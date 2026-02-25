Повний хаос у столиці під управлінням Кличка: чому кожен снігопад паралізує Київ

Кожен снігопад буквально паралізує Київ — нечищені дороги призводять до шалених заторів, на зупинках громадського транспорту кілометрові черги. Автомобільні та міжбудинкові дороги, тротуари — все перетворюється на суцільні ковзанки.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Транспорт не може подолати заїзди на мости — пасажирам доводиться виштовхувати автобуси зі снігових та льодових пасток. А кількість містян, травмованих на столичних вулицях, рахують сотнями. І таких прикладів суцільного хаосу тільки у 2026 році більш ніж достатньо. Навіть депутати різних рівнів визнають — це повна бездіяльність столичної влади на чолі з мером Віталієм Кличком.

Портал Коментарі дізнався у КМДА, скільки техніки для прибирання снігу перебуває на балансі міста та за яким принципом відбувається очищення вулиць від снігу.

У Київській міській державній адміністрації на офіційний запит повідомили, що відповідна техніка перебуває на балансі:

КК “Київавтодор”,

КО “Київзеленбуд”,

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу КМР (КМДА).

Скільки снігоприбиральної техніки є у Києва

У “Київавтодорі” повідомили, що загалом на балансі підприємств, які входять до складу корпорації перебуває 120 одиниць спецтехніки для прибирання снігу.

У “Київзеленбуді” пояснили, що в зимовий період 2025-2026 років задіяно 96 одиниць снігоприбиральної техніки. Техніка перебуває на балансі 10 комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень районів м. Києва, які входять до складу організації. Використовують наступну техніку:

спеціалізовані вантажні автомобілі,

трактори та міні-трактори з навісним відвально-щітковим обладнанням та причепними розкидачами протиожеледних матеріалів,

навантажувальна техніка та інший моторизований інструмент.

У Департаменті житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу КМР (КМДА) повідомили, що, за інформацією районних в місті Києві державних адміністрацій, до прибирання прибудинкових територій залучається більше 2,8 тис. працівників комунальних керуючих компаній з обслуговування житлового фонду міста Києва.

“В осінньо-зимовий період до прибирання наслідків негоди підготовлено та знаходиться в робочому стані 211 одиниць техніки — трактори, екскаватори, мала механізація тощо”, — повідомили в Департаменті.

Скільки снігоприбиральної техніки перебуває на ремонті

У “Київавтодорі” не змогли відповісти на питання, скільки техніки знаходиться на ремонті. Пояснили, що поломки техніки відбуваються непрогнозовано безпосередньо під час виконання робіт із зимового утримання балансової вулично-дорожньої мережі.

“Таким чином, вказати сталу кількість одиниць техніки, що перебуває на ремонті, не видається можливим, оскільки цей показник є динамічною величиною. Кількість справної техніки може змінюватися впродовж дня залежно від оперативності усунення несправностей та виникнення нових поломок”, — повідомили у корпорації.

У КО “Київзеленбуд” запевняють, що “уся техніка, задіяна до прибирання снігу та ліквідації ожеледиці, перебуває у справному технічному стані та готова до оперативного використання відповідно до потреб зимового періоду”.

На ремонті, за інформацією КО, перебуває дві одиниці техніки:

трактор МТЗ-82,

екскаватор ЕО-2201.

У Департаменті житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу КМР (КМДА) не повідомили про ремонт спеціалізованої техніки.

Сніг на яких ділянках Києва повинні прибирати першочергово

У “Київавтодорі” повідомили, що першочергово у період снігопадів, ожеледиці обробляють технологічними матеріалами:

проїзні частини вулиць міста Києва зі складними умовами руху,

головні магістральні вулиці, вулиці, якими проходять маршрути руху міського пасажирського транспорту загального користування.

При цьому зазначають, що не займаються очищенням міжквартальних проїздів та прибудинкової території. Пояснили, що це зона відповідальності районних в місті Києві державних адміністрацій та підприємств, що входять до їх складу.

У “Київзеленбуді” зазначили, що працівники КП займаються у тому числі розчищенням снігу та проведенням протиожеледної обробки виключно на балансових територіях об’єктів благоустрою зеленого господарства. Першочергово розчищають:

основні пішохідні алеї парків та скверів,

туристичні та рекреаційні зони з інтенсивним відвідуванням,

підходи до зупинок громадського транспорту та станцій метро.

Далі за черговістю розчищають:

внутрішні алеї парків,

другорядні пішохідні доріжки,

території відпочинку з помірним трафіком.

В останню чергу обробляються маловідвідувані зелені зони, технічні та господарські проходи.

Зазначають, що спеціалізована техніка, залежно від погодних умов, оперативно виїжджає на очищення балансових територій від снігу та ожеледиці.

У Департаменті житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу КМР (КМДА) уточнили, що прибирання прибудинкових територій, місць масового перебування людей (підходи до вокзалів, станцій метрополітену, ринків, сезонних торговельних майданчиків, під час проведення масових зібрань та заходів тощо) виконується протягом всього робочого дня.

“Межі прибирання територій між підприємствами, установами, організаціями та присадибними ділянками громадян визначаються виконавчими органами районних у м. Києві рад (районними у м. Києві державними адміністраціями) з урахуванням правовстановлюючих документів на землю та прилеглих територій зі складанням погоджених з ними схем прибирання”, — йдеться у повідомленні.

Прибирання снігу з тротуарів під час снігопаду (зсування і підмітання снігу) здійснюється з періодичністю та за технологією, встановленими відповідними галузевими нормами та правилами, пояснили у Департаменті.

Чому на дорогах столиці під час снігопаду утворюється “каша зі снігу”

Виявляється, що під час снігопаду сніг з доріг відразу не прибирають. Це випливає із відповіді “Київавтодору”. У комунальній корпорації повідомили, що снігоочищення здійснюється механохімічним способом, який складається із циклів технологічних етапів.

Цикли снігоочищення повторюють у такому порядку:

витримування (відрізок часу від початку снігопаду або від закінчення попереднього етапу) до моменту внесення технологічних матеріалів у сніг;

обробка дорожнього покриття розкидачами технологічних матеріалів;

інтервал (припинення робіт, поки на обробленому покритті накопичуються і перемішуються сніг, снігосольова суміш, снігопісчана суміш);

згрібання та підмітання снігу та сумішей.

Варто зазначити, що такий порядок зазначений у пункті 5.5 Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених у 2012 році Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Чи достатньо спецтехніки в Києві для якісного очищення доріг та тротуарів від снігу

Фактично у розпорядженні Києва понад 400 одиниць різноманітної спецтехніки з очищення снігу. Приміром, у Варшаві, на зимовий сезон готували близько 300 одиниць (дані за 2018 рік), у Берліні — близько 540 одиниць (дані 2024 року), у Празі — близько 200 одиниць. У європейських країнах теж трапляються великі снігопади й жодна столиця не ганьбилася ситуаціями, коли пасажирам доводилося буквально виштовхувати автобуси зі снігових заметів. Тож, ймовірно, головна проблема Києва не в кількості техніки, а в недолугому управлінні містом, про що вже відкрито заявляють і народні депутати, і депутати Київської міської ради.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що шалену корупцію у Києві.



