Филатов сделал кому-то ценный подарок: сколько денег положил в "конверт"

Городской голова Днепра Борис Филатов сделал дарование в размере 24 648 420 гривен 8 апреля, что отметил в своей обновленной декларации. Подарок был осуществлен 8 апреля, кому именно назначалась столь крупная сумма в декларации не указано.

Напомним, что ранее мэр Днепра задекларировал около 37 миллионов гривен дохода за 2024 год. Основную часть суммы он получил от продажи вертолета. Кроме того, в декларации мэра также присутствуют коллекции элитных автомобилей, мотоциклов, недвижимости и билета на космический полет.

Согласно электронной декларации, общий доход Бориса Филатова за 2024 год составил 36,928 млн. гривен. Основную долю дохода мэр Днепра получил от продажи воздушного средства – 35 млн гривен. Остальные доходы Филатова состоят из его зарплаты мэра — 390 949 гривен, дохода от аренды имущества — 1,4 млн гривен и процентов в банке — 72,5 тыс. гривен. Жена Филатова задекларировала еще 1,1 млн. гривен дохода. Филатов задекларировал 180 тыс. гривен и 469 тыс. долларов наличными, а также 360,8 тыс. гривен и 847,8 тыс. долларов на счетах в банках. Его жена хранит 55 тыс. гривен и 28 тыс. долларов наличными, а в банках — 765,5 тыс. гривен и 9,3 тыс. евро.

В собственности Филатова находится элитная недвижимость в Днепре, пригороде и даже Крыму. Его жена также владеет значительной недвижимостью, в том числе квартирами в Днепре и Киеве, имением в Орловщине Днепропетровской области и арендованной квартирой в Италии.

Филатов имеет пять автомобилей: Mercedes S600L, Jaguar XJS Convert, Dodge RAM, РАФ 22031. Также в его декларации три мотоцикла и два водных средства.

Жена мэра Днепра владеет тремя автомобилями: Porsche Panamera, Porsche Cayenne и Porsche Carrera 911. Среди предметов роскоши у Филатова числится коллекция японского искусства, пять редких часов Breguet, Cartier, Officine Panerai, Audemars Piguet, Atmos, эксклюзивная куртка Billionaire, два коллекционных автомобиля и даже билет на суборбитальный полет в космос от Virgin Galactic стоимостью 1,4 млн гривен.