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У столичных депутатов лопнуло терпение: Кличко подвергает опасности киевлян

В Киеве торговали безопасностью жителей: Витренко о годах бездействия КГГА

14 июля 2025, 15:18
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Кречмаровская Наталия

В декабре 2023 года в столичном метро произошла авария, из-за которой долгое время был перекрыт участок тоннеля – было зафиксировано подтопление. Расследование дела и поиск виновных в аварийной ситуации продолжаются.

У столичных депутатов лопнуло терпение: Кличко подвергает опасности киевлян

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Депутаты Киевского городского совета Андрей Витренко заявил, что метро Киева трещит по швам. По его словам, тоннель между "Демеевской" и "Лыбидской" фактически разваливается. Витренко подчеркнул, что это – не природное явление, а следствие лет бездействия и покрытия небрежности в КГГА.

"Чиновники столичных властей знали, что тоннель разрушается. Имели отчеты. Имели факты. И сознательно молчали. Торговали безопасностью киевлян. Руководитель Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Кандибор годами сидит в кресле и отвечает за этот хаос. И именно он – одна из причин, почему сегодня в Киеве может упасть метро. Не дождь. Не грунт. А конкретные фамилии”, — убежден столичный депутат.

Витренко напомнил, что параллельно произошло новое задержание: чиновник "Киевпасстранса" украл 1,1 млн грн на закупке.

"Это — очередное доказательство того, что система гнила до костей. И она не сама по себе. Она — с именем и фамилией. Призываю мэра Кличко не ждать, пока упадет потолок, и перестать покрывать преступления в своей команде. Кандибор должен быть уволен. Потому что бездействие в транспорте — это не ошибка. Это потенциальный приговор”, — убежден депутат Киевского городского совета.

На своей странице в Facebook Витренко обнародовал результаты документирования служебной халатности должностных лиц КГГА, Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и КП "Киевский метрополитен".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что очередную растрату на ремонте в Киеве сообщили в Бюро экономической безопасности.




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Источник: https://www.facebook.com/andrey.vitrenko.7/videos/3379089932257842/
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