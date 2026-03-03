Мэрский бизнес: на чем зарабатывают главы крупнейших городов Украины – парковки для Бориса Филатова

В условиях выборов, информация о которых все чаще звучит в публичном информационном поле важным фактором может стать поддержка или напротив, оппозиция, региональных элит, представленных в Украине главным образом мэрами крупнейших городов. В этих условиях одним из наиболее традиционных механизмов давления на градоначальников может быть информация об их бизнес-схемах.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Комментарии" решили разобраться, какие финансовые потоки могут оказаться в руках мэров украинских городов, и первым в этом списке – скандальный и эмоциональный мэр Днепра Борис Филатов.

25 миллионов гривен в подарок от мэра и отказ от рекордной взятки в истории Украины

53-летний Борис Альбертович Филатов на протяжении более 10 лет управляет Днепром. При этом мэр также стал "рекордсменом" в истории отечественной коррупции, отказавшись от рекордной взятки в 22 миллиона долларов, и хотя по данным "Комментарии" с этим фактом не все так просто, положительную запись в "мэрской трудовой" Борис Филатов заслужил.

Но сколько и где должен зарабатывать отечественный чиновник, чтобы отказываться от подобных средств?

Будущего мэра нельзя было назвать бедным человеком и свое состояние Филатов заработал еще до избрания, когда с 2000 года он занимался адвокатской практикой, в основном в интересах находящегося ныне под следствием бизнесмена Игоря Коломойского. За это время Борис Филатов и заработал свое состояние, на которое живет до сих пор, ведь по данным СМИ, свою зарплату градоначальника (около 300 тысяч гривен после уплаты налогов), он отдает на благотворительность и на нужды ВСУ.

При этом на благосостоянии мэра это нисколько не отражается. К примеру, в своей электронной декларации за 2024 год Филатов отчитался об общем доходе в 36,928 млн грн., правда львиная доля из них – 35 млн грн., пришлись на продажу собственного вертолета. При этом лично у мэра и его жены в банках и наличными хранятся 1 млн 345 тыс. дол., 9300 евро 1,18 млн грн. Также ему и супруге принадлежат или он арендует 31 объект недвижимости, 19 предметов ювелирного искусства и антиквариата, 13 транспортных средств, акции 8 предприятий, а жена Марина отдельно владеет 2 фирмами.

Впрочем, главной интригой финансового состояния Бориса Филатова является то, кому же он подарил львиную долю своих доходов – 25 млн грн. в 2025-м году? Хотя, вероятнее всего их получателем была дочь мэра Екатерина, примерно через месяц после этого вышедшая замуж.

Но как бы то ни было, все доходы и состояние Бориса Филатова явно не дотягивают до уровня предложенных ему осенью 2022 года 22 миллионов долларов взятки от экс-нардепа Максима Микитася. Тем не менее мэр не взял деньги, что говорит или о его высокой гражданской позиции и честности, или о том, что эти деньги просто не являются для мэра Днепра такой уж большой суммой.

Город коррупции подчиненных мэра и его пиара за бюджетные средства

"Комментарии" уже обращали внимание на то, что несмотря на массу информации о коррупции в Днепре, фамилия собственно мэра Бориса Филатова в этих обвинениях обычно не звучит. В первый срок градоначальника ее символом стала фамилия тогдашнего секретаря горсовета Вячеслава Мишалова и его отца, бизнесмена Дмитрия Мишалова. Лето 2019 года запомнилось публичными конфликтами между первыми лицами областного центра из-за обвинения друг друга в коррупции.

С тех пор коррупционные скандалы в Днепре стали традицией, а мэр Борис Филатов, комментируя очередные обыски в мэрии, обвиняет центральную власть в давлении на него, и последнее заявление в таком ключе прозвучало в январе 2026 года.

