Заместитель Кличко, вероятно, организовал схему уклонения от мобилизации: что известно

Замглавы КГГА сообщили о подозрении в организации схемы переправки призывников через госграницу Украины.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

В Национальной полиции отметили, что должностное лицо помогало военнообязанным выехать в страны Европы. Военнообязанные пересекали границу под видом водителей бензовозов от коммерческого предприятия.

"По указанию фигуранта, только с мая по июнь 2022 года в информационную систему "Путь" было внесено сведения более 30 мужчин призывного возраста, не имея на то законных оснований, пересекли границу Украины", — сообщили в полиции.

Сообщается, что по данным следствия, фирма, от имени которой предоставлялись письма для согласования выезда за границу, не имела транспортных средств и лицензии на осуществление хозяйственной деятельности, а у ее "сотрудников" отсутствовали удостоверения водительских прав соответствующей категории, или они вообще не были трудоустроены.

В полиции сообщили, что на основании собранных доказательств следователи сообщили 41-летнему чиновнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 2 ст. 332 – незаконное переправление лиц через государственную границу Украины, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения;

ч. 3 ст.362 – несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней.

Пока решают вопрос об избрании ему меры пресечения.









"Согласно санкции статьи подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", — сообщили в полиции.

В полиции не сообщили, кто именно получил подозрение, однако, по данным СМИ, это Владимир Прокопов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как власти Киева "заметают следы".



