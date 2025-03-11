Коррупция в Киеве: Кличко и его соратники создают схемы собственного обогащения

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Кречмаровская Наталия
Масштабы коррупции в Киеве впечатляют. Расследование, проведенное специалистами антикоррупционных органов и журналистов, свидетельствует, что столичные чиновники годами делали бизнес в Киеве.
Фото портал "Комментарии"
Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, комментируя расследование журналистов BIHUS.Info, отметил, что Киевский городской совет больше не представляет киевлян. По его словам, он стал инструментом обогащения земельной мафии, рассматривающей город как собственный бизнес-проект, а не как столицу европейской страны.
Также, по словам Витренко, за коррупционными схемами стоит ближайший соратник мэра Кличко – Артур Палатный. Вместе с Кличко, как отметил депутат, он выстроил в столице теневую систему продажи земли, где каждый клочок Киева расходится "по рукам" за правильные связи и откаты.
Депутат подчеркнул, что вся вертикаль КГГА превратилась в организацию, обслуживающую интересы застройщиков. Кличко обещал киевлянам европейский город, а построил конгломерат из друзей и коррупции, где земля распродается по кулуарным договоренностям.
Напомним, на разоблачение коррупции, как писал портал "Комментарии", отреагировал начальник КМВА Тимур Ткаченко. Он поставил ультиматум Кличко.
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