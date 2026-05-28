Директора-миллионеры: как работают руководители столичных КП и сколько им за это платят

Коммунальные предприятия в Украине — это источник неплохих доходов для руководителей, можно сказать "хлебное место". Причем иногда это происходит как легальным, так и нелегальным способом.

Портал "Комментарии" продолжают изучать благосостояние директоров коммунальных предприятий крупнейших городов Украины и на очереди киевские КП.

КП "Киевтеплоэнерго" — зарплата за время войны упала, но все равно миллионы

Коммунальные предприятия, отвечающие за теплоснабжение городов, традиционно остаются крупнейшими в коммунальном секторе, а их руководители обычно получают миллионные зарплаты. Не стал исключением и Киев, в котором директор КП "Киевтеплоэнерго" Вячеслав Бинд за время войны с 2022 по 2025 годы только в виде зарплаты получил порядка 15,3 млн грн. При этом, самые крупные выплаты предприятие ему осуществляло в начале войны. Так в 2022-м Бинд заработал 4 млн 378 тыс., грн, а в 2023-м и того больше — 5 млн 129 тыс. Правда с 2024-го его зарплата упала примерно до 2,9 млн грн, которые он получал последующие годы.

Доходы директор КП "Киевтеплоэнерго" вероятно конвертирует в иностранную валюту, которой у него и его жены 442 600 долларов и 136 тысяч евро, а также 1 млн 40 тыс. грн. Заметим, что в довоенном 2021-м году семья директора КП владела 374 600 долларами и 30 тысячами евро.

В остальном руководитель КП живет довольно скромно – 1827 метров земли, жилой дом почти на 300 квадратов в собственности с 2016-го, гараж и недостроенная квартира на 71 квадратный метр. В чем себе товарищ Бинд не отказывает, так это в транспорте и рыбалке – ему принадлежат 2 легковых авто марки "Ауди" и "Тойота" стоимостью 2,3 млн грн и лодка finval 555, купленная в 2019-м году якобы за 224 тысячи гривен или менее 10 тысяч долларов. Заметим, что судя по объявлениям даже сейчас аналогичная модель в возрасте 5 лет, а не двух, как у Бинда, стоит порядка 50 тысяч долларов.

Стоит отметить, что и финансовые дела у КП "Киевтеплоэнерго" идут прекрасно – при доходе за 2025-й год в 36 млрд грн, 7,8 млрд грн являются чистой прибылью. Правда при этом должностные лица предприятия то и дело попадают под внимание правоохранителей из-за тендеров с завышенной ценой, а замдиректора одного из департаментов КП готовится к суду за растрату. Киевляне, в свою очередь, прощаются с горячей водой с мая.

Миллион для директора КП "Киевавтодор"

Некоторое понижение своей зарплаты ощутил директор КП "Киевавтодор" Александр Федоренко – с 1,4 млн грн в 2024-м году до 1 млн 166 тыс. грн в 2025-м. Также ему принадлежат 3 земельных участка на 2700 квадратных метров и жилой дом на 160 квадратов, и 3 недостроя – квартира, дом и паковочное место. Ездит директор на Volkswagen ценой почти в его годовую зарплату – 1,1 млн грн. Также в активах директора КП — 1 млн 83 тыс. грн зарплаты супруги и 596 тыс. грн сбережений.

При этом финансовое состояние компании по данным аналитического портала YouControl довольно неплохое – 14,3 млн грн чистого дохода при выручке в 120 млн грн по итогам 2025 года.

Директор КП "Киевзеленстрой" — 100 тыс. в месяц зарплата и 25 млн грн откат

Весьма немалая зарплата и у директоров КП "Киевзеленстрой", чьей задачей является озеленение города, однако ее оказалось недостаточно для одного из руководителей предприятия.

Так, с 8 апреля 2025 года предприятие в статусе и. о. возглавляет Ольга Манько, отчитавшаяся о зарплате за неполных 9 месяцев работы в 905 тысяч гривен или 100 тыс. грн. ежемесячно. Но в то же время она еще получила 749 тыс. как ФОП по вопросам консультирования информатизации. Во владении 2 квартиры, жилой дом и 5 земельных участков с 53 228 долл. и 903 тыс. грн.

Предыдущий директор КП "Киевзеленстрой" – Юрий Бахмат, в декларации за 2024 год указал годовой доход в 947 902 грн, 673 тыс. грн зарплаты жены и совокупные семейные активы в 27 500 долл. и 871 000 грн, 2 авто, квартиру и нежилое помещение. Однако, он получил подозрение от Киевской городской прокуратуры в получение 15% отката с подрядчиков КП. Общая стоимость коррупционной схемы – 25 млн грн. Собственно после этого в кресле директора КП и появилась Ольга Манько.

