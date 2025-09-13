Вся ее рать от Иванющенко до Портнова – как Влада Молчанова стала самой известной бизнес-вумен Киева

6 сентября стал днем, когда в информационном пространстве столицы прогремела настоящая бомба. Так, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о раскрытии схемы по выводу из государственной собственности 18 га земли на 160 млн грн.

В столице подобные дела стали будничным, но в списке подозреваемых оказалась совладелица крупнейшего застройщика Киева – компании StolitsaGrouр, известная столичная бизнес-вумен Влада Молчанова, ранее считавшаяся практически "неприкасаемой". Причем в одной компании с ней "засветился" одиозный экс-нардеп Юрий Иванющенко.

Почему за "Столицу групп" взялись именно теперь, что известно об этом деле и самой Владе Молчановой, наконец, почему НАБУ может прийти за человеком, трудившимся в Офисе президента рядом с Андреем Ермаком, разбирались "Комментарии".

Влада Молчанова – столичная self-made womаn

Уроженка Харькова Владислава Борисовна Молчанова фактически всю жизнь живет в столице. Как утверждает в своих интервью предпринимательница, поворотным днем для нее стали проблемы ее мужа, с которым у нее были два ребенка – на бизнесмена "наехали" бандиты, от которых Молчанова спасалась вместе с детьми выпрыгнув из окна квартиры. После этого будущая бизнес-вумен занялась бизнесом сама – сперва было кафе, затем строительные проекты в партнерстве с сетью АЗС KLO.

Впоследствии партнером Влады Молчановой стал сперва бизнесмен Владимир Костерин, а затем бизнесмен из Литвы Раймонд Туменас. В итоге за 22 года существования StolitsaGrouр возвела 136 домов, в том числе 16 за 2022-й год, а сейчас на сайте компании можно найти данные о 20 жилых комплексах с проданными уже в 18 из них квартирами.

В результате, спустя более чем 20 лет своей предпринимательской деятельности, Влада Молчанова по данным информационно-аналитического сервиса YouControl в той или иной мере связана с 76 компаниями. Однако, основной актив семейной (также двое сыновей и ее родители) бизнес-империи Владиславы Борисовны – именно StolitsaGrouр.

Хотя в публичной сфере Влада Молчанова строит образ ответственной бизнес-вумен, на деле ее имя то и дело мелькало в скандалах, без чего собственно строительный бизнес в Украине никогда не обходился.

Ярким примером этого стала история с недостроями обанкротившегося банка "Аркада" — заявившая в 2020-м о желании завершить их строительство Молчанова не смогла это сделать. И среди причин инвесторы называют обман со стороны совладелицы StolitsaGrouр. Так, получив контроль над финансовыми компаниями, где аккумулировались 250 млн грн. Молчанова стала якобы "прокручивать" их в своем бизнесе вместо финансирования строительства.

Украсть 18 гектаров вместе с Юрием Иванющенко, и замахнуться на 110 – что нашли антикоррупционные органы

Однако претензии к Владе Молчановой у НАБУ и САП оказались не из-за недостроев банка "Аркада" и денег его инвесторов, а из-за территории рынка "Столичный". Надо сказать, что история с землей рынка продолжается как минимум 5 лет – еще в 2020-м "Комментарии" писали о планах совладелицы StolitsaGrouр захватить крупнейший столичный рынок сельскохозяйственной продукции.

И вот 6 сентября НАБУ и САП сообщают о раскрытии схемы по завладению и легализации 18 га земли стоимостью 160 млн грн., в которой были замешаны бывший народный депутат Украины от Партии Регионов и подконтрольные ему два человека, столичная застройщица, а также экс-руководитель областного управления Госгеокадастра Украины.

По версии следствия в рамках разрешения корпоративного спора за контроль над рынком его совладельцы решили "отжать" у рынка часть арендуемой им у государства земли. Итогом этого стал вывод из аренды 18 га земли, которые были переписаны на 9 физических лиц, а затем проданы 3 фирмам. Последние должны были начать на них строительство в интересах собственников рынка.

В релизе НАБУ не указывало фамилии подозреваемых, но в тот же день 6 сентября, экс-народный депутат Украины Юрий Иванющенко получил от Офиса генерального прокурора Украины подозрение о совершении преступления в рамках следствия НАБУ по рынку "Столичный". В ОГП сообщили, что еще в 2012-м году у государственного агрокомбината "Пуща-Водица" были арендованы 157 га земли, на котором и разместился рынок, управителем которого стало ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" (сфера деятельности – складское хозяйство, уставной фонд – 300 тысяч гривен). Хотя официально последнее принадлежит 7 юридическим и физическим лицам с долями в компании от 0,1667% до 38%, по версии прокуратуры 77,5% ООО контролирует Юрий Иванющенко, а оставшиеся 22,5% — Влада Молчанова через ее подставных лиц, хотя ее фамилия в подозрении и не звучала.

