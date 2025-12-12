Шокирующее заявление Корбана: 300 уголовных дел и ультиматум Филатову

Народный депутат Юрий Кисель, вместе со своими собеседниками находившийся под двухлетним прослушиванием НАБУ, в 2020 году, по утверждению Геннадия Корбана, требовал от мэра Днепра Бориса Филатова снять свою кандидатуру с местных выборов.

Корбан про выборы Филатова в 2020 году

Как сообщил Геннадий Корбан, на тот момент Кисель уже был народным депутатом от партии "Слуга народа", а летом 2020 возглавил областной штаб партии. В июне того же года он, по словам Корбана, выдвинул Филатову ультиматум — сняться с избирательной гонки, угрожая последствиями в случае отказа.

Корбан утверждает, что после того, как Филатов не согласился с этими требованиями, местные выборы в Днепре проходили на фоне массового открытия уголовных производств. По его словам, силовые структуры возбудили сотни дел против сотрудников городского совета, коммунальных предприятий и сотрудничавших с городом предпринимателей.

По утверждению Корбана, в общей сложности было открыто более 300 уголовных дел, в рамках которых производились аресты, блокировались счета бизнеса и оказывалось давление на чиновников городских властей. В то же время он подчеркнул, что впоследствии все эти производства не имели юридических последствий.

Несмотря на давление Борис Филатов победил на выборах мэра Днепра в 2020 году, получив около 80% голосов избирателей. Кандидаты от партии "Слуга народа", по словам Корбана, набрали чуть больше 10%. Все уголовные дела, которые он называет сфабрикованными, со временем были закрыты.

