Це повний провал керування Кличка: через недолуге управління у Києві травмувалися тисячі містян

Ситуація на дорогах та тротуарах столиці катастрофічна — через неприбраний сніг та лід у Києві кілометрові затори, десятки ДТП. Через лід на тротуарах травмуються перехожі.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

У Київській міській прокуратурі зазначили, що керівникам комунальних підприємств столиці повідомлено про підозри у службовій недбалості.

“Внаслідок неналежної роботи комунальних служб з чищення доріг та тротуарів та обробки їх засобами проти ожеледиці впродовж грудня 2025 року — лютого 2026 року зі скаргами на травмування до медичних закладів звернулося 6169 громадян, серед травмованих 321 дитина. Госпіталізовано 1155 осіб, з них діти — 66”, — повідомили у прокуратурі.

У прокуратурі розповіли про факти травмувань. У Подільському районі літня жінка послизнулася та впала, діставши переломи обох кісток лівої гомілки. Витрати на лікування склали 57 тис. гривень. Ще одна пішохід впала та зламала шийку стегна, витративши на лікування 45,5 тис. гривень. Чоловік послизнувся та дістав перелом двох кісток лівої ноги. Витрати на лікування – 50 тис. гривень. На цій же вулиці жінка впала на слизькій ділянці дороги та отримала перелом п’яткової кістки правої ноги в трьох місцях. На лікування вона вже витратила 24,7 тис. гривень.

В Голосіївському районі через слизьку дорогу, не оброблену засобами проти ожеледиці, водія одного автомобіля занесло у стовп, іншого – у бетонну огорожу. Загальна сума збитків сягає майже 1 млн гривень.

У Святошинському районі пенсіонерка, яка прийшла до бювету набрати води, послизнулася та отримала перелом шийки правої плечової кістки зі зміщенням. Їй зробили операцію, що разом з лікуванням коштувало 240 тис. грн.

ДТП та травмування, за даними прокуратури, фіксували також у Деснянському, Дарницькому, Солом’янському, Печерському, Дніпровському, Шевченківському районах.

“Причиною травмувань цих людей стала неналежна обробка тротуарів та доріг засобами проти ожеледиці. Усі зазначені вулиці обслуговують столичні комунальні підприємства”, — повідомили в прокуратурі.

Керівникам КП повідомлено про підозри у службовій недбалості:

- в.о. керівника ШЕУ Подільського району Києва (ч. 1 ст. 367 КК України) — на сайті “Київавтодор" зазначається, що в.о. керівника Листопадський Володимир Іванович,

- керівнику КП "ШЕУ Голосіївського району м. Києва" (за ч. 2 ст. 367 КК України) - на сайті “Київавтодор" зазначається, що керівник - Гончаров Віталій Анатолійович,

- директору КП "Київводфонд" ( ч. 1 ст. 367 КК України), на сайті КП значиться, що директор – Ковтун Юрій Васильович,

- керівнику КП "ШЕУ Деснянського району" (ч. 1 ст. 367 КК України) — на сайті “Київавтодор” зазначається, що керівник — Головченко Сергій Євгенович,

- в.о. керівника ШЕУ Дарницького району м. Києва (ч. 1 ст. 367 КК України) — на сайті “Київавтодор” зазначається, що керівник — Круценко Володимир Іванович,

- в.о. начальника КП "ШЕУ Солом’янського району м. Києва" (ч. 2 ст. 367 КК України) — на сайті “Київавтодор” зазначається, що керівник — Гузема Володимир Анатолійович,

- керівнику КП"ШЕУ Печерського району м.Києва" (ч. 1 ст. 367 КК України) — на сайті “Київавтодор” зазначається, що керівник — Гудзенко Сергій Геннадійович,

- керівнику КП "ШЕУ Дніпровського району (ч.2 ст. 367 КК України) — на сайті “Київавтодор” зазначається, що начальник — Бойко Сергій Петрович,

- в.о. керівника КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району міста Києва" ( ч. 1 ст. 367 КК України) - в. о. директора — Мальцев Олександр Олександрович.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що мер Кличко довів Київ до катастрофи.



