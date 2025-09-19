logo

Главная Новости Регионы Киев "Деньги тонут в карманах команды Кличко": столичный депутат о бизнес-схеме для "своих"
"Деньги тонут в карманах команды Кличко": столичный депутат о бизнес-схеме для "своих"

Витренко рассказал, куда деваются деньги, выделенные на ремонт дорог, ведь ямы не исчезают

19 сентября 2025, 20:04
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Состояние столичных дорог ужасное. Конечно, есть отдельные участки, где дороги почти идеальны, однако большая часть дорожного покрытия производит впечатление, что едешь не по Киеву, а по какому-то районному центру. При этом каждый год на ремонт дорог выделяют миллиарды. Что происходит со столичными дорогами на самом деле рассказал депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.

"Деньги тонут в карманах команды Кличко": столичный депутат о бизнес-схеме для "своих"

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

"Яма на яме — и это не метафора, а киевская реальность! Каждый день киевляне лавируют между ямами, стоят в бесконечных пробках, перепрыгивают разрытые коммуникации во дворах. И это при том, что ежегодно город тратит миллиарды на дороги. Киевляне платят налоги – а получают: пробки, аварии, дополнительные расходы на ремонт собственного авто”, — очертил столичные реалии депутат.

По его словам, проблемы в том, что "деньги, которые должны были пойти на ремонт, тонут в карманах киевских чиновников".

"Ремонт дорог в Киеве давно превратился в бизнес-схему для "своих". А мэр Кличко годами закрывает глаза на этот коррупционный конвейер", — объяснил Витренко.

Столичный депутат привел факты за последние 2 месяца, которые, по его словам, говорят сами за себя:

  • 5,8 млн грн разворовали на ремонтах в трех районах. Дело передано в суд,

  • 3,2 млн грн убытков при ремонте улиц и мостов. Под подозрением — 7 чиновников,

  • 400 тыс. грн ущерба в ШЭУ Печерского района,

  • еще 400 тыс. грн в Подольском районе,

  • 30+ млн грн неуплаченных налогов от подрядчика.

"Сколько еще нужно коррупционных скандалов, чтобы мэр Кличко и его команда понесли ответственность?", — отметил депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Кличко попал в очередной скандал.



Источник: https://www.facebook.com/andrey.vitrenko.7/posts/pfbid0D4gt2KGTGN3J4nkhZ3y5S5YGyVsrNZJw9EFdspz3LhXaER4uAKagy6Uoqat2KwL6l
