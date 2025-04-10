Ткаченко начал "чистки" в Киеве: Кличко теряет заместителей

В Киеве ситуация с властью обостряется – усиливается противостояние государственной и военной администраций. Начальник КГВА Тимур Ткаченко ранее пояснил, что фактически он должен руководить администрацией в столице во время военного положения, однако заместители Киевского городского головы Виталия Кличко саботируют работу. Так что в Киеве начались "чистки".

Ткаченко против Кличко. Фото портал "Комментарии"

"Принял решение по Николаю Поворознику. С этого дня он больше не исполняет обязанности первого заместителя начальника Киевской городской военной администрации", — сообщил Ткаченко.

По его словам, причиной явилось систематическое невыполнение поручений начальника КГВА со стороны Поворозника.

"В частности, он проигнорировал поручение по предоставлению отчета по выдаче и учету пропусков для движения во время комендантского часа. Также первый заместитель, в ведении которого аппарат КГГА, на постоянной основе создает неблагоприятные условия для работы военной администрации. Проекты распоряжений зависают. У нас честный бизнес и многие предприятия не могут получить статус. Чиновники сами так построили систему, чтобы это было почти невозможно сделать", – рассказал о ситуации Ткаченко.

Также, по его словам, чиновники КГГА под руководством Поворозника готовят документы кое-как. По словам Ткаченко, подготовленные документы нужно дополнительно проверять.









"И наиболее важно. Господин Поворозник отвечает в КГГА за бюджетную сферу. Более 100 сообщений о нарушениях в закупках от БЭБ только 2024 год, 8 млрд грн — это к нему. Украденные почти 60 млн грн на услугах для тяжелобольных — это к нему. Поэтому я официально обратись за право?", — рассказал Ткаченко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, кто хочет стать секретарем Киевского городского совета.