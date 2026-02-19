Це системний провал управління столицею Кличка та його підлеглих: чому Київ живе в повному хаосі

Київ кілька днів оговтується від снігопаду — декілька днів столиця стояла в суцільних заторах — десятки ДТП, шалені черги на зупинках громадського транспорту. І проблеми виникають не тільки під час опадів. Величезні ями на дорогах, незадовільний стан зупинок, проблеми з мостами, тепломережами — це лише верхівка айсберга. Депутати Київської міської ради вказали на системні проблеми у столиці та розповіли, чому Київ живе в хаосі.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Після снігопаду киян згадує мера Кличка не з добрим словом, зазначив депутат Київської міськради Андрій Вітренко. І, за його словами, це не “емоції” чи “випадкові проблеми” — це системний провал управління столицею, з якого в КМДА роками не можуть (або не хочуть) вийти.

“Коли кожен другий пост у соцмережах від киян про бездіяльність міської влади: від постійних аварій у мережах, які залишають тисячі людей без тепла, до хаосу в транспорті й повного колапсу міста під час снігопаду. Люди стоять у заторах годинами, а влада традиційно розводить руками. А про ями на дорогах сьогодні промовчу — це потребує окремого розгляду”, — зазначив столичний депутат.

Це все, за його словами, — хронічна некомпетентність, замаскована під “складні обставини”. І доки КМДА живе в режимі виправдань, місто живе в режимі виживання, пояснив він.

“Я дуже сподіваюся, що за цей хаос буде політична відповідальність. Київ — це люди, які щодня платять податки і мають право на нормальне, кероване місто. Кияни зроблять висновки”, — підсумував столичний політик.

Про іншу проблему повідомила депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова. Пояснила, що отримала відповідь на свій запит щодо стану станції швидкісного трамвая “Вул. Академіка Шалімова”. Зазначається, що стан задовільний, при цьому депутатка оприлюднила фото, яке свідчать про протилежне.





“Оце, якщо що належний санітарний стан — саме таку відповідь я отримала від мера на депутатський запит. Від мера, бо це зупинка трамвая, департамент транспорту, керівника якого призначає особисто мер”, — зазначила Семенова.

Депутатка пояснила, що це зупинка трамвая біля величезної лікарні, містечка з десятком різних лікарень.

“Михайло Буділов (директор Департаменту територіального контролю міста Києва, — ред.) я не вірю в адекватність департаменту транспорту. Може благоустрій потикає в них паличкою, чи вони живі взагалі?”, — звернулася до посадовця депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що через недолуге управління у Києві травмувалися тисячі містян.