logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ Постійна бездіяльність та хронічна безпорадність столичної влади на чолі з Кличком: ситуація у Києві
commentss НОВИНИ Всі новини

Постійна бездіяльність та хронічна безпорадність столичної влади на чолі з Кличком: ситуація у Києві

Черговий “неочікуваний” снігопад паралізував Київ - це наслідок постійної бездіяльності столичної влади та Кличка

16 лютого 2026, 13:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Погіршення погодних умов знову паралізувало рух транспорту у столиці. Не прибраний сніг після снігопаду 5 лютого під час потепління розлився калюжами, а нові морози та опади перетворили Київ на суцільну ковзанку. 

Постійна бездіяльність та хронічна безпорадність столичної влади на чолі з Кличком: ситуація у Києві

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Від ранку понеділка у столиці суцільні затори — через ожеледицю автомобілі не можуть заїхати навіть на невеликі підйоми. На зупинках громадського транспорту утворилися величезні черги. Автобуси не можуть проїхати не чищеними дорогами, буксують, пасажирам, як і минулого снігопаду, доводиться штовхати транспорт. 

Автомобілі ковзають на льоду, спричиняючи ДТП — дороги слизькі, авто буквально повзуть. Водії скаржаться на колапс і небезпечні умови на трасах.

У патрульній поліції Києва повідомили, що з початку доби, станом на 11:00 спецлінія 102/112 отримала повідомлення про 87 ДТП в Києві, три з них — із потерпілими. 

І хоча столичний голова Віталій Кличко напередодні ввечері бадьоро звітував, що сніг на дорогах почали прибирати, реальність виявилася катастрофічною.

На постійні проблеми через снігопад звернули увагу і у Верховній Раді. Народний депутат Данило Гетманцев вказав на черговий помірний сніг і черговий колапс на дорогах та тротуарах — і в містах, і поза ними. 

“Відсутність персональної відповідальності конкретних чиновників як в місцевій, так і в центральній владі щодо їх кричущої бездіяльності в минулі опади, породжує бездіяльність постійну — як ознаку хронічної безпорадності”, — зауважив нардеп. 

Політик переконаний, що у кожної проблеми, кожної не ліквідованої ожеледиці, кожного не прибраного снігу — є своє прізвище. Його заміна, за словами політика, — запорука належної організації державного управління.

Нардеп не вказав прямо на катастрофічну ситуацію в Києві, але достатньо вийти на вулицю в столиці, чи подивитися відео, які заполонили мережі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардеп Олексій Кучеренко навів беззаперечні факти бездіяльності столичної влади.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини