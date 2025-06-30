Кличко отстранил своего первого зама из-за скандала с "празднованием"

Мэр Киева Виталий Кличко отстранил от исполнения обязанностей своего первого заместителя Николая Поворозника. Это произошло после обнародования журналистского расследования, в котором обнаружили возможное празднование дня рождения в День траура по погибшим в результате российского удара по столице.

Кличко отстранил Поворозника

Виталий Кличко в Telegram опубликовал заявление об отстранении Николая Поворозника от исполнения обязанностей первого заместителя городского головы Киева.

"Мною принято решение о проведении служебного расследования по факту якобы какого-то "празднования". К расследованию будут вовлечены инициаторы данного решения депутатов Киевсовета. По результатам служебного расследования должно быть принято законное решение! На время расследования первый заместитель будет отстранен от исполнения обязанностей", — заявил Кличко.

По словам Кличко, нужно действовать по закону, поэтому он пока не может уволить своего первого заместителя.

Напомним, что 27 апреля журналисты издания Informer опубликовали расследование, согласно которому 25 апреля Николай Поворозник устроил неофициальное празднование дня рождения на берегу Киевского моря. Это произошло, несмотря на официальное объявление Дня траура в Киеве из-за российского ракетного удара 24 апреля, когда в столице погибли 13 человек, а еще более 90 получили ранения.

Согласно журналистским материалам, участие в событии принимали и другие чиновники КГГА. Сам Поворозник назвал это "не празднованием", а "ужином с коллегами", который, по его словам, не носил развлекательного характера.

Николай Поворозник занимает должность заместителя КГГА с 2017 года и считается одним из самых влиятельных чиновников в команде Кличко. Он неоднократно попадал в скандалы, в частности, в 2020 году СБУ провели у него обыск по делу о якобы взятке от представителя компании-застройщика. Однако впоследствии он был признан не участником дела, а свидетелем. Тогда Кличко также отстранял Поворозника на время следствия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что депутаты разоблачили миллионные растраты на "каприз" Кличко.

Также "Комментарии" писали, что депутатам Киевсовета лопнуло терпение из-за скандала с Поворозником.