Киев хочет закупить новые вагоны метро на 150 млн евро: Кличко просит помощи у ЕБРР

Киев активно ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по реализации проекта "Киев Метро".

Киевский метрополитен. Фото: из открытых источников

Он направлен на улучшение инфраструктуры общественного транспорта столицы, сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

Планируется закупить новые вагоны для столичного метрополитена на сумму до 150 млн евро.

"Надеемся на его успешную реализацию в 2026 году", – отметил Кличко.

Во время инвестиционного форума мэр Киева встретился с управляющим директором Группы по устойчивому развитию инфраструктуры ЕБРР Гарри Бойд-Карпентером и Ассоциированным директором, старшим банкиром Группы устойчивой инфраструктуры Денисом Гаевым.

Помимо проекта "Киев Метро", обсудили и другие аспекты сотрудничества. Речь, в частности, шла о повышении энергоэффективности в столице.

"Сейчас реализуем инвестиционный проект модернизации системы централизованного теплоснабжения. Отмечал во время всех встреч в Берлине, что этой зимой нам очень нужна помощь генераторами, другими приборами питания", — добавил Кличко.

