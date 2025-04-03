Под заместителем Кличко зашаталось кресло: громкий скандал в Киевском горсовете

В Киевском городском совете разгорелся громкий скандал — депутаты требуют рассмотрения вопроса об отставке секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко.

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Об этом заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко на заседании.

"Более 40 депутатов подписали требование к городскому голове Виталию Кличко вынести на рассмотрение Киевского городского совета вопрос о досрочном прекращении полномочий заместителя городского головы — секретаря Киевсовета Бондаренко Владимира", — отметил Витренко.

Столичный депутат подчеркнул, что Бондаренко осквернил честь и демократические основы Киевского городского совета. Витренко также предупредил о возможном блокировании трибуны горсовета. Депутаты требуют поставить на рассмотрение вопрос на ближайшее заседание.

Отметим, что в марте 2025 года Владимир Бондаренко написал заявление об отстранении его от функциональных обязанностей на время досудебного расследования по резонансному делу.

Напомним, что НАБУ и САП в Киеве провели масштабную операцию "Чистый город". Цель мероприятий, как писал портал "Комментарии", уничтожение коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева.

В НАБУ сообщили, что разоблачили и прекратили деятельность преступной организации во главе с медийно-известным бывшим депутатом Киевского городского совета. В ходе расследования был проведен ряд обысков у связанных с организатором преступной схемы лиц. В НАБУ сообщили, что во время обысков в банковских ящиках обнаружили крупную сумму денежных средств: более 6,4 млн. дол. США, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн.

Киевский городской голова Виталий Кличко отреагировал на громкий коррупционный скандал — пообещал уволить некоторых фигурантов дела.



