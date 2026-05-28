Директори-мільйонери: як працюють керівники столичних КП та скільки їм за це платять

Комунальні підприємства в Україні – це джерело непоганих прибутків для керівників, можна сказати "хлібне місце". Причому іноді це відбувається як легальним, так і нелегальним способом.

Портал "Коментарі" продовжують вивчати добробут директорів комунальних підприємств найбільших міст України та на черзі київські КП.

КП "Київтеплоенерго" – зарплата за час війни впала, але все одно мільйони

Комунальні підприємства, які відповідають за теплопостачання міст, традиційно залишаються найбільшими у комунальному секторі, а їхні керівники зазвичай одержують мільйонні зарплати. Не став винятком і Київ, де директор КП "Київтеплоенерго" В'ячеслав Бінд за час війни з 2022 по 2025 роки лише у вигляді зарплати отримав близько 15,3 млн грн. При цьому найбільші виплати підприємство йому здійснювало на початку війни. Так у 2022-му Бінд заробив 4 млн 378 тис. грн, а в 2023-му ще більше — 5 млн 129 тис. Щоправда з 2024-го його зарплата впала приблизно до 2,9 млн грн, які він отримував наступні роки.

Доходи директор КП "Київтеплоенерго", ймовірно, конвертує в іноземну валюту, якої у нього та його дружини 442 600 доларів та 136 тисяч євро, а також 1 млн 40 тис. грн. Зауважимо, що у довоєнному 2021 році сім'я директора КП володіла 374 600 доларами та 30 тисячами євро.

В решті керівник КП живе досить скромно – 1827 метрів землі, житловий будинок майже на 300 квадратів у власності з 2016-го, гараж та недобудована квартира на 71 квадратний метр. У чому собі товариш Бінд не відмовляє, то це в транспорті та рибалці – йому належать 2 легкові авто марки "Ауді" та "Тойота" вартістю 2,3 млн грн і човен finval 555, куплений у 2019-му році нібито за 224 тисячі гривень або менше 10 тисяч доларів. Зауважимо, що судячи з оголошень навіть зараз аналогічна модель у віці 5 років, а не двох, як у Бінда, коштує близько 50 тисяч доларів.

Варто зазначити, що й фінансові справи у КП "Київтеплоенерго" йдуть чудово – при доході за 2025 рік у 36 млрд грн, 7,8 млрд грн є чистим прибутком. Щоправда при цьому посадові особи підприємства постійно потрапляють під увагу правоохоронців через тендери із завищеною ціною, а заступник директора одного з департаментів КП готується до суду за розтрату. Кияни, у свою чергу, прощаються з гарячою водою з травня.

Мільйон для директора КП "Київавтодор"

Деяке зниження своєї зарплати відчув директор КП "Київавтодор" Олександр Федоренко – з 1,4 млн грн у 2024 році до 1 млн 166 тис. грн у 2025-му. Також йому належать 3 земельні ділянки на 2700 квадратних метрів та житловий будинок на 160 квадратів, і 3 недобудови – квартира, будинок та пакувальне місце. Їздить директор на Volkswagen ціною майже його річну зарплату – 1,1 млн грн. Також в активах директора КП – 1 млн 83 тис. грн зарплати подружжя та 596 тис. грн заощаджень.

При цьому фінансовий стан компанії за даними аналітичного порталу YouControl досить непоганий — 14,3 млн грн чистого доходу при виручці в 120 млн грн за підсумками 2025 року.

Директор КП "Київзеленбуд" — 100 тис. на місяць зарплата та 25 млн грн відкат

Дуже чимала зарплата і в директорів КП "Київзеленбуд", завданням якого є озеленення міста, проте її виявилося недостатньо для одного з керівників підприємства.

Так, з 8 квітня 2025 року підприємство у статусі в. о. очолює Ольга Манько, яка звітувала про зарплату за неповних 9 місяців роботи 905 тисяч гривень або 100 тис. грн щомісяця. Але водночас вона отримала 749 тис. як ФОП з питань консультування інформатизації. У володінні 2 квартири, житловий будинок та 5 земельних ділянок з 53 228 дол. та 903 тис. грн.

Попередній директор КП "Київзеленбуд" – Юрій Бахмат, у декларації за 2024 рік вказав річний дохід у 947 902 грн, 673 тис. грн зарплати дружини та сукупні сімейні активи у 27 500 дол. та 871 000 грн, 2 авто, квартиру та нежитлове приміщення. Однак він отримав підозру від Київської міської прокуратури на отримання 15% відкату з підрядників КП. Загальна вартість корупційної схеми – 25 млн грн. Власне, після цього в кріслі директора КП і з'явилася Ольга Манько.

