень, витрачених на будівництво метро на Виноградар. Ще у 2020 році СБУ інкримінувала зацікавленим особам затягування будівництва та розкрадання 139 млн грн відсотків за депозитом бюджетних коштів, виділених на будівництво. Тоді було заарештовано 2,4 млн грн, щоб їх не викрали. Цікаво, що майже таку саму суму – 2,3 млрд грн, у КП “Київський метрополітен” оцінили збитки від затягування робіт підрядником – АТ “Метробуд”, а в січні 2026-го КП вимагало вже 3,67 млрд грн ось тільки цих коштів немає.

Зауважимо, що будівельні роботи АТ “Метробуд” вів протягом 5 років – з 2018 по 2023 роки, але метро так і не збудовано, очікується його запуск у поточному 2026 або вже наступного року. А збиток КП “Київський метрополітен” у 2025 році становив 3 млрд грн. При цьому мер сподівається купити нові вагони для метро, якщо вдасться домовитись про кредит із Європейським банком реконструкції та розвитку.

Дороги столиці

Автодорожнє господарство – ще одна сфера на якій у столиці можна, і успішно робляться, статки завдяки корупційним схемам.

Так, у Солом'янському районному суді слухається справа про розкрадання 16 млн грн із міського бюджету на закупівлю асфальтобетонної суміші за завищеними цінами. У рамках її власник 2 комерційних структур домовився з директором одного з КП, який відповідає за ремонти про купівлю у нього тієї найдорожчої суміші на тендері, із заздалегідь визначеним результатом. При цьому сам договір не був затверджений у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, та ще й підписаний співробітником КП, який не мав на це право. Яким чином все це пройшло повз чиновників мерії – загадка.

Посадовців ж комунальної корпорації “Київавтодор” підозрюють у розкраданні коштів на краплинному ремонті шляхопроводу біля станції метро “Осокорки” на суму 655 млн грн. Схема аналогічна — змова з переможцем тендера за рахунок завищеної ціни і висновком різниці, що вийшла, через рахунки різних суб'єктів господарювання. На сайті КМДА заявляється про закінчення чергових фаз ремонтних робіт.

Нарешті, 13 березня до “Київавтодору” знову прийшли з обшуком і слідчі дії стосуються можливого присвоєння бюджетних коштів, виділених на послуги з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки.

Зауважимо, що хоча депутат Київської міської ради від “Слуги народу” Андрій Вітренко і звинувачує мера Віталія Кличка у корупції, офіційних підозр градоначальнику так і не пред'явлено. І тут може бути лише дві причини. Перша – Віталій Кличко нічого не знає про діяльність своїх підлеглих та у їхніх схемах участі не бере. Але тоді постає питання компетентності мера, як менеджера і керівника міста. І друга – Віталій Кличко чудово знає про схеми своїх підлеглих та за певний “цікавість” заплющує на це очі. Тоді з урахуванням тонкощів політичної боротьби звинувачення від правоохоронних органів мер столиці отримає перед майбутніми виборами.

Кум та "гаманець" для мера — Артур Палатний

Втім, столичний градоначальник може заробляти не лише на сферах міського господарства, а й на партнерстві з одним із найближчих до нього людей, якого навіть називають кумом Кличком – головою виконкому партії “Удар” Артуром Палатним.

Мабуть, вперше про їхні спільні “бізнес-проєкти” написав у 2021 році журналіст Євген Плінський, який відзначив створення у 2021 році компанії “Ритуал 911”, яка надавала ритуальні послуги для киян. Як повідомляв журналіст, власником компанії став голова Київської міської федерації боксу Олександр Негода. За офіційними даними, дохід компанії склав 3,2 млн грн за підсумками 2025 року, але головне, як писав журналіст – тіньові доходи.

"Негода, входить у корпоративний ланцюжок Віталія Кличка і знаходиться в безпосередній близькості до самого Артура Палатного. За даними моїх джерел, Палатний вже давно контролює весь темний бік похоронного бізнесу Києва. Продаж місць на цвинтарях (від 5 до 15к $), вирішення питань по Байковому, тема крематорію і так далі, все давно під ними. Єдина ніша, яку хлопці ще не встигли підім'яти – це обслуговування померлих вдома та столичні лікарні з їхніми моргами – під цю “тему” на Негоду та оформили ритуальну компанію”, — стверджував тоді Євген Плінський.

