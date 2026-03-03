Мерський бізнес: на чому заробляють голови найбільших міст України – паркування для Бориса Філатова

В умовах виборів, інформація про які все частіше звучить у публічному інформаційному полі, важливим чинником може стати підтримка чи навпаки, опозиція, регіональних еліт, представлених в Україні головним чином мерами найбільших міст. У цих умовах одним із найбільш традиційних механізмів тиску на градоначальників може бути інформація про їхні бізнес-схеми.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Коментарі" вирішили розібратися, які фінансові потоки можуть опинитися в руках мерів українських міст, і першим у цьому списку – скандальний та емоційний мер Дніпра Борис Філатов.

25 мільйонів гривень у подарунок від мера та відмова від рекордного хабара в історії України

53-річний Борис Альбертович Філатов упродовж понад 10 років керує Дніпром. При цьому мер також став "рекордсменом" в історії вітчизняної корупції, відмовившись від рекордного хабара в 22 мільйони доларів, і хоча за даними "Коментарі" з цим фактом не все так просто, позитивний запис у "мерській трудовій" Борис Філатов заслужив.

Але скільки і де має заробляти вітчизняний чиновник, аби відмовлятися від таких коштів?

Майбутнього мера не можна було назвати бідною людиною і свій стан Філатов заробив ще до обрання, коли з 2000 року він займався адвокатською практикою, в основному в інтересах бізнесмена Ігоря Коломойського, який перебуває нині під наслідком. За цей час Борис Філатов і заробив свій стан, на який живе досі, адже за даними ЗМІ, свою зарплату градоначальника (близько 300 тисяч гривень після сплати податків) він віддає на благодійність та потреби ЗСУ.

При цьому на статках мера це не відбивається. Приміром, у своїй електронній декларації за 2024 рік Філатов відзвітував про загальний дохід у 36,928 млн грн., щоправда, левова частка з них – 35 млн грн., припали на продаж власного гелікоптера. При цьому особисто у мера та його дружини у банках та готівкою зберігаються 1 млн 345 тис. дол., 9300 євро 1,18 млн грн. Також йому та дружині належать або він орендує 31 об'єкт нерухомості, 19 предметів ювелірного мистецтва та антикваріату, 13 транспортних засобів, акції 8 підприємств, а дружина Марина окремо володіє 2 фірмами.

Втім, головною інтригою фінансового стану Бориса Філатова є те, кому ж він подарував левову частку своїх доходів – 25 млн. грн. 2025-го року? Хоча, найімовірніше їх одержувачем була дочка мера Катерина, яка приблизно через місяць після цього вийшла заміж.

Але як би там не було, всі доходи та статки Бориса Філатова явно не дотягують до рівня запропонованих йому восени 2022 року 22 мільйони доларів хабара від екснардепа Максима Микитася. Проте мер не взяв гроші, що говорить або про його високу громадянську позицію та чесність, або про те, що ці гроші просто не є для мера Дніпра такою вже великою сумою.

Місто корупції підлеглих мера та його піару за бюджетні кошти

"Коментарі" вже звертали увагу на те , що, незважаючи на масу інформації про корупцію в Дніпрі, прізвище власне мера Бориса Філатова в цих звинуваченнях зазвичай не звучить. У перший термін градоначальника її символом стало прізвище тодішнього секретаря міськради В'ячеслава Мішалова та його батька, бізнесмена Дмитра Мішалова. Літо 2019 року запам'яталося публічними конфліктами між першими особами обласного центру через звинувачення один одного у корупції.

З того часу корупційні скандали в Дніпрі стали традицією, а мер Борис Філатов, коментуючи чергові обшуки в мерії, звинувачує центральну владу в тиску на нього, і остання заява в такому ключі пролунала у січні 2026 року.

