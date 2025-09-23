Кличко чи Поворозник: депутати міськради вимагають відставки мера чи останнього члена його команди

Минуло трохи більше 10 днів після відходу від мера Віталія Кличка його вірного сподвижника Дмитра Білоцерківця, який залишив його за даними Коментарі.Юа "голим", як над головою градоначальника виявилася вже справжня сокира, яка може призвести до його відставки.

Кличко чи Поворозник. Колаж портал "Коментарі"

Так, 23 вересня депутат Київміськради Андрій Вітренко від партії "Слуга народу" зареєстрував проект рішення, в якому запропонував винести Віталію Кличку недовіру та відправити її у відставку з посади Київського міського голови. Треба сказати, що "слуга" Андрій Вітренко неодноразово звинувачував Кличка в невмінні керувати і навіть загрозі безпеці киян.

Однак цього разу, на перший погляд, популістський документ може мати шанси бути прийнятим, щоправда, причиною цього, за даними "Коментарі", може стати перший заступник міського голови Микола Поворозник.

Уся справа у першому заступнику мера?

Серед причин своєї пропозиції про недовіру Віталію Кличку депутат Андрій Вітренко називає такі як "рішення тільки для "своїх" і "кадрова політика для "своїх", за якої ключові посади отримують не професіонали, а особисто віддані меру люди.

Мабуть, важко знайти в керуванні містом часів Віталія Кличка людину, яка б більше підходила під опис "свій", ніж перший заступник мера Микола Поворозник. Так, ще у квітні 2020 року чиновника підозрювали в отриманні хабара в 125 тисяч доларів і на 11 місяців усунули з посади, але довести правоохоронцям нічого не вдалося і заступник мера повернувся до свого кабінету.

У квітні 2025 року була інформація про обшук у нього, пов'язаний із можливими розкраданнями під час ремонту госпіталю ветеранів у Києві на суму 1,1 млрд грн, на якому ціни на будматеріали завищувалися в 2,5 разиа. Проте більшого резонансу викликала інформація про веселе святкування заступника мера свого дня народження на Київському морі. Того дня було оголошено днем жалоби на згадку про 9 киян, які загинули від удару росіян 24 квітня.

Така неповага з боку Миколи Поворозника стала приводом для вимог депутатів усунути його від виконання обов'язків. Останнє було виконано через 2 місяці — 30 червня рішенням Віталія Кличка. Правда сам він просто виконав прийняте раніше рішення депутатів Київміськради, які вирішили позбавити заступника мера його посади, хоча б тимчасово.

Як результат, градоначальник втратив найдосвідченішого члена своєї команди, який курував весь економічний блок роботи мерії та перебував у своєму кріслі з 2017 року. Як писали "Коментарі", Микола Поворозник після втечі з України "київського "смотрящего" Дениса Комарницького міг розглядатися як його заміна. Це підтримувалося б частиною бізнесу, яка бажала оперативно та ефективно "вирішувати" питання із землею та дозволами на будівництво, хай навіть і не дуже законними способами.

Як пояснюють співрозмовники "Коментарі" у мерії, у руках Миколи Поворозника зосереджено важелі впливу на основні фінансові потоки бюджету столиці. Досягається це тим, що він курує Департаменти фінансів та економіки.

"Економіка планує куди і скільки грошей необхідно спрямовувати, а фінанси здійснює фінансування і решта всіх служб і департаменту мерії залежать від них", — пояснює механізм впливу першого заступника мера Києва на бюджетні потоки співрозмовник "Коментарі".

Неформальний вплив залишається у Миколи Поворозника і після його усунення від виконання обов'язків — він продовжує курирувати діяльність своїх структур.

Звільнення Поворозника хочуть навіть союзники Кличка

Але уважно подивимося на рішення київського мера про усунення Миколи Поворозника від його обов'язків. Справа в тому, що хоча сам Віталій Кличко і наголосив, що "я підписав рішення депутатів щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника", зробив він це "по-своєму".

Так, повідомляючи про своє рішення, мер підкреслив, що всі мають діяти за законом, а механізм призначення та звільнення першого заступника голови КМДА чітко врегульований законом України.

"І як би хтось мене не підбивав його порушити, я цього не робитиму. Так само, як і покривати нікого не буду. На час розслідування першого заступника буде відсторонено від виконання обов'язків", — заявив мер 30 червня.

Справді, ще 10 червня депутати Київміськради під час своєї позачергової сесії розглянули питання про винесення недовіри та відставки Миколі Поворознику, тобто йшлося про його звільнення. Причому, як свідчать результати голосування – 70 голосів "за", рішення було ухвалено, і депутати хотіли саме звільнення Поворозника, але мер відстояв найдосвідченішого, а після відходу Дмитра Білоцерківця, і по суті єдиного свого соратника.

Але куди цікавіше результати голосування щодо того, хто дав голоси за відставку заступника мера і виявиться, що з 70 голосів, цілих 24 або 4/5 свого складу, дала "Європейська солідарність". З цієї цифри випливає два висновки:

- саме "ЄС" по суті зробила винесення недовіри Поворознику можливим, адже без них було б лише 46 голосів, тоді як для винесення були потрібні хоча б 61 (120 депутатів та міський голова);

- навіть союзна загалом для Віталія Кличка "ЄС" хотіла звільнення Миколи Поворозника.