Зауважимо, що у 2022 році власник “Ритуалу” змінився. Ймовірно, причиною цього стала низка конфліктів навколо компанії, коли невідомі особи влаштовували бійки з поліцією.

Однак, це можна назвати лише "милими витівками" порівняно з тим, якими справами насправді займається найближча до мера людина. Так, 21 січня 2025 року Головне управління Національної поліції у Київській області повідомило про викриття борделю в одному із розважальних закладів столиці.

"Дільці під приводом пропозиції роботи танцівницями запрошували жінок, а потім під погрозами примушували їх до надання сексуальних послуг клієнтам. Під пильним наглядом та постійним тиском зловмисників у закладі працювало понад 30 жінок", — повідомили в Нацполіції.

Як стверджували тоді ЗМІ, йшлося про нічний клуб “Тутсі”, у будинку № 30/10А на вулиці Богдана Хмельницького, в якому мешкає мер Віталій Кличко. Охороною клубу нібито займалися співробітники комунального підприємства "Муніципальна охорона". Вони отримували зарплату з міського бюджету, хоч фактично працювали у приватному бізнесі. Власником нічного клубу швидше за все був Артур Палатний.

Справді, власником найбільшого пакету в 39,53% ПрАТ "Театральне" — яке організувало роботу клубу, виступає Володимир Кличко, рідний брат мера. 19,52% ПрАТ записані на Лідію Палатну та 13,75% на Леоніда Палатного, відповідно, матір та батька Артура Палатного. Тобто сімейний характер володіння та прямі зв'язки Віталія Кличка та Артура Палатного зі скандальним закладом є.

Зазначимо, що, окрім власне бізнесу, “Тутсі” виконувала ще одну важливу функцію – дозволяла отримувати компромат на потрібних людей. Про те, як саме це відбувалося, дає розуміння кримінальне провадження №22022101110000313 від 29 серпня 2022 року, в рамках якого правоохоронці розслідують діяльність таких нічних закладів як TOOTSIE CLUB KARAOKE, Scarlette Karaoke Strip Club, Princess Mens Club та ресторан. У всіх них за версією слідства здійснювалася незаконна відеозйомка відвідувачів, ймовірно, з метою отримання компромату та подальшого шантажу.

У рамках розслідування цієї кримінальної справи, у 2023 році начальник охорони Princess Mens Club визнав свою провину у купівлі 14 коштів для незаконного стеження та їх встановлення у приміщенні клубу. Покарання, яке отримав засуджений, – штраф у 17 тис. грн. Скільки ж власник отримав від роботи "жучків" і куди подівся зібраний ними компромат – невідомо.

Цікаво, що саме в рамках розслідування кримінального провадження №22022101110000313 співробітники СБУ ледь не взяли штурмом офіс тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Втім, мережа нічних клубів не тільки не єдиний, але ймовірно і далеко не найприбутковіший вид бізнесу для Артура Палатного, а через нього – можливо, і для мера Віталія Кличка. Куди цікавішими ті самі будівельно-земельні схеми, бенефіціаром яких до весни 2025 року був Денис Комарницький.

Так, як стверджує той же Bihus. Інфо, Артур Палатний, виходячи з аналізу записів Комарницького, був тим, кого називають “місто” або просто “Г” і за результатами розслідування, він нібито:

- отримував звіти про ключові проєкти щодо придбання землі у столиці;

- отримував частину прибутку (іноді до 50%) від окремих схем без фінансової участі;

- фігурує у записах як головна людина, до якої звертаються у разі труднощів чи необхідності ухвалення остаточного рішення;

- згадується як фігура, яка вселяє страх учасникам процесів.

Розслідування свідчить про те, що роль Палатного – це нагляд та адміністрування системи.

Крім того, він міг забезпечувати функціонування багатьох схем, оскільки саме Палатний був одним із тих, хто приймав рішення про розміщення кандидатів у списку "УДАРу" на виборах до Київради і тим самим вирішував, хто потрапить до ради.

Як повідомляв портал "Коментарі", влітку 2025 року кандидатура Артура Палатного обговорювалася як можливий новий "дивлячий" за столицею після втечі Дениса Комарницького за кордон.

