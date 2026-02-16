Це повний провал Кличка: мер довів Київ до катастрофи

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
У Києві катастрофічна ситуація з теплопостачанням — Росія атакувала об’єкти теплової генерації, через що деякі будинки залишаться без опалення до завершення опалювального сезону. Але проблема не тільки в наслідках ворожих атак.
Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Кучеренко вказав на катастрофічну ситуацію з тепломережами у столиці.
За його словами, енергетики насправді ремонтують досить швидко. Проблеми виникають потім — теплоносій просто не можуть подати до будинків у звʼязку з жахливим та катастрофічним станом теплових мереж. Народний депутат пояснив, що під тиском, який необхідний для продавлювання теплоносія, приміром, у Печерський та Голосіївський райони, мережі починає “рвати”, відбувається “ланцюгова реакція”.
Також він нагадав про жахливі “рекордні” 27% втрат тепла в мережах КП “Київтеплоенерго". За його словами, такі втрати, по-перше, свідчать про їх жахливий стан, а по-друге, лягають на тариф та на бюджет, за що потім платять споживачі.
Кучеренко пояснив, що сам став заручником цієї ситуації у своєму будинку на Печерську. Буквально погодинно відстежував, як тижнями рухався теплоносій до будинку від ТЕЦ-5 через десятки поривів, розповів він.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що столичні депутати назвали реальні причини відсутності тепла та світла в Києві.