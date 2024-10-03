Масштабная растрата средств: за вагоны, на которых пиарился Кличко, переплатили 160 млн грн

Специалисты Государственной аудиторской службы Украины провели аудит финансовой деятельности КП Киевский метрополитен и выявили большую растрату средств. Речь идет о переплате транспортировки вагонов, полученных в дар от европейских партнеров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госаудитслужбы.



Вагоны метро из Польши. Фото КГГА

Коммунальное предприятие переплатило за перевозку вагонов 160 млн грн, в то время как реальная рыночная стоимость услуг составляет 30 млн грн.

Выяснилось, что среднерыночная стоимость транспортно-экспедиторских услуг по организации международной перевозки одного вагона метро из Варшавы в Киев составляет 0,5 млн грн. "Киевский метрополитен" за каждый доставленный вагон заплатил 3,15 млн грн”, — говорится в сообщении Госаудитслужбы.

За транспортировку всех 60 прибывших из Польши вагонов, согласно данным бухгалтерского учета, выплатили общую сумму 189,34 млн грн. При этом, исследовав открытые источники, специалисты выяснили, что расчетная стоимость предоставления таких услуг могла составить лишь около 30 млн. грн.

“То есть из столичного бюджета было израсходовано в 6,3 раза больше средств, чем требовала ситуация. Следует добавить, что предприятие-победитель, доставившее вагоны в Киев, очевидно дебютировало в сфере транспортно-экспедиторских услуг. Выяснилось, что на протяжении 2022-2023 годов оно больше никому из участников рынка не оказывало указанных услуг. Перевозка вагонов из Польши в Киев по договорам с Киевским метрополитеном – его единственный опыт в этом направлении", — отметили в Госаудитслужбе.

Аудиторам даже не удалось провести сверку – их не допустили на предприятие. Из-за чего Госаудитслужба обратилась в Национальную полицию.

Отметим, что сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил , что вагоны, полученные от Польши, курсируют по зеленой ветке метрополитена.

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