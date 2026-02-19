Это системный провал управления столицей Кличко и его подчиненных: почему Киев живет в полном хаосе

Киев несколько дней приходит в себя от снегопада — несколько дней столица стояла в сплошных пробках — десятки ДТП, безумные очереди на остановках общественного транспорта. И проблемы возникают не только во время осадков. Огромные ямы на дорогах, неудовлетворительное состояние остановок, проблемы с мостами, теплосетями – это только верхушка айсберга. Депутаты Киевского городского совета отметили системные проблемы в столице и рассказали, почему Киев живет в хаосе.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

После снегопада киевлян вспоминает мэра Кличко не с добрым словом, отметил депутат Киевского горсовета Андрей Витренко. И, по его словам, это не "эмоции" или "случайные проблемы" — это системный провал управления столицей, из которого в КГГА годами не могут (или не хотят) выйти.

"Когда каждый второй пост в соцсетях от киевлян о бездействии городских властей: от постоянных аварий в сетях, покидающих тысячи людей без тепла, до хаоса в транспорте и полного коллапса города во время снегопада. Люди стоят в пробках часами, а власть традиционно разводит руками. А о ямах на дорогах сегодня умолчу — это требует отдельного рассмотрения”, — отметил столичный депутат.

Это все, по его словам, – хроническая некомпетентность, замаскированная под "сложные обстоятельства". И пока КГГА живет в режиме оправданий, город живет в режиме выживания, объяснил он.

"Я очень надеюсь, что за этот хаос будет политическая ответственность. Киев — это люди, которые ежедневно платят налоги и имеют право на нормальный, управляемый город. Киевляне сделают выводы", — подытожил столичный политик.

О другой проблеме сообщила депутат Киевского городского совета Ксения Семенова. Объяснила, что получила ответ на свой запрос о состоянии станции скоростного трамвая "Ул. Академика Шалимова". Отмечается, что состояние удовлетворительное, при этом депутат обнародовала фото, свидетельствующее об обратном.





"Вот если что должное санитарное состояние — именно такой ответ я получила от мэра на депутатский запрос. От мэра, потому что это остановка трамвая, департамент транспорта, руководителя которого назначает лично мэр", — отметила Семенова.

Депутат объяснила, что это остановка трамвая возле огромной больницы, городка с десятком разных больниц.

"Михаил Будилов (директор Департамента территориального контроля города Киева, — ред.) я не верю в адекватность департамента транспорта. Может благоустройство тыкает в них палочкой, живы ли они вообще?", — обратилась к чиновнику депутат.

