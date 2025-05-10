Почему в Киеве двоевластие: на что тратятся миллиарды гривен

КГВА во главе с Тимуром Ткаченко решила переподчинить себе все департаменты КГГА на основе указа президента, согласно которому в начале полномасштабной войны были распущены все ГГА, а на их месте были созданы военные администрации. А мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, думает, что КГВА создана в структуре КГГА и именно он играет руководящую роль. Вот и получается, что в Киеве двоевластие и кто кому подчиняется – непонятно. Зачем во время войны тратить огромную кучу денег непонятно, на что и непонятно для чего? Каким образом департаменты КГГА могут подчиняться КГВА? Кто в приоритете и чье последнее слово? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Руководство в Киеве

В Киеве до 2025 года – советская шизофрения с разделением полномочий

Политический эксперт Светлана Кушнир отметила, что, несмотря на войну, битва за Киев до сих пор продолжается.

"Можно сколько угодно говорить о недостатках столичного мэра, его команды, но снова и снова вспомнить сакраментальное "Кто управляет Парижем, тот руководит Францией". Беда в том, что мы, на фоне тотальной декоммунизации, один из центральных ее символов до сих пор оставляем в теле Конституции Украины. И это государственные городские администрации в городах Киев и Севастополь. Города с особым статусом. И этот рудимент советского уклада государственного управления не решился искоренить никто из шести президентов независимой Украины. Напомним, что Магдебургское право Киев получил в 1494 году. И это означало, что жители города получили самостоятельность на управление отдельно взятой территории своего муниципалитета", – отметила эксперт.

Светлана Кушнир отметила, что, если говорить о Киевсовете, городском голове и КГВА, то не должны центральные власти назначать управляющего столицей.

"Это делают законным способом на местных выборах жители Киевской общины, выбирая себе городского голову и состав Киевсовета, потому что это их право охраняет Конституция Украины. И нравится вам их выбор, или нет, но это принцип демократии, за которую сейчас проливают кровь защитники Украины. И любое вмешательство в деятельность Совета – нарушение статьи 140 КУ и закона о местном самоуправлении. Но в Киеве до 2025 года – советская шизофрения с разделением полномочий. Должно быть так: избранный городской голова и депутаты Киевского городского совета формируют Исполнительный комитет и дальше все департаменты и управления выполнят возложенные на них функции и выполнят все решения Киевсовета и распоряжения городского головы. И там – распределяют окончательно финансы киевлян. Но у нас же есть КГГА/КГВА, куда указом президента назначают руководителя и именно она, КГГА, и есть Исполком столичного муниципалитета. Выходит дурость: Киевсовет проводит сессии, принимает решения, но КГГА/КГВА может просто их не финансировать, заблокировать и не выполнять, потому что глава КГВА подчиняется тому, кто подписал указ", – рассказала Светлана Кушнир.

По ее мнению, так и возникает линия разлома, когда у города и городского бюджета сразу два хозяина, а где есть такое, то будет и перетягивание власти на себя, и коррупция, и откровенный саботаж решений.

"И все это не в пользу киевлян. Должна быть реформа и местное самоуправление должно работать на единых правовых началах по всей стране. Но Банковая так не думает, поэтому после поражения на местных выборах в 2020 году все время шел поиск личности конкурента Виталия Кличко, много лет получавшего от общины Киева мандат на управление столицей. И решение общины нужно уважать. Но ведь кто руководит Парижем... На должности главы КГГА уже сколько было "конкурентов", что вот так сразу всех поименно и не вспомнишь. Никто не против, чтобы в столичном муниципалитете не было синекуры и преступлений на бюджете, а он где-то до 100 миллиардов гривен! Поэтому все эти пертурбации и перестановки об одном – об удержании власти. И безумных денег", – отметила эксперт.

Относительно фигуры Тимура Ткаченко в должности руководителя КГВА, Светлана Кушнир говорит, что пока она единственная из всех предыдущих, что вызывает у части избирательного электората Киева эмпатию. Однако любая эмпатия в избирательных кабинках может легко превратиться в пшик, если не будут заметны действия. Потому что и КГГА/КГВА не самостоятельна по закону и КУ: чиновники КГГА имеют право тратить деньги из бюджета по решению Киевсовета и распоряжениям городского головы.

