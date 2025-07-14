У столичных депутатов лопнуло терпение: Кличко подвергает опасности киевлян

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Кречмаровская Наталия
В декабре 2023 года в столичном метро произошла авария, из-за которой долгое время был перекрыт участок тоннеля – было зафиксировано подтопление. Расследование дела и поиск виновных в аварийной ситуации продолжаются.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Депутаты Киевского городского совета Андрей Витренко заявил, что метро Киева трещит по швам. По его словам, тоннель между "Демеевской" и "Лыбидской" фактически разваливается. Витренко подчеркнул, что это – не природное явление, а следствие лет бездействия и покрытия небрежности в КГГА.
Витренко напомнил, что параллельно произошло новое задержание: чиновник "Киевпасстранса" украл 1,1 млн грн на закупке.
На своей странице в Facebook Витренко обнародовал результаты документирования служебной халатности должностных лиц КГГА, Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и КП "Киевский метрополитен".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что очередную растрату на ремонте в Киеве сообщили в Бюро экономической безопасности.