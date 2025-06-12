Дочь Бориса Филатова вышла замуж: мать показала трогательные кадры

Дочь городского головы Днепра Бориса Филатова Екатерина вышла замуж несколько дней назад и опубликовала фото и видео в свадебном платье. Своим счастливым событием 30-летняя Екатерина поделилась в своем Instagram. Также публично поздравила дочь и жена Бориса Филатова Марина – она опубликовала трогательные кадры с подготовки к свадьбе.

Екатерина Филатова. Фото: instagram.com/kateryna.filatova

Известно, что свадьба состоялась 7 июня, в Instagram Екатерина показала жениха, где прикрыла его роскошной кружевной фатой, поэтому личность теперь уже мужа дочери мэра Днепра не раскрыта. Известно, что его зовут Виталий, и они познакомились на тренировке по тайскому боксу. С виду мужчине 30-35 лет, у него темные волосы и густая борода. Пара не слишком афиширует личную жизнь, свадьба прошла в достаточно узком кругу, без лишней публичности.

На свадьбу невеста сделала легкий макияж, а открытые плечи и шею подчеркнула деликатными украшениями. Филатова выбрала для свадьбы платье с корсетом и гофрированной юбкой, фотографировалась с букетом из белых пионов.

Известно, что 30-летняя Екатерина – единственная дочь Бориса и Марины Филатовых. Сам мэр Днепра публично не поздравлял дочь со свадьбой.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что городской голова Днепра Борис Филатов сделал дарование в размере 24 648 420 гривен 8 апреля, что отметил в своей обновленной декларации. Подарок был осуществлен 8 апреля, кому именно назначалась столь крупная сумма в декларации не указано.

Ранее мэр Днепра задекларировал около 37 миллионов гривен дохода за 2024 год. Основную часть суммы он получил от продажи вертолета. Кроме того, в декларации мэра также присутствуют коллекции элитных автомобилей, мотоциклов, недвижимости и билет на космический полет.