"Если у профильного комитета Верховной Рады Украины, у правительства и президента таки наступит прозрение и КГГА, как бремя и попытка иметь ручной мэр столицы, будет ликвидирован как институт, то думаю, что на Печерских холмах нужно еще одну стелу в знак возвращения полноценного управления жителями города своим городом – поставить. Как это было сделано в 1802 году. Но ведь на все это нужно: а) уважение к Конституции; б) уважение к решению киевлян, которые по своему усмотрению избирают свою местную власть. И еще – самое главное, это иметь на все эти действия политическую волю", – подытожила эксперт.

В Киеве – бардак

Эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко говорит, что то, что мы видим в Киеве – это бардак государственного управления.

"К сожалению, это нужно признать, что такой бардак является следствием того, что в свое время еще второй президент Украины Леонид Кучма побоялся, что тогдашний городской голова Киева может использовать свои возможности и стать президентом. Поэтому был проведен ряд операций, в результате которых мы имеем Киев, как город со специальным статусом управления и еще есть закон о Киеве как столице. В результате реализации этого закона, а их было несколько вариантов, как и несколько выигранных судов, еще при Александре Омельченко, оказалось, что в Киеве вот это двоевластие фактически было закреплено законодательно. Но в мирное время должности мэра и главы КГГА, как у двуликого Януса, совмещались в одном лице. То есть президент должен был назначить избранного мэра главой исполнительной власти. В результате такой ситуации Киев фактически потерял органы местного самоуправления. Потому что Киевская городская администрация к органам местного самоуправления не принадлежит вообще. Но во время военного положения оказалось, что согласно статье 15 этого закона у военной администрации множество возможностей для того, чтобы влиять абсолютно на все в Киеве", – отметил эксперт.

Он продолжает, однако для того чтобы влиять – это нужно закрепить институционально. То есть, не может сам Тимур Ткаченко работать за всю администрацию. Поэтому, соответственно, для того, чтобы выполнять те полномочия, которые предоставлены статьей 15 закона, он должен создать под исполнение этих полномочий исполнительную структуру. Но при этом, отмечает Юрий Гаврилечко, не забываем закон о столице, городской голова Виталий Кличко никуда не девается. И действующая администрация никуда не девается.

"Поэтому пока эта специфическая система или наличие закона о столице не будет урегулирована, мы будем иметь даже не двоевластие, а тривластие. Потому что на все департаменты КГГА оказывают влияние профильные министерства. Ведь для выполнения своих функций, как столицы, Киев получает из бюджета средства. От чего выиграют все чиновники низших уровней, хорошо себя чувствующие, потому что они могут вообще ничего не делать", – отметил эксперт.

Юрий Гаврилечко называет ситуацию с управлением в Киеве во время военного положения фантастической.

Что касается Ткаченко и Кличко, то, по мнению эксперта, они оба в данной ситуации правы.

Что касается того, какой смысл создавать ГВА, тратя на это кучу средств, то эксперт говорит, что смысл все же есть, но нужно принимать радикальное решение и какую-либо из сторон на период действия военного положения лишать своих полномочий.

"Это было бы рационально. Потому что демократия во время войны это очень хорошо, но в управленческой вертикали не может быть демократии. А, когда есть несколько центров принятия решений и по действующему законодательству они абсолютно равноправны, то для каждого чиновника возникает вопрос – чьи приказы выполнять, или ничьи не выполнять в принципе, и приводит к бардаку в Киеве", – отметил эксперт.

Что касается расходования средств, то, по словам Юрия Гаврилечко, сама ситуация курьезная, ведь военное положение не предполагает сокращения расходов мирного времени.

"Поэтому все, что мы сейчас видим в Киеве и не только в Киеве, когда тратятся миллиарды гривен на озеленение, перекладывание брусчатки, другие вещи, ничего общего с войной не имеющие, так это, опять же, следствие пробелов в законодательстве. И то, что правительство это пытается периодически решить в ручном режиме, как это было с изъятием НДФЛ из местных бюджетов, это кардинально не меняет ситуацию. Озеленений меньше не стало. А правительство могло бы принять простое решение, что такой-то перечень работ во время военного положения не финансируется. Однако такие решения почему-то не принимаются. Ничего подобного Министерство экономики не сделало. К тому же Минэкономики должно было бы перевести все государственные органы на штаты военного времени. И вот после этого, если бы правительство это утвердило, было бы четко понятно, сколько, кого, где и под руководством кого у нас должно быть. Подразумевается и чиновников, и служащих органов местного самоуправления. Соответственно, поскольку правительство ничего не делает, тот самій Ткаченко вынужден сам формировать вертикаль власти, что он, собственно, и делает по своему усмотрению", – прокомментировал эксперт.

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