Все це позначилося і на роботі КП, яка після чистого прибутку в 1 млн грн у 2024-му, за підсумками 2025-го отримала збиток у 950 тис. грн і падіння доходів на 14 млн грн – до 103,4 млн грн.

Мільйон для директора метро – КП "Київський метрополітен"

КП "Київський метрополітен", незважаючи на 3 млрд грн збитку при доході в 1 млрд 679 млн грн у 2025 році, досить щедро оплачує послуги свого директора Віктора Виговського. Його зарплата стабільно перевищує 1 млн грн – 1 млн 85 тис. у 2024-му та 1 млн 348 тис. грн у 2025-му. Також його дружина Тетяна отримує пенсію, розмір якої не вказано.

В іншому начальник столичного метрополітену живе цілком скромно — тільки в 2024 році обзавівся легковим авто TOYOTA, на що витратив майже всю річну зарплату (1 млн 80 тис. грн). При цьому має земельну ділянку, квартиру ціною майже 3,5 млн грн, машиномісце та житловий будинок. Грошові активи включають 14 000 євро, 5000 дол. та 357 тис. грн.

Набагато цікавіша історія з колишнім директором КП "Київський метрополітен" Віктором Брагінським – при зарплаті в 1,2 млн грн у 2023-му році та доході в 1 млн 80 тис. грн від продажу майна, він зберігав 240 тис. дол., 10 тис. євро та 136 тис. грн. А також володів 9 об'єктами нерухомості.

Однак у 2024 році розслідування Bihus.Info виявило порушення у деклараціях директора КП. Так Брагинський не вказав майно та доходи дружини, подарунки від сестри та матері. У результаті в березні того ж року начальник метрополітену подав у відставку і продав 8 об'єктів нерухомості з 9, що належали йому, виручивши близько 4,2 млн грн.

КП "Київміськсвітло" — зарплата 740 тис. грн

Досить цікава ситуація склалася з в. о. директора комунального підприємства "Київміськсвітло" Наталією Бондар, у якої при зарплаті у 2025 році у 740 тис. грн та 240 тис. грн інших доходів також є 4 земельні ділянки, 2 квартири, будинок та офіс. Але головне – 125 тис. дол. накопичень.

Втім, ще до свого призначення до столиці Наталія Бондар працювала в державному підприємстві "Укрхімтрансаміак", де у 2019 році отримувала зарплату в 1,2 млн грн та ще близько 600 тис. грн інших витрат. І вже тоді вона звітувала про наявність у неї 1,5 млн грн і 240 тис. дол., які позичила третім особам. З урахуванням середнього курсу долара 28 грн для 2019 року загальні активи Наталії Бондар тоді становили близько 8,3 млн грн або більше 4 річних доходів в "Укрхімтрансі".

Проте з того часу Наталія Бондар можна сказати стала вдвічі біднішою – замість 1,5 млн грн та 240 тисяч доларів у її активах лише 125 тис. дол.

КП "Київблагоустрій" — пенсія більша за зарплату

Директор КП "Київблагоустрій" Михайло Бережний виділяється з-поміж своїх столичних колег тим, що в прямому розумінні цього слова "живе не на зарплату". Просто при зарплаті на посаді директора у 2025 році 665 тис. грн, пенсії він отримав майже 882 тис. Але крім цих доходів Бережної та його дружина Юлія заробили ще 418 тис. грн з різних джерел, у тому числі 2000 грн зимової підтримки від держави.

Також на двох сім'ї належать 68 400 дол., легковий автомобіль 2 квартири на 92 "квадрати" та автомобіль ВАЗ.

КП "Плесо" — жив на мільйони з продажу нерухомості

Також не на зарплату жив директор скандального столичного КП "Плесо" В'ячеслав Савицький, причому, зважаючи на все, в обох сенсах цього висловлювання.

Так, у 2023-2024 роках він вказав зарплату у 651 та 699 тис. грн, 380 тис. від продажу авто та невідому суму від оренди майна дружини Мар'яни. Натомість ось у 2025-му директор заявив 6 млн 640 тис. грн від продажу нерухомості – нежитлового приміщення, квартири, житлового будинку та земельної ділянки.

Найімовірніше такий розпродаж чиновник влаштував на тлі підозри у підробці документів та розтраті бюджетних коштів у 1,7 млн грн, про що йому повідомили якраз у 2025 році. Але до вироку поки що далеко.

Зауважимо, що скандали подібні до КП "Плесо" та В'ячеслава Савицького сильно б'ють по позиціях мера Віталія Кличка і можуть стати причиною якщо й не залишати посаду, то втрати їм реальної влади в столиці.