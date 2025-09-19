"Деньги тонут в карманах команды Кличко": столичный депутат о бизнес-схеме для "своих"

Состояние столичных дорог ужасное. Конечно, есть отдельные участки, где дороги почти идеальны, однако большая часть дорожного покрытия производит впечатление, что едешь не по Киеву, а по какому-то районному центру. При этом каждый год на ремонт дорог выделяют миллиарды. Что происходит со столичными дорогами на самом деле рассказал депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

"Яма на яме — и это не метафора, а киевская реальность! Каждый день киевляне лавируют между ямами, стоят в бесконечных пробках, перепрыгивают разрытые коммуникации во дворах. И это при том, что ежегодно город тратит миллиарды на дороги. Киевляне платят налоги – а получают: пробки, аварии, дополнительные расходы на ремонт собственного авто”, — очертил столичные реалии депутат.

По его словам, проблемы в том, что "деньги, которые должны были пойти на ремонт, тонут в карманах киевских чиновников".

"Ремонт дорог в Киеве давно превратился в бизнес-схему для "своих". А мэр Кличко годами закрывает глаза на этот коррупционный конвейер", — объяснил Витренко.

Столичный депутат привел факты за последние 2 месяца, которые, по его словам, говорят сами за себя:

5,8 млн грн разворовали на ремонтах в трех районах. Дело передано в суд,

3,2 млн грн убытков при ремонте улиц и мостов. Под подозрением — 7 чиновников,

400 тыс. грн ущерба в ШЭУ Печерского района,

еще 400 тыс. грн в Подольском районе,

30+ млн грн неуплаченных налогов от подрядчика.

"Сколько еще нужно коррупционных скандалов, чтобы мэр Кличко и его команда понесли ответственность?", — отметил депутат.