Іншим, можна сказати, "ноу-хау" Бориса Філатова став активний піар не лише зі своїх сторінок у соцмережах, а й у ЗМІ Дніпра за гроші з міського бюджету. Навіть до війни такі суми обчислювалися десятками мільйонів щороку. Приміром, у 2019 році таким чином на рекламу та висвітлення діяльності місцевої влади міський бюджет витратив понад 40 млн грн. А вже в 2024-му році СБУ з'ясувала , що приблизно третина коштів, які міськбюджет витратив на рекламу в 2021-2023 роках, була викрадена шляхом завищення цін на тендерах для "своїх" переможців, які потім купували їх за мінімальною вартістю, а різницю переводили в готівку і ділили. Втім, прізвища мера серед підозрюваних немає, хоча питання його любові до власної реклами за міські гроші періодично виникають.

Паркувальна данина для мера Філатова

Ще під час першого терміну у кріслі мера Борису Філатову постійно нагадували високі тарифи на паркування, встановлені ТОВ "Паркт сервіс груп" (сфера діяльності – допоміжне обслуговування транспорту, статутний фонд – 10 000 гривень). Власником компанії є кіпрський офшор "Кефлірот лімітед".

До об'єктиву ЗМІ компанія "Паркт сервіс груп" потрапила у 2019-му році – за даними "Bihus.Info", перемігши на конкурсі з надання послуг паркування, компанія заробляла від 10 до 15 гривень на годину з кожної машини, місто ж отримувало від 50 копійок до 2 гривень. Причому місто платило і за роботу інспекторів з паркування. Коли ж місцеві активісти порушили це питання, писали журналісти, їх нібито намагався підкупити зять екснардепа Юрія Берези, Герман Назаренко, якого ЗМІ не раз бачили з бізнес-партнером мера Дніпра – Геннадієм Корбаном, який відвідував офіс бізнес-партнера.

Сам Назаренко визнав свої візити до офісу друга градоначальника, пояснивши, що розмови стосувалися ринку паркувань, які Корбан хотів зробити більш цивілізованим. Зазначимо, що кількість місць, які у Дніпрі відвели під паркування та стягують за це гроші – від 5 до 20 гривень на годину, під час війни лише зросла.

Як повідомляє сайт ТОВ "Паркт сервіс груп" Дніпро заробив за рік від паркозбору 16 млн грн. (65%) та ще 23 млн грн. (90%) від штрафів за неправильне паркування за 1 рік, правда невідомо, який саме.

Згідно з даними, опублікованими інформаційно-аналітичним сервісом YouControl, дохід "Паркт сервіс груп" за 2024 рік склав 75,6 млн грн., тоді як роком раніше – 92,1 млн. грн. Всього ж з 2020 року компанія виручила близько 368,5 млн. грн., з яких чистий прибуток склав 13,3 млн. грн.

Якщо звернутися до судових документів, то в рамках кримінального провадження № 42020041690000037, за яким директору компанії "Паркт сервіс груп" звинувачують, що у 2018-му році він подав неправильні дані при розрахунку майбутнього тарифу на паркування. Йшлося про завищені заробітні плати та ЄСВ, які "Паркт сервіс груп" нібито платив своїм співробітникам, тому й тариф на паркування у Дніпрі виявився завищеним.

В результаті, слідство підозрює директора "Паркт сервіс груп" у тому, що за рахунок різниці між заявленими у розрахунку тарифі зарплатою та ЄСВ, що фактично виплачуються, з листопада 2018-го по грудень 2019-го компанія завдала шкоди водіям на суму в 9,2 млн грн. Простіше кажучи, ці кошти дніпровські автовласники сплатили компанії за рахунок завищених тарифів на паркування.

Зауважимо, що це не єдине кримінальне провадження ТОВ "Паркт сервіс груп". Так, в іншому виробництві за № 42020041690000037 підприємство фігурує як отримувач коштів з міського бюджету на будівництво та обладнання паркувальних місць, причому понад 20 млн грн. із коштів компанії було виведено, за версією слідства, на рахунки різних ФОП під виглядом плати за фіктивні послуги. Ще 8 млн. грн. були виплачені з міськбюджету за доступ до автоматизованої системи оплати послуг з паркування та облік цих платежів, хоча розмір штрафів за невстановлене паркування, отриманий місцевим бюджетом, був нижчим від цих виплат.

