Кличко наконец-то разглядел масштабную коррупцию в КГГА: кого на самом деле защищает мэр Киева

В Киеве разоблачили масштабную коррупцию в земельной и финансовой сферах. В начале февраля НАБУ и САП провели в столице масштабную операцию "Чистый город". В НАБУ сообщили, что разоблачили и прекратили деятельность преступной организации во главе с медийно-известным бывшим депутатом Киевского городского совета.

Фото портал "Комментарии"

К концу месяца мэр Киева Виталий Кличко решил таки отреагировать: сообщил, что со своих должностей в КГГА будут уволены:

заместитель председателя КГГА Петр Оленич

заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта.

Также, по словам мэра столицы, депутат Киевсовета, глава земельной комиссии Михаил Терентьев должен сложить депутатские полномочия.

“В сфере градостроительства столицы и земельных отношений, как и говорили ранее, будет осуществлена реорганизация. И не только в этих областях. Отмечу о резонансном "земельном деле": город предоставляет правоохранителям все приглашаемые документы и способствует следствию”, — анонсировал решительные шаги Кличко.

Однако у столичных депутатов возникает вопрос – а чем занимался сам мэр, когда в Киеве расцветала коррупция.

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко отметил, что операция "Чистый город" "обнажила гниль коррупционных схем, которые десятилетиями опутывали Киев". Однако, по словам депутата, это не только о преступной организации, которая присваивала землю громады. Речь идет и о тех, кто должен защищать интересы киевлян, но закрывал глаза на хищение города.

"Мог ли Виталий Кличко не знать, как его подчиненные распределяли землю? Возможно ли, что "туалетные схемы" формировались без его ведома? Может ли мэр настолько потерять контроль над своим городом, что чиновники и депутаты безнаказанно делили лакомые куски Киева?”, — отметил Витренко.

Депутат убежден, что сложившаяся в Киеве ситуация это не просто коррупция — это предательство громады. А умолчание этого, по мнению Витренко, показывает, кого на самом деле защищает Кличко — "киевлян или тех, кто набивает карманы за их счет?".

Напомним, что Кличко, как писал портал "Комментарии", в очередной раз нагло обманул киевлян.