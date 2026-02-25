Полный хаос в столице под управлением Кличко: почему каждый снегопад парализует Киев

Каждый снегопад буквально парализует Киев — нечищеные дороги приводят к бешеным пробкам, на остановках общественного транспорта километровые очереди. Автомобильные и междомовые дороги, тротуары – все превращается в сплошные катки.

Транспорт не может преодолеть заезды на мосты – пассажирам приходится выталкивать автобусы из снежных и ледовых ловушек. А количество горожан, травмированных на столичных улицах, считают сотнями. И таких примеров сплошного хаоса только в 2026 году предостаточно. Даже депутаты разных уровней признают — это полное бездействие столичных властей во главе с мэром Виталием Кличко.

Портал Комментарии узнал в КГГА, сколько техники для уборки снега находится на балансе города и по какому принципу происходит очищение улиц от снега.

В Киевской городской государственной администрации по официальному запросу сообщили, что соответствующая техника находится на балансе:

КК "Киевавтодор",

КО "Киевзеленстрой",

Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры исполнительного органа КГС (КГГА).

Сколько снегоуборочной техники есть у Киева

В "Киевавтодоре" сообщили, что всего на балансе предприятий, входящих в состав корпорации, находится 120 единиц спецтехники для уборки снега.

В "Киевзеленстрое" объяснили, что в зимний период 2025-2026 годов задействовано 96 единиц снегоуборочной техники. Техника находится на балансе 10 коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений районов г. Киева, входящих в состав организации. Используют следующую технику:

специализированные грузовые автомобили,

тракторы и мини-тракторы с навесным отвально-щеточным оборудованием и прицепными разбрасывателями противогололедных материалов,

погрузочная техника и другой моторизированный инструмент.

В Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры исполнительного органа КГР (КГГА) сообщили, что, по информации районных в Киеве государственных администраций, к уборке придомовых территорий привлекается более 2,8 тыс. работников коммунальных управляющих компаний по обслуживанию жилищного фонда города Киева.

"В осенне-зимний период к уборке последствий непогоды подготовлено и находится в рабочем состоянии 211 единиц техники — тракторы, экскаваторы, малая механизация и т.д.", — сообщили в Департаменте.

Сколько снегоуборочной техники находится на ремонте

В "Киевавтодоре" затруднились ответить на вопрос, сколько техники находится на ремонте. Объяснили, что поломки техники происходят непрогнозируемо при выполнении работ по зимнему содержанию балансовой улично-дорожной сети.

"Таким образом, указать постоянное количество находящихся на ремонте единиц техники не представляется возможным, поскольку этот показатель является динамической величиной. Количество исправной техники может изменяться в течение дня в зависимости от оперативности устранения неисправностей и возникновения новых поломок", — сообщили в корпорации.

В КО "Киевзеленстрой" уверяют, что "вся техника, задействованная в уборке снега и ликвидации гололеда, находится в исправном техническом состоянии и готова к оперативному использованию в соответствии с потребностями зимнего периода".

На ремонте, по информации КО, находятся две единицы техники:

трактор МТЗ-82,

экскаватор ЭО-2201.

В Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры исполнительного органа КГР (КГГА) не сообщили о ремонте специализированной техники.

Снег на каких участках Киева должны убирать в первую очередь

В "Киевавтодоре" сообщили, что в первую очередь в период снегопадов, гололедицы обрабатывают технологическими материалами:

проездные части улиц города Киева со сложными условиями движения,

главные магистральные улицы, улицы, по которым проходят маршруты движения городского пассажирского транспорта общего пользования.

При этом отмечают, что не занимаются очищением межквартальных проездов и придомовой территории. Объяснили, что это зона ответственности районных в Киеве государственных администраций и входящих в их состав предприятий.

В "Киевзеленстрое" отметили, что работники КП занимаются в том числе расчисткой снега и проведением противогололедной обработки исключительно на балансовых территориях объектов благоустройства зеленого хозяйства. Первоначально расчищают:

основные пешеходные аллеи парков и скверов,

туристические и рекреационные зоны с интенсивным посещением,

подходы к остановкам общественного транспорта и станциям метро.

Далее по очередности расчищают:

внутренние аллеи парков,

второстепенные пешеходные дорожки,

территории отдыха с умеренным трафиком.

В последнюю очередь очищают малопосещаемые зеленые зоны, технические и хозяйственные проходы.

Отмечают, что специализированная техника в зависимости от погодных условий оперативно выезжает на очистку балансовых территорий от снега и гололеда.

В Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры исполнительного органа КГР (КГГА) уточнили, что уборка придомовых территорий, мест массового пребывания людей (подходы к вокзалам, станциям метрополитена, рынкам, сезонным торговым площадкам, во время проведения массовых собраний и мероприятий) выполняется в течение всего рабочего дня.

"Границы уборки территорий между предприятиями, учреждениями, организациями и приусадебными участками граждан определяются исполнительными органами районных в Киеве советов (районными в Киеве государственными администрациями) с учетом правоустанавливающих документов на землю и прилегающих территорий с составлением согласованных с ними схем уборки", — говорится в сообщении.

Уборка снега с тротуаров во время снегопада (смещение и подметание снега) осуществляется с периодичностью и по технологии, установленной соответствующими отраслевыми нормами и правилами, пояснили в Департаменте.

Почему на дорогах столицы во время снегопада образуется "каша из снега"

Оказывается, что в снегопад снег с дорог сразу не убирают. Это следует из ответа "Киевавтодора" . В коммунальной корпорации сообщили, что снегоочистка осуществляется механохимическим способом, состоящим из циклов технологических этапов.

Циклы снегоочистки повторяют в следующем порядке:

выдерживание (отрезок времени от начала снегопада или от окончания предыдущего этапа) до момента внесения технологических материалов в снег;

обработка дорожного покрытия разбрасывателями технологических материалов;

интервал (прекращение работ, пока на обработанном покрытии накапливаются и перемешиваются снег, снегосолевая смесь, снегопесчаная смесь);

сгребание и подметание снега и смесей.

Следует отметить, что такой порядок отмечен в пункте 5.5 Технических правил ремонта и содержания улиц и дорог населенных пунктов, утвержденных в 2012 году Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Достаточно ли спецтехники в Киеве для качественной очистки дорог и тротуаров от снега

Фактически в распоряжении Киева более 400 единиц различных спецтехник по очистке снега. К примеру, в Варшаве на зимний сезон готовили около 300 единиц (данные за 2018 год), в Берлине — около 540 единиц (данные 2024 года), в Праге — около 200 единиц. В европейских странах тоже случаются обильные снегопады и ни одна столица не позорилась ситуациями, когда пассажирам приходилось буквально выталкивать автобусы из снежных заносов. Так что, вероятно, главная проблема Киева не в количестве техники, а в бестолковом управлении городом, о чем уже открыто заявляют и народные депутаты, и депутаты Киевского городского совета.

