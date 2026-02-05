Кличко знову показав повну бездіяльність: що насправді відбувається в Києві

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Зима несподівано повернулась у Київ. З вечора 4 лютого в Києві погіршились погодні умови. На ранок дороги столиці вкрилися снігом — автомобілі грузнуть у снігу та буксують, адже під снігом товстий шар льоду, який не прибрали ще після попередніх опадів. Київ скували кілометрові затори — знову сніг і знову транспортний колапс. Фіксуються численні ДТП, є постраждалі.
Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"
Столична влада знову залишила киян сам на сам з проблемами. Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко вказав на бездіяльність столичної влади і особисто мера Києва Віталія Кличка.
Столичний депутат зауважив, що така ситуація вже не вперше цієї зими. Чому передбачуваний сніг щоразу “несподіваний”, задається питанням політик.
Вітренко просить публічно пояснити:
- чому превентивна підготовка знову провалилася;
- які термінові заходи для розблокування ключових маршрутів;
- які системні зміни, щоб це не повторювалося.
У Патрульній поліції Києва повідомили, що станом на 10:20 5 лютого спецлінія 102/112 отримала повідомлення про ДТП по Києву: 41 виклик, 2 з них ДТП з потерпілими.
І це відбувається на тлі тривалих відключень електроенергії, відсутності тепла у тисячах столичних будинків через значні пошкодження теплогенерації ворожими обстрілами. Столична влада і тут не підготувалася до можливих наслідків російських ударів.
За його словами, відповідь криється не у відсутності грошей, а у “схемах”, на яких продовжують наживатися окремі посадовці КМДА, поки місто виживає. Свіжий приклад: ремонт вулиці Кирилівської, де правоохоронці викрили розтрату щонайменше 4,5 млн гривень.
А заклики Кличка виїжджати з Києва через проблеми з опаленням та електропостачанням обурили і політиків, і пересічних киян.
Тож — відсутність захисту енерго- та теплооб'єктів від ворожих обстрілів, підготовки до тривалих відключень тепла та світла, хаос на дорогах після снігопаду вказує на великі проблеми в управлінні Києвом під керівництвом Кличка.
