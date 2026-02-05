Кличко знову показав повну бездіяльність: що насправді відбувається в Києві

Зима несподівано повернулась у Київ. З вечора 4 лютого в Києві погіршились погодні умови. На ранок дороги столиці вкрилися снігом — автомобілі грузнуть у снігу та буксують, адже під снігом товстий шар льоду, який не прибрали ще після попередніх опадів. Київ скували кілометрові затори — знову сніг і знову транспортний колапс. Фіксуються численні ДТП, є постраждалі.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Столична влада знову залишила киян сам на сам з проблемами. Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко вказав на бездіяльність столичної влади і особисто мера Києва Віталія Кличка.

“Віталію Володимировичу, Київ знову стоїть через прогнозований снігопад. Укргідрометцентр попередив заздалегідь — часу на підготовку вистачало. Зранку: масові затори на в’їздах, мостах і підйомах, буксуючі авто, ДТП, швидкі в корках, двори й тротуари — ковзанка. Люди самі розгрібають сніг, щоб вийти з дому”, — зазначив політик.

Столичний депутат зауважив, що така ситуація вже не вперше цієї зими. Чому передбачуваний сніг щоразу “несподіваний”, задається питанням політик.

Вітренко просить публічно пояснити:

- чому превентивна підготовка знову провалилася;

- які термінові заходи для розблокування ключових маршрутів;

- які системні зміни, щоб це не повторювалося.

У Патрульній поліції Києва повідомили, що станом на 10:20 5 лютого спецлінія 102/112 отримала повідомлення про ДТП по Києву: 41 виклик, 2 з них ДТП з потерпілими.

І це відбувається на тлі тривалих відключень електроенергії, відсутності тепла у тисячах столичних будинків через значні пошкодження теплогенерації ворожими обстрілами. Столична влада і тут не підготувалася до можливих наслідків російських ударів.

“Чому в бюджеті Києва, який перевищує 100 млрд грн, райони не мають коштів на швидку ліквідацію наслідків російських атак чи на реальну підготовку до енергетичного колапсу?” — на це питання відповів депутат Вітренко.

За його словами, відповідь криється не у відсутності грошей, а у “схемах”, на яких продовжують наживатися окремі посадовці КМДА, поки місто виживає. Свіжий приклад: ремонт вулиці Кирилівської, де правоохоронці викрили розтрату щонайменше 4,5 млн гривень.

“Ці 4,5 мільйони могли піти на генератори, мобільні котельні, на ремонт дахів у будинках, куди прилетіли уламки, або на підтримку енергосистеми міста”, — пояснив він.

А заклики Кличка виїжджати з Києва через проблеми з опаленням та електропостачанням обурили і політиків, і пересічних киян.

“Коли мер столиці публічно “закликає евакуюватися за місто, у кого є можливість” — це звучить як спроба зняти з себе відповідальність, а не як управління кризою. Посада мера — не для того, щоб “розвантажувати місто” від людей. Посада мера, щоб організувати роботу служб, комунікацію та захист інфраструктури. Такі заяви без чітких пояснень і плану дій — щонайменше непрофесійно”, — розкритикував Кличка столичний депутат.

Тож — відсутність захисту енерго- та теплооб'єктів від ворожих обстрілів, підготовки до тривалих відключень тепла та світла, хаос на дорогах після снігопаду вказує на великі проблеми в управлінні Києвом під керівництвом Кличка.