Ці висновки, до речі, дуже важливі в умовах проекту рішення Андрія Вітренка про відставку вже самого Віталія Кличка. Очевидно, що за 12 власних депутатів "Слуги народу" у Київміськраді нездатні досягти позитивного рішення для себе. Але це цілком можливо за допомогою союзників, як це сталося 10 червня. Основними тут будуть:

- "Єдність" – дали 11 голосів "за" відставку Поворозника з 14;

- "Батьківщина" — 10 червня дали 8 голосів з 12, а в умовах того, що Владислава Молчанова, яка має на фракцію особливий вплив , перебуває під арештом із заставою в 100 млн грн, депутати можуть бути ще зговірливішими;

- "Голос" – 5 голосів "за" з 8;

- колишнє ОПЗЖ в особі "Платформи за життя та світ" – 4 з 5;

- позафракційні – 6 голосів за відставку Миколи Поворозника з 10.

Втім, малоймовірно, що всі союзники підтримають "Слуг народу" і зовсім неймовірним це здається для "Європейської солідарності", яка формально має найбільше депутатів у Київміськраді – 30. Адже відставка Віталія Кличка по суті означатиме, що Володимир Зеленський "бере" Київ – в умовах війни нових виборів не буде, секретаря міськради після відставки Володимира Бондаренка немає. Отже, керувати містом буде призначений президентом голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Тим часом сили "ЄС" та 29 членів фракції "УДАРу" та самим мером опозиційні до "Слуг" (на центральному та владні на міському рівні) сили матимуть разом із самим Віталієм Кличком 60 голосів "проти" відставки мера. Щоправда теоретично 61, що залишилися, може вистачити, але домогтися 100-ї явки до міськради і такого ж голосування своїх прихильників здається дивом, адже достатньо буде відсутності або кнопки "утримаюся" всього 1 людини, і рішення буде провалено.

Але що тоді означає поява цього проекту рішення і чому саме зараз.

Останнє попередження для мера – депутати самі хочуть все вирішувати?

Джерела "Коментарі" у Київміськраді ще на вихідних повідомляли про те, що цього тижня у сесійній залі може постати кадрове питання – про остаточне звільнення Миколи Поворозника. Також у майбутньому могло бути порушене і питання кандидатури нового секретаря Київміськради, адже після виходу з нього 8 квітня Володимира Бондаренка, підозрюваного в схемах "смотрящего" Дениса Комарницького, дане крісло залишається порожнім.

Подібні кадрові питання означають пошук на їхнє місце нових кандидатур, насамперед, звичайно, в крісло Миколи Поворозника. І могло так статися, що на обидві посади могли сісти люди вже не Віталія Кличка, а депутатів, наприклад, від "ЄС", яка 10 червня показала, що вона має "золоту акцію" на кадрових голосуваннях у Київміськраді.

Зрозуміло, в обох кріслах – першого заступника та секретаря, мер хотів би бачити "своїх" людей чи хоча б не ворогів, наприклад того ж Дмитра Білоцерковця, який уже стверджував, що саме його хотіли обрати секретарем замість Володимира Бондаренка.

Усунення, але не звільнення з посади першого заступника голови Миколи Поворозника, заради чого Віталій Кличко пішов на конфлікт із депутатами, здатними дати 70 голосів "проти" владі, говорить про одне – мер просто не може собі дозволити звільнення останнього члена своєї команди. Без нього, як писали "Коментарі", градоначальник стане буквально "голим" і перетвориться на маріонетку та й іншої кандидатури на заміну у нього, схоже, немає.

Як результат, перед мером опинилися кілька варіантів:

1) здатися, звільнити Миколу Поворозника та отримати затверджених депутатами першого заступника мера та секретаря;

2) спробувати порозумітися з частиною депутатського корпусу, пожертвувавши чимось;

3) наполягти на своєму та залишити Миколу Поворозника.

Кожен із цих варіантів матиме наслідки, найнегативнішими з яких є втрата влади, якщо він "здасть" Миколу Поворозника і прийме на його місце і в крісло секретаря міськради кандидатури депутатів.

Мало хорошого також і спроба наполягти на своєму – у такому разі депутати можуть просто "заморозити" ухвалення бюджету столиці на 2026 рік, цей процес якраз має розпочатися. Останнє ж явно негативно вплине на життя киян, і ще більше "впустить" рейтинг Віталія Кличка у столиці.

Зрештою, найкраще виглядає варіант компромісу з частиною депутатського корпусу, наприклад, на кандидатурі секретаря міськради.

"Один час ходили розмови про кандидатуру депутат від "Голосу" Зої Ярош, як грамотної юристки та не замішаної у скандалах. Потім пішли чутки про таке бажання Андрія Вітренка із "Слуг народу". Також розглядається кандидатура когось із "Європейської солідарності", — розповіло "Коментарі" одне з джерел у Київміськраді.

Зауважимо, що за подібних умов поява проекту рішення про відставку мера Віталія Кличка авторства одного з кандидатів у секретарі міськради Андрія Вітренка видається символічною. Так, "слуга народу" може ще раз нагадати про себе у публічному просторі у потрібному ключі, а інші депутати — використати цю пропозицію як ще один важіль тиску на Віталія Кличка вже для "свого" кандидата.

Поки ж очевидно варто очікувати з боку депутатів зростання критики Віталія Кличка, благо лише за 2 останні місяці деякі з них нарахували 40 мільйонів збитків.