Другим, можно сказать, "ноу-хау" Бориса Филатова стал активный пиар не только с собственных страниц в соцсетях, но и в СМИ Днепра за деньги из городского бюджета. Даже до войны такие суммы исчислялись десятками миллионов ежегодно. К примеру, в 2019-м году таким образом на рекламу и освещение деятельности местной власти городской бюджет потратил более 40 млн грн. А уже в 2024-м году СБУ выяснила, что примерно треть средств, которые горбюджет потратил на рекламу в 2021-2023 годах была похищена путем завышения цен на тендерах для "своих" победителей, которые затем покупали их по минимальной стоимости, а разницу обналичивали и делили. Впрочем, фамилии мэра среди подозреваемых нет, хотя вопросы к его любви к собственной рекламе за городские деньги периодически возникают.

Парковочная дань для мэра Филатова

Еще в ходе первого срока в кресле мэра Борису Филатову постоянно напоминали высокие тарифы на парковку, установленные ООО "Паркт сервис групп" (сфера деятельности – вспомогательное обслуживание транспорта, уставной фонд – 10 000 гривен). Владельцем компании является кипрский офшор "Кефлирот лимитед".

В объектив СМИ компания "Паркт сервис групп" попала в 2019-м году – по данным "Bihus.Info", победив на конкурсе по оказанию услуг парковки, компания зарабатывала от 10 до 15 гривен в час с каждой машины, город же получал от 50 копеек до 2 гривен. Причем город же платил и за работу инспекторов по парковке. Когда же местные активисты подняли этот вопрос, писали журналисты, их якобы пытался подкупить зять экс-нардепа Юрия Березы, Герман Назаренко, которого СМИ не раз видели посещающим офис бизнес-партнера мэра Днепра – Геннадия Корбана.

Сам Назаренко признал свои визиты в офис друга градоначальника, пояснив, что разговоры касались рынка парковок, которые Корбан хотел сделать более цивилизованным. Отметим, что количество мест, которые в Днепре отвели под парковку и взимают за это деньги – от 5 до 20 гривен в час, во время войны только выросло.

Как гласит сайт ООО "Паркт сервис групп" Днепр заработал за год от паркосбора 16 млн грн. (+65%) и еще 23 млн грн. (+90%) от штрафов за неправильную парковку за 1 год, правда неизвестно, какой именно.

Согласно данным, опубликованным информационно-аналитическим сервисом YouControl, доход "Паркт сервис групп" за 2024-й год составил 75,6 млн грн., тогда как годом ранее – 92,1 млн. грн. Всего же с 2020 года компания выручила около 368,5 млн грн., из которых чистая прибыль составила 13,3 млн грн

Если обратиться к судебным документам, то в рамках уголовного производства № 42020041690000037, по которому директору компании "Паркт сервис групп" вменяют в вину, что в 2018-м году он подал неправильные данные при расчете будущего тарифа на парковку. Речь шла о завышенных заработных платах и ЕСВ, которые "Паркт сервис групп" якобы платил своим сотрудникам, поэтому и тариф на парковку в Днепре оказался завышенным.

В результате, следствие подозревает директора "Паркт сервис групп" в том, что за счет разницы между заявленными в расчете тарифе зарплатой и ЕСВ, и фактически выплачиваемыми, с ноября 2018-го по декабрь 2019-го компания нанесла ущерб водителям на сумму в 9,2 млн грн. Проще говоря, эти средства днепровские автовладельцы переплатили компании за счет завышенных тарифов на парковку.

Заметим, что это не единственное уголовное производство ООО "Паркт сервис групп". Так, в другом производстве за № 42020041690000037 предприятие фигурирует как получатель средств из городского бюджета на строительство и оборудование мест для парковок, причем более 20 млн грн. из средств компании были выведены, по версии следствия, на счета различных ФОПов под видом платы за фиктивные услуги. Еще 8 млн грн. были выплачены из горбюджета за доступ к автоматизированной системе оплаты услуг по парковке и учет этих платежей, хотя размер штрафов за неустановленную парковку, полученный местным бюджетом, был ниже этих выплат.

