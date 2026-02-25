logo

Полный хаос в столице под управлением Кличко: почему каждый снегопад парализует Киев
Полный хаос в столице под управлением Кличко: почему каждый снегопад парализует Киев

Сколько снегоуборочной техники есть в Киеве и в какой приоритетности чистят от снега участки столицы

25 февраля 2026, 14:53
Каждый снегопад буквально парализует Киев — нечищеные дороги приводят к бешеным пробкам, на остановках общественного транспорта километровые очереди. Автомобильные и междомовые дороги, тротуары – все превращается в сплошные катки.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Транспорт не может преодолеть заезды на мосты – пассажирам приходится выталкивать автобусы из снежных и ледовых ловушек. А количество горожан, травмированных на столичных улицах, считают сотнями. И таких примеров сплошного хаоса только в 2026 году предостаточно. Даже депутаты разных уровней признают — это полное бездействие столичных властей во главе с мэром Виталием Кличко.

Портал Комментарии узнал в КГГА, сколько техники для уборки снега находится на балансе города и по какому принципу происходит очищение улиц от снега.

В Киевской городской государственной администрации по официальному запросу сообщили, что соответствующая техника находится на балансе:

  • КК "Киевавтодор",

  • КО "Киевзеленстрой",

  • Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры исполнительного органа КГС (КГГА).

Сколько снегоуборочной техники есть у Киева

В "Киевавтодоре" сообщили, что всего на балансе предприятий, входящих в состав корпорации, находится 120 единиц спецтехники для уборки снега.

Полный хаос в столице под управлением Кличко: почему каждый снегопад парализует Киев - фото 2

В "Киевзеленстрое" объяснили, что в зимний период 2025-2026 годов задействовано 96 единиц снегоуборочной техники. Техника находится на балансе 10 коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений районов г. Киева, входящих в состав организации. Используют следующую технику:

  • специализированные грузовые автомобили,

  • тракторы и мини-тракторы с навесным отвально-щеточным оборудованием и прицепными разбрасывателями противогололедных материалов,

  • погрузочная техника и другой моторизированный инструмент.

В Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры исполнительного органа КГР (КГГА) сообщили, что, по информации районных в Киеве государственных администраций, к уборке придомовых территорий привлекается более 2,8 тыс. работников коммунальных управляющих компаний по обслуживанию жилищного фонда города Киева.

"В осенне-зимний период к уборке последствий непогоды подготовлено и находится в рабочем состоянии 211 единиц техники — тракторы, экскаваторы, малая механизация и т.д.", — сообщили в Департаменте.

Сколько снегоуборочной техники находится на ремонте

В "Киевавтодоре" затруднились ответить на вопрос, сколько техники находится на ремонте. Объяснили, что поломки техники происходят непрогнозируемо при выполнении работ по зимнему содержанию балансовой улично-дорожной сети.

"Таким образом, указать постоянное количество находящихся на ремонте единиц техники не представляется возможным, поскольку этот показатель является динамической величиной. Количество исправной техники может изменяться в течение дня в зависимости от оперативности устранения неисправностей и возникновения новых поломок", — сообщили в корпорации.

В КО "Киевзеленстрой" уверяют, что "вся техника, задействованная в уборке снега и ликвидации гололеда, находится в исправном техническом состоянии и готова к оперативному использованию в соответствии с потребностями зимнего периода".

На ремонте, по информации КО, находятся две единицы техники:

  • трактор МТЗ-82,

  • экскаватор ЭО-2201.

В Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры исполнительного органа КГР (КГГА) не сообщили о ремонте специализированной техники.

Снег на каких участках Киева должны убирать в первую очередь

В "Киевавтодоре" сообщили, что в первую очередь в период снегопадов, гололедицы обрабатывают технологическими материалами:

  • проездные части улиц города Киева со сложными условиями движения,

  • главные магистральные улицы, улицы, по которым проходят маршруты движения городского пассажирского транспорта общего пользования.

При этом отмечают, что не занимаются очищением межквартальных проездов и придомовой территории. Объяснили, что это зона ответственности районных в Киеве государственных администраций и входящих в их состав предприятий.

В "Киевзеленстрое" отметили, что работники КП занимаются в том числе расчисткой снега и проведением противогололедной обработки исключительно на балансовых территориях объектов благоустройства зеленого хозяйства. Первоначально расчищают:

  • основные пешеходные аллеи парков и скверов,

  • туристические и рекреационные зоны с интенсивным посещением,

  • подходы к остановкам общественного транспорта и станциям метро.

Далее по очередности расчищают:

  • внутренние аллеи парков,

  • второстепенные пешеходные дорожки,

  • территории отдыха с умеренным трафиком.

В последнюю очередь очищают малопосещаемые зеленые зоны, технические и хозяйственные проходы.

Отмечают, что специализированная техника в зависимости от погодных условий оперативно выезжает на очистку балансовых территорий от снега и гололеда.

В Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры исполнительного органа КГР (КГГА) уточнили, что уборка придомовых территорий, мест массового пребывания людей (подходы к вокзалам, станциям метрополитена, рынкам, сезонным торговым площадкам, во время проведения массовых собраний и мероприятий) выполняется в течение всего рабочего дня.

"Границы уборки территорий между предприятиями, учреждениями, организациями и приусадебными участками граждан определяются исполнительными органами районных в Киеве советов (районными в Киеве государственными администрациями) с учетом правоустанавливающих документов на землю и прилегающих территорий с составлением согласованных с ними схем уборки", — говорится в сообщении.

Уборка снега с тротуаров во время снегопада (смещение и подметание снега) осуществляется с периодичностью и по технологии, установленной соответствующими отраслевыми нормами и правилами, пояснили в Департаменте.

Почему на дорогах столицы во время снегопада образуется "каша из снега"

Оказывается, что в снегопад снег с дорог сразу не убирают. Это следует из ответа "Киевавтодора"В коммунальной корпорации сообщили, что снегоочистка осуществляется механохимическим способом, состоящим из циклов технологических этапов.

Циклы снегоочистки повторяют в следующем порядке:

  • выдерживание (отрезок времени от начала снегопада или от окончания предыдущего этапа) до момента внесения технологических материалов в снег;

  • обработка дорожного покрытия разбрасывателями технологических материалов;

  • интервал (прекращение работ, пока на обработанном покрытии накапливаются и перемешиваются снег, снегосолевая смесь, снегопесчаная смесь);

  • сгребание и подметание снега и смесей.

Следует отметить, что такой порядок отмечен в пункте 5.5 Технических правил ремонта и содержания улиц и дорог населенных пунктов, утвержденных в 2012 году Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Достаточно ли спецтехники в Киеве для качественной очистки дорог и тротуаров от снега

Фактически в распоряжении Киева более 400 единиц различных спецтехник по очистке снега. К примеру, в Варшаве на зимний сезон готовили около 300 единиц (данные за 2018 год), в Берлине — около 540 единиц (данные 2024 года), в Праге — около 200 единиц. В европейских странах тоже случаются обильные снегопады и ни одна столица не позорилась ситуациями, когда пассажирам приходилось буквально выталкивать автобусы из снежных заносов. Так что, вероятно, главная проблема Киева не в количестве техники, а в бестолковом  управлении городом, о чем уже открыто заявляют и народные депутаты, и депутаты Киевского городского совета.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что безумную коррупцию в Киеве.