Зазначимо, що де-факто обидва виробництва стоять "на паузі" і з однієї причини – багато їх фігурантів мобілізовано до лав ЗСУ та проходить військову службу.

Загалом за даними YouControl ТОВ "Паркт сервіс груп" виграв тендерів на суму 10 млн 255 тис. грн. – все у Дніпрі.

Ремонт доріг на мільярди гривень – ТОВ "Будівельно-виробнича фірма "Елітпроект"

Втім, значно серйознішим для водіїв звучить питання якості дорожнього покриття автомобільних доріг обласного центру. За їхній ремонт лише одна фірма за неповних 6 років отримала з міського бюджету майже 3,4 млрд грн.

Йдеться про ТОВ "Будівельно-виробнича фірма "Елітпроект" (сфера діяльності – будівництво доріг та автострад, статутний фонд – 500 гривень), що міцно посіла місце фаворита Дніпровської мерії. З 2020 року компанія надала послуг мерії на 3 млрд 390 млн грн. Що спонукало чиновників мерії Дніпра надати компанії зі статутним фондом 500 гривень майже 3,4 млрд грн. з міськбюджету могло б здатися незрозумілим, якби не постать її власниці – адвоката Олесі Бондаренко.

Як свого часу зауважили ЗМІ, вона виступає співзасновником адвокатської компанії АТ "Лекс Таліон" (сфера діяльності – діяльність у сфері права, статутний фонд – 10 тисяч гривень). Причому адреса "Таліона" — місто Дніпро, Січеславська набережна, 53, абсолютно ідентична ТОВ "Депозитарно-фондова компанія "Славутич-Капітал" — бізнес-структурі, давно відомої як одній із структур вже згаданого Геннадія Корбана, друга та ексбізнес-партнера мера Дніпра Бориса Філатова.

За даними YouControl, у 2020-2022 роках доходи ТОВ "Будівельно-виробнича фірма "Елітпроект" від тендерів мерії Дніпра перевищувала доходи з інших джерел: 2021-го чи не вдвічі – 890 та 517 млн грн. відповідно. Причому за фінансовою звітністю компанії всі ці роки вона залишається глибоко збитковою і найгірше справи йшли 2021-го, коли чистий збиток становив 28,5 млн грн. Правда, чому в такому разі власниця фірми не ліквідує такий глибоко збитковий бізнес — загадка.

Зазначимо, що, як і у випадку із "Паркт сервіс груп", "Елітпроект" також привернув до себе увагу правоохоронців. Наприклад, у кримінальному провадженні №32020100110000044 фірма фігурує в довгому списку компаній, з якими чиновники мерії уклали договори на суму 32 млрд грн. Підсумок цих господарських операцій за версією слідства збиток у 15 млрд грн. через ухилення від сплати податків.

У кримінальному провадженні ж №42020042630000156 до компанії були питання – слідство вважає , що виконуючи свої зобов'язання з тендерів для мерії, ТОВ "Будівельно-виробнича фірма "Елітпроект" могла переплатити за асфальтобетон 17 млн грн. Щоправда, слідчі поки так і не відповіли на запитання – чи зробило керівництво це свідомо, купуючи сировину в іншої компанії, щоб вивести кошти, чи було обмануто постачальником.

Зауважимо, що офіційно мер Дніпра Борис Філатов не згадується у кримінальних справах щодо тендерів Дніпровської міськради, але у разі потреби його прізвище може там виникнути. Так, наприкінці 2025 року соратник градоначальника Геннадій Корбан заявив , що перед виборами 2020 року було порушено понад 300 кримінальних справ проти співробітників мерії, КП і бізнесменів, які співпрацювали з міською владою, щоб змусити Бориса Філатова зняти свою кандидатуру з передвиборчих перегонів. Тим не менш, це не завадило перемозі Бориса Філатова, але цей досвід, ймовірно, можуть згадати знову.

Зауважимо, що за словами мера столиці Віталія Кличка стосовно співробітників мерії було порушено 1500 кримінальних проваджень , але столичний градоначальник продовжує сидіти у своєму кріслі.