Любопытно, что в рамках подозрения от ОГП, упомянутые 18 га были лишь частью сделки. Так, по версии прокуратуры в 2019-м году Влада Молчанова должна была довести свою долю в рынке до 76,75%, за что заплатила 2,5 млн дол., однако своих обязательств Юрий Иванющенко не выполнил, что вызвало "войну" за рынок с рейдерскими захватами, подделкой документов и прочими атрибутами корпоративного конфликта в Украине.

Лишь в 2021-м году при посредничестве неназванных депутатов – от Верховной Рады Украины и Киевгорсовета, Молчанова и Иванющенко заключили "мировую". По ее условиям за рынок Иванющенко должен был получить еще почти 11 млн дол., а также принять участие в застройке 110 га территории рынка, которые партнеры хотели использовать для строительства. Доля Иванющенко от застройки 110 га рынка должна была составить 17,5 млн дол., и для гарантии их получения структуры экс-нардепа получали те самые 18 га земли, о которых шла речь в релизе НАБУ.

Впрочем, хотя подозрение и объявлено Юрию Иванощенко, с 2014 года он для украинского правосудия недосягаем, так как находится в Москве, зато вот Влада Молчанова была задержана, но смогла выйти под залог в 100 млн. грн. (сначала предлагали 300 млн) решением Высшего антикоррупционного суда Украины.

Сама Влада Молчанова заявила, что дело политически мотивированно, а она невиновна и пока пребывает на свободе. В StolitsaGrouр же поспешили заявить, что совладелица компании помогала армии, а также подчеркнули, что это не повлияет на стабильность работы компании.

Причина всему – смерть Андрея Портнова и увольнение Андрея Смирнова

Но если, как писали "Комментарии", битва за "Столичный" продолжалась с 2020 года, а с рынка, как утверждали некоторые журналисты Влада Молчанова якобы вывела 75 млн. дол., то почему же ее никто не трогал годами?

Вероятную, цепочку событий, повлекшую за собой это решение, опубликовал журналист Владимир Бондаренко на своей странице в Facebook. По его словам наезд на саму Молчанову с возможным банкротством StolitsaGrouр опасен для стабильности строительного рынка, так как "обрушение StolitsaGroup это 10 Аркад и 20 Укрбудов".

Но главное, у застройщицы просто "протекла" политическая "крыша" в лице застреленного 21 мая в Мадриде Андрея Портнова, экс-советника Виктора Януковича. По словам Владимира Бондаренко, супругом Влады Молчановой является близкий к убитому Сергей Коровченко. Последний в 2013-2014 годах руководил управлением Минюста Украины в АРК и фигурировал в телефонных разговорах советника российского президента Владимира Путина, Сергея Глазьева в период аннексии Крыма. Последний называл Коровченко "человеком Виктора Медведчука", что, кстати, подтверждалось визитом на свадьбу пасынка Медведчука в 2020-м году вместе с Владой Молчановой.

Заметим, что свое обещание достроить дома банка "Аркада" Влада Молчанова в 2020-м году давала как фундатор общественной организации "Центр защиты киевлян". Саму организацию YouControl относит к группе семьи Сергея Коровченко.

Также любопытным совпадением является тот факт, что одним из партнеров Сергея Коровченко в бизнесе и соучредителем ОО "Центр защиты киевлян" является депутат Киевгорсовета от партии "Батькивщина" и замглавы партийной фракции Виталий Нестор. Напомним, что по версии ОГП одним из тех, кто мирил Владу Молчанову и Юрия Иванющенко в 2021-м году был некий депутат Киевгорсовета.

Впрочем, Влада Молчанова контролирует по сути всю партийную фракцию, а ее близкой подругой является другой депутат от "Батькивщины" Алла Шлапак.

Сам же Сергей Коровченко был помощником Андрея Портнова в бытность последнего народным депутатом, а в 2019-м сам баллотировался в народные депутаты Украины, но безуспешно.

Другой ниточкой в высшие эшелоны для Влады Молчановой был бывший заместитель главы Офиса президента Украины Андрея Ермака – Андрей Смирнов. Как утверждал в свое время тот же Владимир Бондаренко, связующим звеном между ними мог стать тот же Сергей Коровченко. Кроме того, сама Молчанова, как неофициальный застройщик президентского университета, могла общаться с самим Андреем Ермаком, главой рабочей группы по строительству вуза, через того же Андрея Смирнова.

Заметим, что Андрей Смирнов был уволен с поста замглавы ОП Украины в марте 2024 года, а буквально за 2 недели до убийства Андрея Портнова был посажен в СИЗО, откуда вышел под залог в 18 млн грн.

Иначе говоря, в мае Влада Молчанова лишилась последнего высокого покровителя, способного решать вопросы, и стала беззащитной. По мнению того же Владимира Бондаренко, произошедшее могло стать атакой либо ее врагов, которых у нее много, или партнеров – граждан Литвы Туменаса и Бугаёва, решивших "полюбовно" поделить активы.



