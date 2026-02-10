Мер Кличко і його команда корупціонерів: схема “відкату” столичних посадовців

В Україні діє система закупівель, за допомогою якої намагаються мінімізувати вірогідність корупційних схем. Однак підлеглі столичного голови Віталія Кличка знайшли “можливість заробити”.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Генеральний прокурор Руслан Кравченко розповів, яку корупційну схему викрили в столиці. За його словами, приводом для вимагання став чесно виграний тендер. Генпрокурор розповів подробиці справи — за його словами, державний тендер підприємство виграло чесно, однак за право його виконати, з нього вимагали гроші. Відкриту закупівлю, яку оголосило комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) КНП “Освітня агенція міста Києва”, виграла приватна компанія. За словами Генпрокурора, предметом тендеру була закупівля навчального обладнання на 8,29 млн грн, а процедура відбулась публічно.

“А далі те, що бізнес добре знає, але про що рідко говорять вголос. Після визначення переможця директор комунального підприємства ініціював особисту зустріч із представниками компанії. Не для обговорення умов поставки. Не для уточнення технічних деталей. Під час цієї зустрічі прозвучала пряма вимога: за підписання контракту та відсутність штучних перешкод у розрахунках необхідно передати 10–15% від суми договору. У грошах — 1 198 000 грн”, — зазначив Кравченко.

Генпрокурор уточнив, що факти вимагання зафіксовані матеріалами негласних слідчих дій. Директора компідприємства затримали під час отримання цієї суми.

“Корупція сьогодні часто виглядає не як “конверт на старті”, а як тиск після чесно виграного тендеру. Коли підприємцю дають зрозуміти: або ти платиш, або система створить тобі проблеми. Посадовець не має права торгувати підписом і розрахунками. Якщо бізнес обирає працювати чесно — держава зобов’язана захистити його вибір”, — зауважив Генпрокурор.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що столичні посадовці під керівництвом Кличка крали гроші навіть у дітей-сиріт.