Все это отразилось и на работе КП, которое после чистой прибыли в 1 млн грн в 2024-м, по итогам 2025-го получила убыток в 950 тыс. грн и падение доходов на 14 млн грн – до 103,4 млн грн.

Миллион для директора метро – КП "Киевский метрополитен"

КП "Киевский метрополитен", несмотря на 3 млрд грн убытка при доходе в 1 млрд 679 млн грн в 2025-м году, достаточно щедро оплачивает услуги своего директора Виктора Выговского. Его зарплата стабильно превышает 1 млн грн – 1 млн 85 тыс. в 2024-м и 1 млн 348 тыс. грн в 2025-м. Также его супруга Татьяна получает пенсию, размер которой не указан.

В остальном начальник столичного метрополитена живет вполне скромно – только в 2024 году обзавелся легковым авто TOYOTA, на что потратил почти всю годовую зарплату (1 млн 80 тыс. грн). При этом имеет земельный участок, квартиру ценой почти в 3,5 млн грн, машиноместо и жилой дом. Денежные активы включают 14 000 евро, 5000 долл. и 357 тыс. грн.

Куда интереснее история с прежним директором КП "Киевский метрополитен" Виктором Брагинским – при зарплате в 1,2 млн грн в 2023-м году и доходе в 1 млн 80 тыс. грн от продажи имущества, он хранил 240 тыс. долл., 10 тыс. евро и 136 тыс. грн. А также владел 9 объектами недвижимости.

Однако в 2024 году расследование Bihus.Info выявило нарушения в декларациях директора КП. Так Брагинский не указал имущество и доходы жены, подарки от сестры и матери. В итоге в марте того же года начальник метрополитена подал в отставку и продал 8 объектов недвижимости из принадлежавших ему 9, выручив порядка 4,2 млн грн.

КП "Киевгорсвет" — зарплата в 740 тыс. грн

Довольно любопытная ситуация сложилась с и. о. директора коммунального предприятия "Киевгорсвет" Натальей Бондарь, у которой при зарплате в 2025 году в 740 тыс. грн и 240 тыс. грн других доходов также имеется 4 земельных участка, 2 квартиры, дом и офис. Но главное – 125 тыс. долл. накоплений.

Впрочем, еще до своего назначения в столицу, Наталья Бондарь работала в государственном предприятии "Укрхимтрансаммиак", где в 2019 году получала зарплату в 1,2 млн грн и еще около 600 тыс. грн других расходов. И уже тогда она отчитывалась о наличии у нее 1,5 млн грн и 240 тыс. долл., которые одолжила третьим лицам. С учетом среднего курса доллара в 28 грн для 2019 года общие активы Натальи Бондарь тогда составляли около 8,3 млн грн или более 4 годовых доходов в "Укрхимтрансе".

Однако с тех пор Наталья Бондарь можно сказать стала в два раза беднее – вместо 1,5 млн грн и 240 тысяч долларов в ее активах только 125 тыс. долл.

КП "Киевблагоустройство" — пенсия больше зарплаты

Директор КП "Киевблагоустройство" Михаил Бережной выделяется из ряда своих столичных коллег тем, что в прямом смысле этого слова "живет не на зарплату". Просто при зарплате на посту директора в 2025 году в 665 тыс. грн, пенсии он получил почти 882 тыс. Но кроме этих доходов Бережной и его супруга Юлия заработали еще 418 тыс. грн из разных источников, в том числе 2000 грн зимней поддержки от государства.

Также на двоих семейству принадлежат 68 400 долл., легковой автомобиль 2 квартиры на 92 "квадрата" и автомобиль ВАЗ.

КП "Плесо" — жил на миллионы с продажи недвижимости

Также не на зарплату жил директор скандального столичного КП "Плесо" Вячеслав Савицкий, причем, судя по всему, в обоих смыслах этого выражения.

Так, в 2023-2024 годах он указал зарплату в 651 и 699 тыс. грн, 380 тыс. от продажи авто и неизвестную сумму от аренды имущества жены Марьяны. Зато вот в 2025-м директор заявил 6 млн 640 тыс. грн от продажи недвижимости – нежилого помещения, квартиры, жилого дома и земельного участка.

Вероятнее всего такую распродажу чиновник устроил на фоне подозрения в подделке документов и растрате бюджетных средств в 1,7 млн грн, о чем ему сообщили как раз в 2025 году. Но до приговора пока еще далеко.

Заметим, что скандалы подобные КП "Плесо" и Вячеславу Савицкому сильно бьют по позициям мэра Виталия Кличко и могут стать причиной если и не ухода с поста, то утраты им реальной власти в столице.