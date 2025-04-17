Заместитель Кличко, вероятно, организовал схему уклонения от мобилизации: что известно

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Кречмаровская Наталия
Замглавы КГГА сообщили о подозрении в организации схемы переправки призывников через госграницу Украины.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
В Национальной полиции отметили, что должностное лицо помогало военнообязанным выехать в страны Европы. Военнообязанные пересекали границу под видом водителей бензовозов от коммерческого предприятия.
Сообщается, что по данным следствия, фирма, от имени которой предоставлялись письма для согласования выезда за границу, не имела транспортных средств и лицензии на осуществление хозяйственной деятельности, а у ее "сотрудников" отсутствовали удостоверения водительских прав соответствующей категории, или они вообще не были трудоустроены.
В полиции сообщили, что на основании собранных доказательств следователи сообщили 41-летнему чиновнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 332 – незаконное переправление лиц через государственную границу Украины, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения;
ч. 3 ст.362 – несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней.
Пока решают вопрос об избрании ему меры пресечения.
В полиции не сообщили, кто именно получил подозрение, однако, по данным СМИ, это Владимир Прокопов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как власти Киева "заметают следы".
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