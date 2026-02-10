Мер Кличко і його команда корупціонерів: схема “відкату” столичних посадовців

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Україні діє система закупівель, за допомогою якої намагаються мінімізувати вірогідність корупційних схем. Однак підлеглі столичного голови Віталія Кличка знайшли “можливість заробити”.
Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"
Генеральний прокурор Руслан Кравченко розповів, яку корупційну схему викрили в столиці. За його словами, приводом для вимагання став чесно виграний тендер. Генпрокурор розповів подробиці справи — за його словами, державний тендер підприємство виграло чесно, однак за право його виконати, з нього вимагали гроші. Відкриту закупівлю, яку оголосило комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) КНП “Освітня агенція міста Києва”, виграла приватна компанія. За словами Генпрокурора, предметом тендеру була закупівля навчального обладнання на 8,29 млн грн, а процедура відбулась публічно.
Генпрокурор уточнив, що факти вимагання зафіксовані матеріалами негласних слідчих дій. Директора компідприємства затримали під час отримання цієї суми.
