Декларация Виталия Кличко: зарплата мэра Киева, элитные часы, заем брату и элитный рояль

Мэр Киева Виталий Кличко задекларировал свои доходы и имущество за 2024 год. Согласно документу, его заработная плата в Киевской городской государственной администрации составила 1,2 млн. гривен, что на 200 тыс. гривен больше, чем в 2023 году.

Виталий Кличко. Фото из открытых источников

По данным декларации, мэр Киева Виталий Кличко за 2024 год заработал 2,7 млн. гривен. 1,2 млн гривен Кличко получил как зарплату городского головы, а еще 1,5 млн гривен как роялти от британской компании STEEL CITY INTERACTIVE LTD, специализирующейся на разработке компьютерных игр.

Виталий Кличко наличными хранит 200 тыс. гривен, 32 тыс. долларов и 28,3 тыс. евро. На банковских счетах у мэра Киева отмечено 513 тыс. гривен, 66,6 тыс. долларов и 1 евро.

Кроме того, Кличко еще в 2023 году Кличко задекларировал заем своему брату Владимиру в размере 150 тыс. долларов и 2,2 млн. евро. По последним данным, общая сумма заемных средств уменьшилась на 20 тыс. долларов.

Городской голова Киева владеет квартирой в столице площадью 251,8 кв. м, а зарегистрированный в квартире брата площадью 43,6 кв. м. Также у Кличко есть в собственности дом отдыха на 785,5 кв. м и земельный участок 2500 кв. м в селе Лютеж Киевской области.

В декларации Кличко указаны и транспортные средства. Он владеет мотоциклом Fine Custom Puncher, прицепом Ironhorse Widebody и автомобилем Land Rover Discovery. Кроме того, Кличко бесплатно пользуется тремя автомобилями Toyota.

Среди антиквариата и другого ценного имущества, Кличко владеет антикварными каменными часами 19 века Jacques Murray & Co, а также имеет семь наручных мужских часов — три Frank Muller и по два от IWC и Mont Blanc. Кроме того, у Кличко есть рояль Yamaha, который оценен в 960 тыс. гривен.

Также Виталий Кличко владеет корпоративными правами двух благотворительных организаций: "Благотворительный фонд "Будущий Киев"" и "Благотворительный фонд "Фонд Кличко"".

Согласно декларации, вся недвижимость и ценные вещи мэра были приобретены еще до избрания на должность городского головы Киева.

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