В Киеве остались без "смотрящего": как так произошло и к чему это привело

После того, как предыдущий "смотрящий" за столицей Денис Комарницкий сбежал из Украины на фоне расследования НАБУ против разворовывавшей город группировки, в Киеве начался настоящий хаос.

КГГА

В частности, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко решил подчинить себе все департаменты КГГА на основе указа президента Украины. Согласно документу, в начале полномасштабной войны были распущены все ГГА, а на их месте были созданы военные администрации. Избранный киевлянами мэр Виталий Кличко, погрузившийся в коррупционные скандалы, с этим не согласен.

Об этом говорится в статье портала "Комментарии".

Отмечается, что сам термин "смотрящий", столь прижившийся в Киеве и Украине в последние годы, вышел из криминальной среды. Среди лиц, которые придерживались так называемых "воровских понятий", выбирали человека, ответственного за сбор средств, разрешение конфликтов и контроль ситуации на определенной территории.

Но все же теперь термин "смотрящего" в столице больше ассоциируется не с каким-то криминальным авторитетом или "вором в законе", а с вполне респектабельным человеком — бизнесменом, чиновником или депутатом того же Киевгорсовета. Это объясняется полным контролем столицы мэром Черновецким и его близкими людьми, из которых и ушел Комарницкий.

Уже в 2019 году сайт "Апостроф" называл Дениса Комарницкого креатурой председателя ОПУ Андрея Ермака, тогда как при Андрее Богдане у будущего "смотрящего" в офисе был обыск. А некоторые СМИ называли среди "смотрящих" Максима Никита.

Как писали "Комментарии", фигура Дениса Комарницкого, как нового "смотрящего" за столицей, прошла осенью 2019-го и была, если и не назначена из Офиса президента Украины, то, как минимум, согласована с ним.

Летом 2020 года Денис Комарницкий оказался под ударом нардепа Гео Лероса, который в то время активно атаковал главу ОПУ Андрея Ермака, что косвенно могло говорить о том, что "теневой хозяин" столицы полностью устраивал Офис президента.

В связи с этим стремительное падение Дениса Комарницкого от "смотрящего" до подозреваемого по делу тех же "туалетных схем" времен Леонида Черновецкого после публикации прослушивания НАБУ все тем же Bihus . info кажется странным.

Однако , как сообщают источники портала "Комментарии", в столице после побега Дениса Комарницкого наступило состояние хаоса, который один из собеседников издания охарактеризовал как "нокдаун".

"Все пытаются сидеть тихо, потому что в мэрии проходят постоянные проверки СБУ, ДБР, НАБУ и других структур. Важные вопросы не решаются, прежде всего, земельные, что не идет на пользу бизнесу и развитию города", — резюмируют источники журналистов .