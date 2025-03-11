Коррупция в Киеве: Кличко и его соратники создают схемы собственного обогащения

Масштабы коррупции в Киеве впечатляют. Расследование, проведенное специалистами антикоррупционных органов и журналистов, свидетельствует, что столичные чиновники годами делали бизнес в Киеве.

Фото портал "Комментарии"

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, комментируя расследование журналистов BIHUS.Info, отметил, что Киевский городской совет больше не представляет киевлян. По его словам, он стал инструментом обогащения земельной мафии, рассматривающей город как собственный бизнес-проект, а не как столицу европейской страны.

"Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, который должен быть гарантом беспристрастности и прозрачности принятия решений в Киевсовете, стал частью архитектуры реализации коррупционных схем. Он больше не работает на громаду – он работает на земельных делков. И именно поэтому нет права оставаться в должности”, — подчеркнул столичный депутат.

Также, по словам Витренко, за коррупционными схемами стоит ближайший соратник мэра Кличко – Артур Палатный. Вместе с Кличко, как отметил депутат, он выстроил в столице теневую систему продажи земли, где каждый клочок Киева расходится "по рукам" за правильные связи и откаты.

"Киев задыхается от хаотической застройки, разбитых дорог и перегруженной инфраструктуры. Но команда "УДАР" не строит город для людей — они строят схемы для собственного обогащения", — подчеркнул Витренко.

Депутат подчеркнул, что вся вертикаль КГГА превратилась в организацию, обслуживающую интересы застройщиков. Кличко обещал киевлянам европейский город, а построил конгломерат из друзей и коррупции, где земля распродается по кулуарным договоренностям.

“Палатный, Бондаренко, Кличко – это трио, которое держит Киев в заложниках. Пока они распределяют землю и доходы, простые киевляне вынуждены мириться с хаосом, коррупцией и безответственностью. Пора сказать правду: Киевом руководит не мэрия, а что-то вроде организованной преступной группировки. И киевляне должны знать имена тех, кто превратил город в свою частную кормушку”, — отметил Витренко.

Напомним, на разоблачение коррупции, как писал портал "Комментарии", отреагировал начальник КМВА Тимур Ткаченко. Он поставил ультиматум Кличко.



