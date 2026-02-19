Це системний провал управління столицею Кличка та його підлеглих: чому Київ живе в повному хаосі

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Київ кілька днів оговтується від снігопаду — декілька днів столиця стояла в суцільних заторах — десятки ДТП, шалені черги на зупинках громадського транспорту. І проблеми виникають не тільки під час опадів. Величезні ями на дорогах, незадовільний стан зупинок, проблеми з мостами, тепломережами — це лише верхівка айсберга. Депутати Київської міської ради вказали на системні проблеми у столиці та розповіли, чому Київ живе в хаосі.
Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"
Після снігопаду киян згадує мера Кличка не з добрим словом, зазначив депутат Київської міськради Андрій Вітренко. І, за його словами, це не “емоції” чи “випадкові проблеми” — це системний провал управління столицею, з якого в КМДА роками не можуть (або не хочуть) вийти.
Це все, за його словами, — хронічна некомпетентність, замаскована під “складні обставини”. І доки КМДА живе в режимі виправдань, місто живе в режимі виживання, пояснив він.
Про іншу проблему повідомила депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова. Пояснила, що отримала відповідь на свій запит щодо стану станції швидкісного трамвая “Вул. Академіка Шалімова”. Зазначається, що стан задовільний, при цьому депутатка оприлюднила фото, яке свідчать про протилежне.
Депутатка пояснила, що це зупинка трамвая біля величезної лікарні, містечка з десятком різних лікарень.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що через недолуге управління у Києві травмувалися тисячі містян.