Отметим, что де-факто оба производства стоят "на паузе" и по одной причине – многие их фигуранты мобилизованы в ряды ВСУ и проходят воинскую службу.

Всего по данным YouControl ООО "Паркт сервис групп" выиграл тендеров на сумму в 10 млн 255 тыс. грн. – все в Днепре.

Ремонт дорог на миллиарды гривен – ООО "Строительно-производственная фирма "Элитпроект"

Впрочем, куда серьезнее для водителей звучит вопрос качества дорожного покрытия автомобильных дорог областного центра. За их ремонт только одна фирма за неполных 6 лет получила из городского бюджета почти 3,4 млрд грн.

Речь идет о ООО "Строительно-производственная фирма "Элитпроект" (сфера деятельности – строительство дорог и автострад, уставной фонд – 500 гривен), прочно занявшей место фаворита Днепровской мэрии. С 2020 года данная компания предоставила услуг мэрии на 3 млрд 390 млн грн. Что побудило чиновников мэрии Днепра предоставить компании с уставным фондом в 500 гривен почти 3,4 млрд грн. из горбюджета могло бы показаться непонятным, если бы не фигура ее собственницы – адвоката Олеси Бондаренко.

Как в свое время заметили СМИ, она выступает соучредителем адвокатской компании АО "Лекс Талион" (сфера деятельности – деятельность в сфере права, уставной фонд – 10 тысяч гривен). Причем адрес "Талиона" – город Днепр, Сичеславская набережная, 53, абсолютно идентичен ООО "Депозитарно-фондовая компания "Славутич-Капитал" – бизнес-структуре, давно известной как одной из структур уже упомянутого Геннадия Корбана, друга и экс-бизнес-партнера мэра Днепра Бориса Филатова.

По данным YouControl, в 2020-2022 годах доходы ООО "Строительно-производственная фирма "Элитпроект" от тендеров мэрии Днепра превышала доходы из других источников: в 2021-м едва ли не вдвое – 890 и 517 млн грн. соответственно. Причем по финансовой отчетности компании все эти годы она остается глубоко убыточной и хуже всего дела шли в 2021-м, когда чистый убыток составил 28,5 млн грн. Правда почему в таком случае владелица фирмы не ликвидирует такой глубоко убыточный бизнес — загадка.

Отметим, что, как и в случае с "Паркт сервис групп", "Элитпроект" также привлек к себе внимание правоохранителей. Например, в уголовном производстве № 32020100110000044 фирма фигурирует в длинном списке компаний, с которыми чиновники мэрии заключили договора на сумму 32 млрд грн. Итог этих хозяйственный операций, по версии следствия, убыток в 15 млрд грн. из-за уклонения от уплаты налогов.

В уголовном производстве же № 42020042630000156 к компании были вопросы – следствие считает, что выполняя свои обязательства по тендерам для мэрии, ООО "Строительно-производственная фирма "Элитпроект" могла переплатить за асфальтобетон 17 млн грн. Правда следователи пока так и не ответили на вопрос – сделало ли руководство это сознательно, покупая сырье у другой компании, чтобы вывести средства, или было обмануто поставщиком.

Заметим, что официально мэр Днепра Борис Филатов не упоминается в уголовных делах, касающихся тендеров Днепровского горсовета, но в случае необходимости его фамилия может там возникнуть. Так, в конце 2025 года соратник градоначальника Геннадий Корбан заявил, что перед выборами 2020 года были возбуждены более 300 уголовных дел против сотрудников мэрии, КП и сотрудничавших с городской властью бизнесменов, чтобы заставить Бориса Филатова снять свою кандидатуру с предвыборной гонки. Тем не менее, это не помешало победе Бориса Филатова, но этот опыт вероятно, могут вспомнить вновь.

Заметим, что по словам мэра столицы Виталия Кличко в отношении сотрудников мэрии были возбуждены 1500 уголовных производств, но столичный градоначальник продолжает сидеть в своем кресле.