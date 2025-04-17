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Заместитель Кличко, вероятно, организовал схему уклонения от мобилизации: что известно

Мужчины пересекали границу в качестве водителей, даже не имея водительских удостоверений соответствующей категории

сегодня, 13:07
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Кречмаровская Наталия

Замглавы КГГА сообщили о подозрении в организации схемы переправки призывников через госграницу Украины.

Заместитель Кличко, вероятно, организовал схему уклонения от мобилизации: что известно

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

В Национальной полиции отметили, что должностное лицо помогало военнообязанным выехать в страны Европы. Военнообязанные пересекали границу под видом водителей бензовозов от коммерческого предприятия.

"По указанию фигуранта, только с мая по июнь 2022 года в информационную систему "Путь" было внесено сведения более 30 мужчин призывного возраста, не имея на то законных оснований, пересекли границу Украины", — сообщили в полиции.

Сообщается, что по данным следствия, фирма, от имени которой предоставлялись письма для согласования выезда за границу, не имела транспортных средств и лицензии на осуществление хозяйственной деятельности, а у ее "сотрудников" отсутствовали удостоверения водительских прав соответствующей категории, или они вообще не были трудоустроены.

В полиции сообщили, что на основании собранных доказательств следователи сообщили 41-летнему чиновнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 2 ст. 332 – незаконное переправление лиц через государственную границу Украины, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения;

ч. 3 ст.362 – несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней.

Пока решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Заместитель Кличко, вероятно, организовал схему уклонения от мобилизации: что известно - фото 2
Заместитель Кличко, вероятно, организовал схему уклонения от мобилизации: что известно - фото 3

"Согласно санкции статьи подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", — сообщили в полиции.

В полиции не сообщили, кто именно получил подозрение, однако, по данным СМИ, это Владимир Прокопов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как власти Киева "заметают следы".




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Источник: https://npu.gov.ua/news/politsiia-kyieva-ta-sbu-povidomyly-pro-pidozru-zastupnyku-holovy-kmda-v-orhanizatsii-skhemy-perepravlennia-pryzovnykiv-cherez-derzhkordon-ukrainy
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