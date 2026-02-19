Это системный провал управления столицей Кличко и его подчиненных: почему Киев живет в полном хаосе

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Киев несколько дней приходит в себя от снегопада — несколько дней столица стояла в сплошных пробках — десятки ДТП, безумные очереди на остановках общественного транспорта. И проблемы возникают не только во время осадков. Огромные ямы на дорогах, неудовлетворительное состояние остановок, проблемы с мостами, теплосетями – это только верхушка айсберга. Депутаты Киевского городского совета отметили системные проблемы в столице и рассказали, почему Киев живет в хаосе.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
После снегопада киевлян вспоминает мэра Кличко не с добрым словом, отметил депутат Киевского горсовета Андрей Витренко. И, по его словам, это не "эмоции" или "случайные проблемы" — это системный провал управления столицей, из которого в КГГА годами не могут (или не хотят) выйти.
Это все, по его словам, – хроническая некомпетентность, замаскированная под "сложные обстоятельства". И пока КГГА живет в режиме оправданий, город живет в режиме выживания, объяснил он.
О другой проблеме сообщила депутат Киевского городского совета Ксения Семенова. Объяснила, что получила ответ на свой запрос о состоянии станции скоростного трамвая "Ул. Академика Шалимова". Отмечается, что состояние удовлетворительное, при этом депутат обнародовала фото, свидетельствующее об обратном.
Депутат объяснила, что это остановка трамвая возле огромной больницы, городка с десятком разных больниц.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что из-за бестолкового управления в Киеве травмировались тысячи горожан.