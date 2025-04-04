Почему не прекращается противостояние между Кличко и Киевской ГВА: к чему это может привести

Киевский городской голова Виталий Кличко проталкивает решение, лишающее Киевскую городскую военную администрацию права издавать распоряжения. Такое право Кличко передаёт себе. О таких изменениях в полномочиях властей в столице рассказал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Почему вместо сотрудничества в интересах киевлян не прекращается противостояние между Кличко и Киевской ГВА? К чему это противостояние может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Противостояние между Кличко и Киевской ГВА

Ответ на большинство вопросов мы уже услышали в пленках Комарницкого

Политолог, политический консультант Валентин Гладких отметил, что главный момент, который влияет на эту ситуацию, заключается в том, что и Кличко, как городской голова, и Кличко, как председатель Киевского городского совета и Киевский городской совет – являются органами местного самоуправления, чьи полномочия определяются действующим законодательством.

"Как у Кличко, так и у Киевского городского совета нет полномочий предоставлять главе города дополнительные полномочия, кроме тех, которые указаны в действующем законодательстве. Поэтому, одобряя подобные решения, эти органы вышли за пределы своих полномочий. И, соответственно, одобрили юридически ничтожные решения, которые можно обжаловать в суде", – отметил эксперт.

Валентин Гладких отметил, второй момент, на который нужно обратить внимание, заключается в том, что Кличко, как председатель Киевской городской государственной администрации, является частью исполнительной власти.

"Кличко может это нравиться или не нравиться. Однако он является частью исполнительной власти, подотчетной президенту Украины и Кабмину. И его полномочия опять же определяются действующим законодательством. И поэтому все эти постоянные попытки перепрыгивать из одного статуса в другой статус, типа здесь глава городского совета, здесь мэр, а здесь председатель Киевской городской администрации, они в конечном итоге нуждаются в каком-то согласовании. Отмечаю, есть действующее законодательство Украины, согласно которому определяются полномочия военных администраций. Поэтому ни у Кличко, ни у Киевского городского совета нет полномочий пересматривать эти нормы. Они предоставлены Ткаченко (начальнику Киевской ГВА – ред.) не Киевским городским советом, не Кличко, не кем-то другим, даже не киевлянами. Совсем другой институцией. Поэтому в этом контексте все это выглядит противозаконным, мягко говоря", – отметил политолог.

По его мнению, дальнейшее противостояние может привести только к управленческому хаосу. К тому же, подчеркивает Валентин Гладких, все это повлечет последствия и станет предметом юридической оценки, потому что многие у нас смотрят на ситуацию только в контексте политической ответственности, а есть еще юридическая оценка.

"На вопрос "почему Кличко и компания действуют не в интересах киевлян", возможно ответ лежит в том, что они руководствуются не интересами этих киевлян? Возможно, какие-то другие интересы у них? Люди не понимают, что у нас не феодализм на дворе, не XIII век. Поэтому Тимуру Ткаченко советовал бы в правовом поле решать вопросы. Обращаться в суд и обжаловать такие вещи. У нас ведь правовое государство. Наверное, в своих действиях руководитель Киевской ГВА препятствует действиям и практикам, о которых мы услышали в пленках Комарницкого. Не нравится это местным дельцам", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

На первый план выходит политика

Депутат фракции "Голос" в Киевсовете Григорий Маленко так прокомментировал ситуацию:

"К сожалению, в Киевском городском совете, как и в других советах, на первый план выходит политика. По моему глубокому убеждению в это непростое время нужно, чтобы город работал, шла нормальная работа и коммуникация. То, что мы сейчас видим – это политический процесс. С одной точки зрения это хорошо, что есть разные мнения, разные видения. Так и должно быть в демократической стране. Но, с другой стороны, иногда это переходит всячески допустимые границы".

При этом депутат говорит, что не склонен делать какие-то роковые прогнозы по ситуации, которая сложилась в руководящих органах Киева. Григорий Маленко подчеркнул, что есть стойкое убеждение, что здравый смысл все же победит.

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